Костомаров о проблемах с алкоголем: «По карьере у меня были выговоры постоянно, пару раз даже дисквалифицировали. По мне, гулять – так гулять задорно»
Роман Костомаров рассказал о проблемах с алкоголем во время спортивной карьеры.
«Как-то у меня был момент, связанный с выпивкой. Сразу после того, как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал... В итоге заснул в коридоре, и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую. Все думали, что-то случилось, плохо человеку. А там ковролин и мягко все...
Прибежал быстро потом Женька Плющенко и разбудил меня. В целом по всей моей карьере у меня были выговоры постоянно. Пару раз меня даже дисквалифицировали.
Тренеры меня не любили, президент федерации меня не любил, хотя его жена уважала меня как спортсмена. Вообще нужно всегда иметь грань и баланс выставлять.
По мне, гулять – так гулять задорно. Мы могли с друзьями пойти в семейных трусах девочек встречать у метро. Нарывались порой, мне нос даже как-то сломали, тепло было на улице.
Но было бы холодно, все равно пошли бы. Я этого не стесняюсь, а как еще стать олимпийским чемпионом? Многие талантливые люди потеряли в спорте свое лицо из-за таких вещей, но у меня есть стержень внутри», – сказал Костомаров.
Также олимпийский чемпион рассказал, как от него на время уходила жена – Оксана Домнина.
«Даже после рождения ребенка я не считал нужным жениться. Много знакомых живут без брака и счастливы. Оксана никогда не намекала на брак. У нас появилась квартира, деньги были, родилась дочка.
Мы были счастливы и любили друг друга. Все хорошо было, затем что-то начало меняться, начались скандалы, и она ушла. Конкретно ушла, не скрывая ничего.
Сказала все честно, и в этом ее большая сила. Как бы ни было больно мне, с ее стороны это был сильный поступок. Хотя тогда были огромный шок и неожиданность. Опустошение, полет в бездну. А параллельно еще надо работать...
Почти полгода мы жили порознь, а потом разобрались, в чем были причины разрыва. Но точно это не тот факт, что я не сделал предложение вовремя. Много чего слышал, что был виноват, под влиянием алкоголя мог себя неадекватно вести...
Вот девочки вроде любят хулиганов, но в семье хулиган не нужен», – сказал фигурист в эфире программы «Секрет на миллион».
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