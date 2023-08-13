Вайцеховская о новом сезоне: «Подозреваю, нас ждет очень жесткое противостояние Жулина и Крыловой. Я бы поставила на Анжелику»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Александр Жулин Елена Вайцеховская пары Анжелика Крылова Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Денис Ходыкин Алена Косторная Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Елена Вайцеховская поделилась ожиданиями от нового сезона в фигурном катании.

«Чем больше думаю о предстоящем начале фигурнокатательного сезона, тем отчетливее понимаю, как сильно в нем сместились приоритеты. Не стану утверждать, что эту точку зрения разделяют коллеги, но лично у меня в силу текущей ситуации интерес прежде всего направлен на относительно долгие проекты. То есть на танцы и пары.

В парах все понятно: там вот-вот грянет очень конкретный виток сложности, прыжковой в том числе, а это всегда захватывает. Плюс, когда в одном пространстве одновременно появляется большое количество дуэтов, претендующих на топ-уровень, тренеры и хореографы начинают всерьез озадачиваться такой вещью, как интересные программы. Реально интересные, а не тупо поставленные под элементы с учетом привычек и удобства спортсменов.

Интересно увидеть Наташу Хабибуллину и Илью Княжука с постановками Ильи Авербуха. Илья и сам сказал, что короткая программа пары станет событием, но мне кажется, постановки должны быть очень удачными еще и потому, что они были для Авербуха одними из первых в ряду программ, поставленных к этому сезону. То есть когда постановщик горел идеями и у него, что называется, руки чесались поскорее взяться за дело.

Хочу увидеть Настю Мишину / Сашу Галлямова и Сашу Бойкову / Диму Козловского с программами Анжелики Крыловой. Вообще люблю, когда спортивные пары занимаются с танцевальными тренерами. Помимо того, что такое сотрудничество сильно идет на пользу, его сразу бывает видно.

Хочу увидеть Алену Косторную просто потому, что хочу. Как и Дениса Ходыкина в новом облике и с новой партнершей.

Ну и останется посмотреть, кто из остальных сумеет удивить и перетащить вектор внимания на себя.

Собственно, эта фраза абсолютно применима и к танцам, где нас, подозреваю, ждет очень жесткое противостояние Александра Жулина и Анжелики Крыловой.

Я бы поставила на Крылову, кстати. Чуть позже объясню, почему именно», – написала Вайцеховская.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Іра Блоцкая-Вараксіна
Елена, молчите, пожалуйста!
Ваши прогнозы не сбываются, а очень хочется Крылову!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Тоже очень пары в новом сезоне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ann-ermolova
Танцы - это долгие проекты у нас сейчас, серьезно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
В парном как и в одиночном ожидается жесткая конкуренция, да программы должны заинтриговать, очень не терпится увидеть ХК и постановки Авера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Хотелки "эксперта" фигурного катания с претензиями на прогноз. Вот хочу и всё, потом объясню...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
По-моему, в танцах как раз интриги нет: СБ будут первыми, остальные шеренгой за ними. Судя по авансам в прошлом сезоне, КА все-таки будут первыми среди оставшихся.

Интрига будет в парах и у мужчин.

Очень хочется, чтобы судьи честно оценивали всех. Когда говорят о заделе на будущее, судейство - наша самая большая боль. Если в прошлом году ребята еще помнили, что это внутренние старты, то в этом году начнётся привыкание. А после привыкания будет очень больно столкнуться с реальностью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina037
А я хочу увидеть противостояние Гуменника и Семененко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий