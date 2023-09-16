Костомаров о проблемах с алкоголем: «По карьере у меня были выговоры постоянно, пару раз даже дисквалифицировали. По мне, гулять – так гулять задорно»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России танцы на льду алкоголь и спорт Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал о проблемах с алкоголем во время спортивной карьеры.

«Как-то у меня был момент, связанный с выпивкой. Сразу после того, как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал... В итоге заснул в коридоре, и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую. Все думали, что-то случилось, плохо человеку. А там ковролин и мягко все...

Прибежал быстро потом Женька Плющенко и разбудил меня. В целом по всей моей карьере у меня были выговоры постоянно. Пару раз меня даже дисквалифицировали.

Тренеры меня не любили, президент федерации меня не любил, хотя его жена уважала меня как спортсмена. Вообще нужно всегда иметь грань и баланс выставлять.

По мне, гулять – так гулять задорно. Мы могли с друзьями пойти в семейных трусах девочек встречать у метро. Нарывались порой, мне нос даже как-то сломали, тепло было на улице.

Но было бы холодно, все равно пошли бы. Я этого не стесняюсь, а как еще стать олимпийским чемпионом? Многие талантливые люди потеряли в спорте свое лицо из-за таких вещей, но у меня есть стержень внутри», – сказал Костомаров.

Также олимпийский чемпион рассказал, как от него на время уходила жена – Оксана Домнина

«Даже после рождения ребенка я не считал нужным жениться. Много знакомых живут без брака и счастливы. Оксана никогда не намекала на брак. У нас появилась квартира, деньги были, родилась дочка.

Мы были счастливы и любили друг друга. Все хорошо было, затем что-то начало меняться, начались скандалы, и она ушла. Конкретно ушла, не скрывая ничего.

Сказала все честно, и в этом ее большая сила. Как бы ни было больно мне, с ее стороны это был сильный поступок. Хотя тогда были огромный шок и неожиданность. Опустошение, полет в бездну. А параллельно еще надо работать...

Почти полгода мы жили порознь, а потом разобрались, в чем были причины разрыва. Но точно это не тот факт, что я не сделал предложение вовремя. Много чего слышал, что был виноват, под влиянием алкоголя мог себя неадекватно вести...

Вот девочки вроде любят хулиганов, но в семье хулиган не нужен», – сказал фигурист в эфире программы «Секрет на миллион». 

Александр Жулин: «Костомаров пару раз приходил на тренировку с перегаром. В какой-то момент мне это надоело, и я установил штрафы»

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7 комментариев

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Kareglazaya
Зачем это всё вываливать на публику? Пьянки, ссоры и т. д. Личное должно быть личным.
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Анастасия Платонова
Надо меньше пить, надо меньше пить.....
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Roman Roman
Ответ Kareglazaya
Зачем это всё вываливать на публику? Пьянки, ссоры и т. д. Личное должно быть личным.
захотел и вывалил - у тебя забыл спросить...
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Kareglazaya
Зачем это всё вываливать на публику? Пьянки, ссоры и т. д. Личное должно быть личным.
все фигуристы - павлины. "Всё на публику".
Как с актёрами - даже на похоронах - положено хлопать, когда гроб вносят.
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Lapo Elkann
Только ни это.
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Лизавета Анна -Мария
Чего греха таить, все эти откровения сейчас хорошо продаются. Лечение дорогое и ещё много впереди..... Я не склонна осуждать Романа, значит, пришло время откровенничать. То что он пережил, не приведи Господи всем нам.
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Lena_SP
Это к вопросу о "тяжёлой" доли спортсмена, строжайшей дисциплине и так далее, Маринин так чуть Татьяну Тотьмянину не угробил в 2004 году!
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