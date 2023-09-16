Анастасия Зинина: «Моя программа – о неразделенной любви. Молодой человек мне изменил, я показала ему, что он сделал неправильный выбор»

Анастасия Зинина рассказала, чему посвящена ее короткая программа.

Фигуристка представила программу под песню Kovacs «My love» на контрольных прокатах сборной России.

«Моя программа о неразделенной любви. Молодой человек мне изменил, я показала ему, что он сделал неправильный выбор.

Воплощать такие темы легко, сложнее справляться с контентом.

Надеюсь, у меня получится в этом сезоне показать тройной аксель», – сказала Зинина.

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