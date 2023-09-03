«С днем рождения! ❤» Александра Трусова поздравила Марка Кондратюка
Александра Трусова поздравила Марка Кондратюка с днем рождения.
«С днем рождения! ❤» – написала Трусова.
Александра Трусова поздравила Марка Кондратюка с днем рождения.
«С днем рождения! ❤» – написала Трусова.
В августе Трусова бросила Кондратюка, заподозрив его в подлой и коварной измене с Блинчиком (который в предыдущих сериях утратил надежду завоевать внимание любимого Юдзуру). Одержимая жаждой мести, Александра быстро позвонила Яне Р., чтобы та, цокая каблуками любимых лабутенов, тотчас же выперла неверного Марика из своего шоу. Муж Яны, Евгений, действуя в интересах семейного бизнеса, якобы случайно назвал Кондратюка "изменником" в соцсетях и выплатил неустойку под видом спортивного спора.
Кондратюк, недовольный подобными выкрутасами от руководства, потребовал выплатить неустойку как полагается и таки в полном объёме. Яна Р. напомнила, что контракты у неё не какие-нибудь, а западного образца, и на всякий случай пригрозила судиться.
Против лома нет приёма, но Кондратюк всё же решает прибегнуть к последнему средству. Он нанимает адвокатом маму Ангелопола. Только её контракты отечественного обрзца способны побороть зло...
Оставаться нужным и быть с тобой.."
Это тоже дружеское отношение?)))
Соответственно Марка ненавидит)))
Удивлена некоторыми комментариями в адрес Саши и Марка...Зачем здесь все это? Кого это должно волновать? Не дети уже, разберутся, а может и разбираться не в чем. Они очень близки друг другу и дороги, не важно в каком качестве пребывают на данный момент, и в каком будут пребывать в следующем.