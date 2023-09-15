Гендиректор президентского фонда о грантах: «Пока нельзя сказать, поддержим ли заявку Плющенко. Побеждает тот, кто разобрался»

Теги Евгений Плющенко деньги ледовые шоу Фигурное катание

В Президентском фонде культурных инициатив оценили шансы Плющенко на новый грант.

– Евгений Плющенко оформлял заявку в Президентский фонд культурных инициатив на 25 миллионов рублей на шоу, которое он планирует презентовать в марте 2024 года. Фонд уже получил заявку от него?
 
– Да, получил.

– А может быть можете раскрыть, планирует ли фонд поддержать эту заявку, или пока непонятно?

– Этого нельзя сказать, итоги первого конкурса 2024 года будут подведены в конце года, впереди – экспертная оценка. Проекты, в которых задействованы известные люди, участвуют в конкурсе на общих условиях, в такой же конкурентной борьбе, как и остальные. Совсем скоро проекты, поступившие на последнюю волну конкурса, будут автоматически распределены по независимым экспертам, напомню, они живут в 69 регионах.

Вполне возможно, что заявка Евгения Плющено будет оцениваться экспертом из Владивостока или Калининграда, из Челябинска или Самары, и там люди будут принимать решение, насколько важен проект, и рекомендовать или не рекомендовать его к поддержке, – сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Перед этим Карманов также рассказал, какие заявки с большей вероятностью могут получить поддержку.

– Какие детали, что конкретно должны содержать заявки, чтобы иметь больше шансов на поддержку Президентского фонда культурных инициатив?

– В своих выступлениях я часто говорю: «Побеждает тот, кто разобрался», это правда. Проекты, поступающие на конкурсы, оцениваются по десяти критериям, абсолютно четким и понятным, авторам проектов нужно предоставить экспертам информацию, по которой они поймут, почему проект нужно поддержать, и на что конкретно фонд должен выделить деньги.

Самые обидные ошибки чаще всего допускаются из-за спешки, когда команды в последний момент начинают заполнять заявку: не хватает времени описать замысел, идею, для кого нужен проект, какая у него общественная значимость, в чем уникальность, с какими партнерами планируется его реализовывать, на какие средства.

Важно отразить, что команда сможет грамотно распорядиться теми деньгами, которые заявлены в смете, подробно заполнить бюджет проекта, указать предыдущий опыт реализации проектов командой, – отметил Карманов.

Хитрая экономика Плющенко: только отдал $10 тысяч за проигранный спор (и планирует новый), а теперь просит грант на 25 млн рублей

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24 комментария

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Mbest77
Мысль явно не закончена.

Побеждает тот, кто разобрался… кому надо откат дать.
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nina1212
Идея и замысел? Там все просто. Стоит только посмотреть их соцсети. Евгений коллекционирует Порше и эксклюзивные мотоциклы. Жена его коллекционирует мебель Романовых и чемоданы луи виттон
Вот и весь замысел и цели в жизни
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Ебздрогыч
Сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Идеальная фамилия у директора - часть денег на инициативы, часть - в карман
+15
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Oleg Olegov
"Не хватает времени описать замысел, идею, для кого нужен проект, какая у него общественная значимость, в чем уникальность, с какими партнерами планируется его реализовывать, на какие средства"

Замысел и идея в том, чтобы нахаляву получить чужие деньги. Проект нужен для тех, кто его делает, в данном случае для Плющенко. Общественной значимости никакой. Уникальности никакой. Планируется реализовывать с президентским фондом на деньги фонда.

Скорее всего, так.
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Russ Ivan
В СССР отмывочно-перевалочная контора "Рога и Копыта" существовала только в произведении Ильфа и Петрова. Сейчас наяву и во множестве, мрак...
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Anisu
Что "культурного" в шоу Плющенко? Шепелявая косноязычная конферансье Яна? Или агрессивная реклама коммерческой школы фигурного катания? Почему из надо лезть к госфондам, пусть друзей своих потрясут.
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aihateu
Ответ Ебздрогыч
Сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Идеальная фамилия у директора - часть денег на инициативы, часть - в карман
Роман с карманом, продолжение произаедения роман с камнем
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Anna
Какая говорящая фамилия
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Olga.t
Ответ ДИОНИС
Гендиректор Фонда о Грантах Карманов - какая "говорящая" фамилия! Это, например, как футболист Забейворота или боксёр Харин (реальные фамилии бывших спортсменов)!
Фехтовальщик Кровопусков, дирижёр Скрипка...
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Беглый*
У Рудковских самые стрёмные шоу, от этого тоже нужно отталкиваться при выделении бюджетных средств. Люди уже не хотят идти на них, отсюда массовая отмена этих представлений весной. Всё, что им нужно, это урвать, не смотря на пафосные "патриотические" формулировки.
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ДИОНИС
Заявка Плющенко: понятно, что ничего не понятно!
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ДИОНИС
Гендиректор Фонда о Грантах Карманов - какая "говорящая" фамилия!
Это, например, как футболист Забейворота или боксёр Харин (реальные фамилии бывших спортсменов)!
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Российский пользователь
да ладно городить огород на кого пальцем покажет тот и выиграет
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Agura
Для начала надо разобраться, в чем разница между двумя Академиями фигурного катания " Ангелы Плющенко"", и какое юридическое лицо подавало заявку на получение гранта.

ООО "Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" , ИНН 7730238224, место нахождения: Московская обл., д.Молоденово
или
АНОДО "Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко", ИНН 7730238344, место нахождения : Московская обл., д.Молоденово.
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fewral
Побеждает вавка)
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Док Аксель
" Культурологи" Навка, Плющенко и Авербух нашли кормушку в лице Президентского фонда культурных инициатив и постоянно инициируют для своих ледовых шоу десятки миллионов рублей. Успешные бизнесмены, что тут ещё скажешь...
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Зубы Дзюбы
Ну действительно, важно же это все.

Нет кучи больных детей, газ везде проведён, дороги целые.

И войны нет.

Только в шоу деньги заливать
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Nokolay Fomi4ev
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Киселевский РИА новости не хочет спросить о судьбе денег, полученных Навкой на шоу в Луганске?
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Думаю, что Евгений получит грант. Во-первых - к нему нет никаких политических претензий - он, в отличие от некоторых, не сидит на двух стульях и занимает четкую государственную позицию, во-вторых - его шоу продвигает русскую культуру и полностью соответствует условиях конкурса на получение гранта.
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Классный руководитель
какую чушь он городит, кто то там будет оценивать (ну как водится видимость создадут)........что скажет один человек (начальник) тот и победит
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