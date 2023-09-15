Бутырская о деле Валиевой: «Без разницы, какие будут арбитры. Давайте ждать худшего, но надеяться на лучшее»

Теги сборная России допинг Мария Бутырская CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Мария Бутырская высказалась о предстоящих слушаниях по делу Камилы Валиевой.

26-28 сентября Валиева выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«У нас все непредвзято, поэтому вообще без разницы, какие будут арбитры. Давайте ждать худшего, но надеяться на лучшее.

Выступление Валиевой на фоне предстоящих разбирательств в суде? Мы сейчас выступаем исключительно в своей стране.

У нее зеленый свет. Поэтому проблем не должно быть никаких, Валиева должна чувствовать себя спокойно», – сказала чемпионка мира 1999 года. 

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