Анастасия Зинина: «Моя программа – о неразделенной любви. Молодой человек мне изменил, я показала ему, что он сделал неправильный выбор»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Анастасия Зинина Фигурное катание

Анастасия Зинина рассказала, чему посвящена ее короткая программа.

Фигуристка представила программу под песню Kovacs «My love» на контрольных прокатах сборной России.

«Моя программа о неразделенной любви. Молодой человек мне изменил, я показала ему, что он сделал неправильный выбор.

Воплощать такие темы легко, сложнее справляться с контентом.

Надеюсь, у меня получится в этом сезоне показать тройной аксель», – сказала Зинина. 

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9 комментариев

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Gemma157
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Что? Чего? 😆
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SALMON
Ору. Вот это программа для ребенка
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закрыт по беспределу
Мне казалось, что измена и неразделëнная любовь примерно такие же синонимы, как тëплый и мягкий.
+4
0
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fewral
Самая красивая девушка ФК.
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22somebody22
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Ответ fewral
Самая красивая девушка ФК.
По твоему мнению.
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22somebody22
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Ответ Anna Vishenka
Тренер чем думал когда такое объяснял ребёнку?
Так неудивительно,тренеры-озабоченный Василевский и супруга его,склонная к насильственным действиям-Лавренчук.
+3
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Anneta28
Ответ SALMON
Ору. Вот это программа для ребенка
Какой она ребенок в 16 лет?)))
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Anna Vishenka
Тренер чем думал когда такое объяснял ребёнку?
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Александр Скворцов
Нет в жизни Насти печальней инцидента
Чем расставанье Насти и бойфренда!
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