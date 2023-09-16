Павел Дрозд: «В ритм-танце мы пытаемся развеселить зрителей, мы должны передать дух 80-х – веселье, свободу»

Шанаева и Дрозд прокомментировали свое выступление на контрольных прокатах.

Фигуристы выступили под композиции Queen – Cool Cat и Earth, Wind & Fire – Let’s Groove.

«Так рады, что мы выступили. Очень рады, что хорошо откатались. Надеюсь, произволка пройдет на том же уровне», – сказала Елизавета.

«Мы в ритм-танце должны передать дух 80-х – веселье, свободу. Мы пытаемся развеселить зрителей.

Этот ритм-танец – один из моих любимых, мне очень нравится кататься. Прошлый сезон нас подстегнул, мы движемся вперед», – добавил Павел.

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