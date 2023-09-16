Хабибуллина о короткой программе: «В этом танго мы показываем отношения двух людей, и Княжук более расхлябанный, а я – наоборот, вся такая страстная, красивая»

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о новой короткой программе.

Фигуристы представили короткую программу под «Либертанго» Астора Пьяццоллы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Наша короткая программа под музыку танго, но это не совсем стандартное классическое танго. В этом танго мы показываем отношения двух людей, и более такой расхлябанный должен быть в этой программе, а я – наоборот, вся такая страстная, красивая.

Илья то притягивает меня к себе, то, наоборот, отпускает. Программа об этом. Мы давно хотели танго себе. Нам очень нравится в этом образе, это что-то новое для нас и в то же время необычное», – сказала .

«Непросто нам далось это. Мы привыкли катать более романтические, более нежные композиции», – добавил Княжук.

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