«С днем рождения! ❤» Александра Трусова поздравила Марка Кондратюка

Теги сборная России фото мужское катание женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Александра Трусова поздравила Марка Кондратюка с днем рождения.

«С днем рождения! ❤» – написала Трусова.

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163 комментария

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Ксения Маркова
Если бы Саша ничего не выложила сегодня, на Спортс в 00:01 4 сентября вышла бы новость «Трусова не поздравила Кондратюка с днём рождения»💯
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+107
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Оле-Лукойе
Блинчик рыдает.
+67
-4
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UserFreud
Эх, а я ведь так и не успел настрочить теорию заговора по поводу слухов о расставании. Хотя... почти успел)

В августе Трусова бросила Кондратюка, заподозрив его в подлой и коварной измене с Блинчиком (который в предыдущих сериях утратил надежду завоевать внимание любимого Юдзуру). Одержимая жаждой мести, Александра быстро позвонила Яне Р., чтобы та, цокая каблуками любимых лабутенов, тотчас же выперла неверного Марика из своего шоу. Муж Яны, Евгений, действуя в интересах семейного бизнеса, якобы случайно назвал Кондратюка "изменником" в соцсетях и выплатил неустойку под видом спортивного спора.
Кондратюк, недовольный подобными выкрутасами от руководства, потребовал выплатить неустойку как полагается и таки в полном объёме. Яна Р. напомнила, что контракты у неё не какие-нибудь, а западного образца, и на всякий случай пригрозила судиться.
Против лома нет приёма, но Кондратюк всё же решает прибегнуть к последнему средству. Он нанимает адвокатом маму Ангелопола. Только её контракты отечественного обрзца способны побороть зло...
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Olga.t
А как же инсайды от знатоков спортса, что Саша бросила Марка?)))
+57
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+52
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Anneta28
Ответ наталья Головченко
Комментарий скрыт
"Звёзды в лужах делить с тобой, тёплый ужин делить с тобой
Оставаться нужным и быть с тобой.."

Это тоже дружеское отношение?)))
+34
-7
+27
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Марьяж
А блондинкой была бы краше
+36
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Аленка_76
Милота) С Днем рождения ,Марка!
+29
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Иван Иванов
я календарь переверну и снова 3 сентября...
+26
-3
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Елена Кочетова
Ответ garovatat
Комментарий удален модератором
А может быть он "изменник", как вам кажется, потому что со всех осенних шоу снялся, чтоб готовиться в сезон. Марк везде говорил, что хочет дальше соревноваться. Почему вы сразу подумали о другом? И что вам до Сашиных волос? Её волосы вам мешают жить?
+30
-8
+22
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vanessa2021
Ответ Ксения Маркова
Можно пояснительную бригаду, кто такой блинчик?
Блинчик- это местный форумчанин, известный своей любовью к Саше. Есть предположения, что именно он в Самаре с букетом пробрался к Саше на лед.

Соответственно Марка ненавидит)))
+28
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arisstopane
Ответ Ксения Маркова
Можно пояснительную бригаду, кто такой блинчик?
это такой - всегда комом)
+23
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Olga.t
Ответ nina1212
не все же расходятся врагами) Можно и дальше друзьями быть
в таком случае сердечко здесь лишнее.
+25
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galik55
Марка с днем рождения. Удачи и чистого льда в новом сезоне
+23
-3
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Olga.t
Ответ Ксения Маркова
Можно пояснительную бригаду, кто такой блинчик?
он уже здесь, в комментариях)
+23
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Татьяна Вересова
Шах и мат
+28
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Vera Goncharova
а мы здесь уже все додумали 😄 Марк, с днем рождения! пусть все будет хорошо
+18
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Елена Кочетова
Ответ Olga.t
в таком случае сердечко здесь лишнее.
Там ещё песня соответствующая придаёт романтический фон. Это не фотки, а маленький ролик.
+21
-3
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Kript
Марк, с Днем рождения, ты давай там не сдавай позиций, ждем. Александра как всегда - красотка!
+18
-1
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Тайга86
Марка с Днем рождения. Герою прошлого сезона только здоровья, совершенствования, мотивации и успешных прокатов. Ну и конечно же быть счастливым и любимым.
Удивлена некоторыми комментариями в адрес Саши и Марка...Зачем здесь все это? Кого это должно волновать? Не дети уже, разберутся, а может и разбираться не в чем. Они очень близки друг другу и дороги, не важно в каком качестве пребывают на данный момент, и в каком будут пребывать в следующем.
+22
-5
+17
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Zbra
Ответ наталья Головченко
Комментарий скрыт
Да какая разница, разошлись или не разошлись? Это их дело.
+15
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tanya_1111
Ответ Ирина Ларина
В (на?) Дзене написали, что ролик - прошлогодний. Видимо, не все прекрасно в датском королевстве. Марка в любом случае с Днем рождения. Успехов ему на льду. В олимпийский сезон очень нравился. Если поборет свою корявость - у него хорошие перспективы. Искренне желаю ему всего наилучшего.
Ну даже если и прошлогодний она же его сейчас выложила, значит поздравляет, остальное по сути не наше дело.
+16
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Сергей Жарковский
Марк с днюхой! Удачных выступлений и новых побед!
+15
0
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Жизненная
Ответ Марьяж
А блондинкой была бы краше
Да. И корни отросшие не красят.
+19
-5
+14
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Елена Кочетова
Ответ наталья Головченко
Комментарий скрыт
Можно пруфы или ссылку на этот "факт"? Вы собираете и транслируете сплетни.
+16
-2
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Мурманчанин37
Ванесса поразительный человек - по непонятной причине вспомнила Сотникову и вылила на нее такое, что не прошло цензуру. А потом в той же ветке с чистой совестью стала читать морали про карму.
+15
-3
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