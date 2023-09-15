Хореограф группы Тутберидзе о деле Валиевой: «У меня неоптимистичное предчувствие, потому что делается все, чтобы дискредитировать Россию»
Хореограф группы Тутберидзе заявил о неоптимистичном настрое в деле Валиевой.
26-28 сентября российская фигуристка Камила Валиева выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. Арбитрами назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
«Я думаю, что будут делать все, чтобы наказать. У меня почему-то неоптимистичное предчувствие, потому что делалось и делается все, чтобы дискредитировать Россию, российских спортсменов, а в данном случае – Камилу Валиеву.
Должны быть люди и с нашей стороны, и с их. А так получается нечестная игра, в одни ворота. Но я нисколько не удивлен», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира.
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Вообще-то Камила попалась на допинге, никаких других обвинений против нее нет.
Дело очень простое - либо у юристов есть серьёзные аргументы, подтверждающие отсутствие вины и халатности, либо нет. И статус России тут совершенно ни при чём. Это не Басманный суд Москвы, а CAS.
Допинга наелась Валиева, но вины её в этом нет. 👍