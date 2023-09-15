Гендиректор президентского фонда о грантах: «Пока нельзя сказать, поддержим ли заявку Плющенко. Побеждает тот, кто разобрался»

В Президентском фонде культурных инициатив оценили шансы Плющенко на новый грант.

– Евгений Плющенко оформлял заявку в Президентский фонд культурных инициатив на 25 миллионов рублей на шоу, которое он планирует презентовать в марте 2024 года. Фонд уже получил заявку от него?



– Да, получил.

– А может быть можете раскрыть, планирует ли фонд поддержать эту заявку, или пока непонятно?

– Этого нельзя сказать, итоги первого конкурса 2024 года будут подведены в конце года, впереди – экспертная оценка. Проекты, в которых задействованы известные люди, участвуют в конкурсе на общих условиях, в такой же конкурентной борьбе, как и остальные. Совсем скоро проекты, поступившие на последнюю волну конкурса, будут автоматически распределены по независимым экспертам, напомню, они живут в 69 регионах.

Вполне возможно, что заявка Евгения Плющено будет оцениваться экспертом из Владивостока или Калининграда, из Челябинска или Самары, и там люди будут принимать решение, насколько важен проект, и рекомендовать или не рекомендовать его к поддержке, – сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Перед этим Карманов также рассказал, какие заявки с большей вероятностью могут получить поддержку.

– Какие детали, что конкретно должны содержать заявки, чтобы иметь больше шансов на поддержку Президентского фонда культурных инициатив?

– В своих выступлениях я часто говорю: «Побеждает тот, кто разобрался», это правда. Проекты, поступающие на конкурсы, оцениваются по десяти критериям, абсолютно четким и понятным, авторам проектов нужно предоставить экспертам информацию, по которой они поймут, почему проект нужно поддержать, и на что конкретно фонд должен выделить деньги.

Самые обидные ошибки чаще всего допускаются из-за спешки, когда команды в последний момент начинают заполнять заявку: не хватает времени описать замысел, идею, для кого нужен проект, какая у него общественная значимость, в чем уникальность, с какими партнерами планируется его реализовывать, на какие средства.

Важно отразить, что команда сможет грамотно распорядиться теми деньгами, которые заявлены в смете, подробно заполнить бюджет проекта, указать предыдущий опыт реализации проектов командой, – отметил Карманов.

Хитрая экономика Плющенко: только отдал $10 тысяч за проигранный спор (и планирует новый), а теперь просит грант на 25 млн рублей