Хореограф группы Тутберидзе о деле Валиевой: «У меня неоптимистичное предчувствие, потому что делается все, чтобы дискредитировать Россию»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Алексей Железняков Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе заявил о неоптимистичном настрое в деле Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка Камила Валиева выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. Арбитрами назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Я думаю, что будут делать все, чтобы наказать. У меня почему-то неоптимистичное предчувствие, потому что делалось и делается все, чтобы дискредитировать Россию, российских спортсменов, а в данном случае – Камилу Валиеву.

Должны быть люди и с нашей стороны, и с их. А так получается нечестная игра, в одни ворота. Но я нисколько не удивлен», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира.

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30 комментариев

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justbored
Что это так пафосно, "хореограф группы Тутберидзе". Лёха Железняков родной человек же здесь практически ))
+23
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+20
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Vladimir Rytikov
Блин, даже Мариуполь саморазрушился и Бахмут. Вот что сволочи делают.
+32
-13
+19
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Александр Шульгин
Все по накатанной делают из нее жертву, уверен по итогу дадут ещё один орден и пожизненную степендию повышенную больше чем у всех Олимпийских чемпионов
+24
-6
+18
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Ярик01
Предлагаю направить на суд судью Мосгорсуда.
Зачем Валуева выбрала какого-то французика. Есть и иранцы и китайцы в CAS
+18
-5
+13
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Grads
"Я думаю, что будут делать все, чтобы наказать. У меня почему-то неоптимистичное предчувствие, потому что делалось и делается все, чтобы дискредитировать Россию, российских спортсменов, а в данном случае – Камилу Валиеву."
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Вообще-то Камила попалась на допинге, никаких других обвинений против нее нет.
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bukvoed33
Рафик савсэм неувиновный)
+9
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+7
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Viks
делается все, чтобы дискредитировать Россию» --- Валиева НЕ Россия, заруби себе на носу. --- Да и саму гражданку Валиеву никто не собирается дискредитировать.
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Savarona25
Напомню, что никакого решения еще нет. А угрозы и сомнения в адрес судей и суда уже есть. И почему если в итоге Валиева все же будет обоснованно признана виновной, то это будет "дискредитацией России и российских спортсменов"?
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Санитар-волк
У меня тоже плохие предчувствия, потому что пойманная на допинге девица встала в хамскую позу и чего-то "требует". Вполне ясно, что её хотят сознательно ради пропаганды принести в жертву. Ну, на старость бабок ей подкинут, и цацку навесят ещё не одну. Глядишь, и в ГД посадят.
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Российский пользователь
Один сплошной заговор, с чего ЭТО?
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Сергей
"А так получается нечестная игра, в одни ворота"(с) Ну а допинг у Валиевой - это яркий пример честной игры, ага
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Aleksey Yashin
Ох, клятые англосаксы и коллективный запад, ну почему они не могут жить спокойно? Только и думают, как дискредитировать Россию!
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Александр Скворцов
Как бы ни относится к Железнякову, но его предчувствия, похоже, его не обманывают. А может, быть у него есть и инсайдерская информация!?
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Viks
"В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира." --- Чушь собачья. Валиева НЕ выигрывала золото. Да и сборной России не было на олимпиаде.
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Александр Шульгин
Ответ sled
Россию и дедушку с таблетками, которые он забывает пить(
Про дедушку уже забыли он нужен был только чтобы на Олимпиаде до диски допустили.
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Александр Шульгин
Ответ Бене Гессерит
Конечно 😂 Допинга наелась Валиева, но вины её в этом нет. 👍
Да я считаю что виноваты в первую очередь пред командой те кто допустил спосменку с непроверенной пробой до Олимпиады и главное до командного турнира. Если Валиева виновата она за это понесет наказание, а эти люди и в первую очередь наш олимпийский комитет и Тудберидзе нет
+3
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sled
Россию и дедушку с таблетками, которые он забывает пить(
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ретроградный меркурий
Если Валиеву что-то дискредитирует, то в первую очередь подобные заявления.
Дело очень простое - либо у юристов есть серьёзные аргументы, подтверждающие отсутствие вины и халатности, либо нет. И статус России тут совершенно ни при чём. Это не Басманный суд Москвы, а CAS.
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Black&White
Ответ Александр Шульгин
Все по накатанной делают из нее жертву, уверен по итогу дадут ещё один орден и пожизненную степендию повышенную больше чем у всех Олимпийских чемпионов
Но медали отнимут. Разрушили человеку карьеру (я про ее окружение)
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Александр Шульгин
Ответ Александр Скворцов
Как бы ни относится к Железнякову, но его предчувствия, похоже, его не обманывают. А может, быть у него есть и инсайдерская информация!?
Здравый смысл ему не отказывает
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Александр Шульгин
Ответ Мурманчанин37
То есть Стокгольмская лаборатория пропустившая все изначальные сроки и потом уже обозначенные ею самой?
Это разные вещи, те кто ее допустил 6аикомандник от нашей стороны с непровереным допинг тестом виноваты в первую очередь. Если была задержка об этом надо было трубить в СМИ задолго до Олимпиады
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Мурманчанин37
Ответ Александр Шульгин
Да я считаю что виноваты в первую очередь пред командой те кто допустил спосменку с непроверенной пробой до Олимпиады и главное до командного турнира. Если Валиева виновата она за это понесет наказание, а эти люди и в первую очередь наш олимпийский комитет и Тудберидзе нет
То есть Стокгольмская лаборатория пропустившая все изначальные сроки и потом уже обозначенные ею самой?
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Бене Гессерит
Ответ Александр Шульгин
Причем они останутся без медалей не из за Валиевой не надо на нее все валить, а из нашей федерации, нашего олимпийского комитета и Тудберидзе которые пихали ее всеми правдами и неправдами в командник без замен и это спортсмена у которого была непроверенная допинг проба
Конечно 😂
Допинга наелась Валиева, но вины её в этом нет. 👍
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Madcomposer
О, прям повалили соломку стелить) Типа если отрицательный вердикт, то это всё злойзапад
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Dmitriy Racheev
Он считает, что кто-то могущественнее пересидента и сможет сделать это ещё лучше?
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