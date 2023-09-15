Ковалев о контрольных прокатах: «Настрой боевой, готов показать новую программу. По прыжкам – все увидите во время прокатов»

Артем Ковалев заявил, что у него «боевой настрой» на контрольные прокаты.

16 сентября российские фигуристы представят короткие программы для нового сезона.

«Настрой боевой, готов показать новую программу, интересно, как воспримет публика.

По прыжкам – все увидите во время прокатов», – сказал Ковалев.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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