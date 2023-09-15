Татьяна Мишина о том, что Дробязко лишили гражданства Литвы: «Несправедливое решение. Уверена, люди ей помогут, Россия не бросает в беде в таких ситуациях»

Теги танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Татьяна Мишина Маргарита Дробязко Фигурное катание

Татьяна Мишина назвала несправедливым решение лишить Дробязко гражданства.

Маргарита Дробязко – 13-кратная чемпионка Литвы в танцах на льду, бронзовый призер ЧМ-2000. Она родилась в России, но с 1992 года выступала за Литву в дуэте с мужем Повиласом Ванагасом

В июле МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку гражданства – причиной является ее участие в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа подписал соответствующий указ. 

– Несправедливое решение. Они с Повиласом столько сделали для Литвы, нельзя этого забывать, память не должна быть короткой, потому что таких достижений у Литвы в фигурном катании не было. Все понимают, что ничего плохого не сделала для литовского государства, и выглядит все это стыдливо.

Все это получило большую огласку, Маргарита понимает, что это несправедливость. Конечно, все мы любим эту пару, уважаем. Но наше мнение никак не изменит ситуацию. Нам остается только наслаждаться их катанием, поддерживать их.

– Что делать дальше, переезжать жить в Россию на постоянной основе?

– Это должно быть их решение. Думаю, что, скорее всего, да, останутся. Уверена, что люди помогут ей, Россия протягивает руку помощи в таких ситуациях, не бросает в беде. Все понимают сложившуюся ситуацию, – сказала тренер. 

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12 комментариев

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private dancer
Какое -то зазеркалье. А Дробязко точно помогать надо ? Самая нуждающаяся что ли ? Ну сейчас Навке очередной грант выдадут и она ей поможет. Двойную ставку заплатит.
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Kappa Pride
Ой-ой, бедная, паспорта ЕС лишили
+10
-2
+8
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Katerina Sunny
А что за ситуация у Дробязко? Она с гражданством страны, в которой родилась, живёт и работает.
+8
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Olga.t
Какие люди и в чем должны помочь Дробязко? Литовцы?
Она с мужем живёт в Москве, а не в Литве.
+7
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+7
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David Rigert
Ответ Olga.t
Какие люди и в чем должны помочь Дробязко? Литовцы? Она с мужем живёт в Москве, а не в Литве.
может, люди в черном?
+4
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KMR
Да у нее зп в шоу самая максимальная! Чем еще ей помочь?!
+3
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Vano from Tbilisi
помогут чем? паспорт с двуглавой птицей у нее все еще в кармане
+3
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Адриана
Ну да, в России же больше никто и ни в чем не нуждается...
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Vano from Tbilisi
Ответ Kappa Pride
Ой-ой, бедная, паспорта ЕС лишили
конечно бедная. видали что с соловьевым стало когда виллы уплыли окончательно?
+3
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Девушка Безимени
в смысле "люди"?
с протянутой рукой штоле?
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Ir_rish
О какой помощи речь?
Гражданка России, живет и работает на родине- что вообще изменится в реальной жизни Марго от этого решения? Разве что не сможет так же свободно передвигаться по миру- но ЭТУ проблему никакие "помощники" не решат.
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Roman Roman
почему их как-то волнует лишение россиянки гражданства какого-то "вражеского" государства? в чём пичалька?
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