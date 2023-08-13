Вайцеховская о новом сезоне: «Подозреваю, нас ждет очень жесткое противостояние Жулина и Крыловой. Я бы поставила на Анжелику»

Елена Вайцеховская поделилась ожиданиями от нового сезона в фигурном катании.

«Чем больше думаю о предстоящем начале фигурнокатательного сезона, тем отчетливее понимаю, как сильно в нем сместились приоритеты. Не стану утверждать, что эту точку зрения разделяют коллеги, но лично у меня в силу текущей ситуации интерес прежде всего направлен на относительно долгие проекты. То есть на танцы и пары.

В парах все понятно: там вот-вот грянет очень конкретный виток сложности, прыжковой в том числе, а это всегда захватывает. Плюс, когда в одном пространстве одновременно появляется большое количество дуэтов, претендующих на топ-уровень, тренеры и хореографы начинают всерьез озадачиваться такой вещью, как интересные программы. Реально интересные, а не тупо поставленные под элементы с учетом привычек и удобства спортсменов.

Интересно увидеть Наташу Хабибуллину и Илью Княжука с постановками . Илья и сам сказал, что короткая программа пары станет событием, но мне кажется, постановки должны быть очень удачными еще и потому, что они были для Авербуха одними из первых в ряду программ, поставленных к этому сезону. То есть когда постановщик горел идеями и у него, что называется, руки чесались поскорее взяться за дело.

Хочу увидеть Настю Мишину / Сашу Галлямова и Сашу Бойкову / Диму Козловского с программами . Вообще люблю, когда спортивные пары занимаются с танцевальными тренерами. Помимо того, что такое сотрудничество сильно идет на пользу, его сразу бывает видно.

Хочу увидеть Алену Косторную просто потому, что хочу. Как и в новом облике и с новой партнершей.

Ну и останется посмотреть, кто из остальных сумеет удивить и перетащить вектор внимания на себя.

Собственно, эта фраза абсолютно применима и к танцам, где нас, подозреваю, ждет очень жесткое противостояние и Анжелики Крыловой.

Я бы поставила на Крылову, кстати. Чуть позже объясню, почему именно», – написала .