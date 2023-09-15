Татьяна Мишина о том, что Дробязко лишили гражданства Литвы: «Несправедливое решение. Уверена, люди ей помогут, Россия не бросает в беде в таких ситуациях»

Татьяна Мишина назвала несправедливым решение лишить Дробязко гражданства.

– 13-кратная чемпионка Литвы в танцах на льду, бронзовый призер ЧМ-2000. Она родилась в России, но с 1992 года выступала за Литву в дуэте с мужем .

В июле МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку гражданства – причиной является ее участие в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа подписал соответствующий указ.

– Несправедливое решение. Они с Повиласом столько сделали для Литвы, нельзя этого забывать, память не должна быть короткой, потому что таких достижений у Литвы в фигурном катании не было. Все понимают, что ничего плохого не сделала для литовского государства, и выглядит все это стыдливо.

Все это получило большую огласку, Маргарита понимает, что это несправедливость. Конечно, все мы любим эту пару, уважаем. Но наше мнение никак не изменит ситуацию. Нам остается только наслаждаться их катанием, поддерживать их.

– Что делать дальше, переезжать жить в Россию на постоянной основе?

– Это должно быть их решение. Думаю, что, скорее всего, да, останутся. Уверена, что люди помогут ей, Россия протягивает руку помощи в таких ситуациях, не бросает в беде. Все понимают сложившуюся ситуацию, – сказала тренер.

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