Ковалев о контрольных прокатах: «Настрой боевой, готов показать новую программу. По прыжкам – все увидите во время прокатов»

Теги сборная России мужское катание Артем Ковалев контрольные прокаты Фигурное катание

Артем Ковалев заявил, что у него «боевой настрой» на контрольные прокаты.

16 сентября российские фигуристы представят короткие программы для нового сезона. 

«Настрой боевой, готов показать новую программу, интересно, как воспримет публика.

По прыжкам – все увидите во время прокатов», – сказал Ковалев. 

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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1 комментарий

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Адриана
Удачи и гладкого льда!
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