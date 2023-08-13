Вайцеховская о новом сезоне: «Подозреваю, нас ждет очень жесткое противостояние Жулина и Крыловой. Я бы поставила на Анжелику»
Елена Вайцеховская поделилась ожиданиями от нового сезона в фигурном катании.
«Чем больше думаю о предстоящем начале фигурнокатательного сезона, тем отчетливее понимаю, как сильно в нем сместились приоритеты. Не стану утверждать, что эту точку зрения разделяют коллеги, но лично у меня в силу текущей ситуации интерес прежде всего направлен на относительно долгие проекты. То есть на танцы и пары.
В парах все понятно: там вот-вот грянет очень конкретный виток сложности, прыжковой в том числе, а это всегда захватывает. Плюс, когда в одном пространстве одновременно появляется большое количество дуэтов, претендующих на топ-уровень, тренеры и хореографы начинают всерьез озадачиваться такой вещью, как интересные программы. Реально интересные, а не тупо поставленные под элементы с учетом привычек и удобства спортсменов.
Интересно увидеть Наташу Хабибуллину и Илью Княжука с постановками Ильи Авербуха. Илья и сам сказал, что короткая программа пары станет событием, но мне кажется, постановки должны быть очень удачными еще и потому, что они были для Авербуха одними из первых в ряду программ, поставленных к этому сезону. То есть когда постановщик горел идеями и у него, что называется, руки чесались поскорее взяться за дело.
Хочу увидеть Настю Мишину / Сашу Галлямова и Сашу Бойкову / Диму Козловского с программами Анжелики Крыловой. Вообще люблю, когда спортивные пары занимаются с танцевальными тренерами. Помимо того, что такое сотрудничество сильно идет на пользу, его сразу бывает видно.
Хочу увидеть Алену Косторную просто потому, что хочу. Как и Дениса Ходыкина в новом облике и с новой партнершей.
Ну и останется посмотреть, кто из остальных сумеет удивить и перетащить вектор внимания на себя.
Собственно, эта фраза абсолютно применима и к танцам, где нас, подозреваю, ждет очень жесткое противостояние Александра Жулина и Анжелики Крыловой.
Я бы поставила на Крылову, кстати. Чуть позже объясню, почему именно», – написала Вайцеховская.
Ваши прогнозы не сбываются, а очень хочется Крылову!
Интрига будет в парах и у мужчин.
Очень хочется, чтобы судьи честно оценивали всех. Когда говорят о заделе на будущее, судейство - наша самая большая боль. Если в прошлом году ребята еще помнили, что это внутренние старты, то в этом году начнётся привыкание. А после привыкания будет очень больно столкнуться с реальностью.