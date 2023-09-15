Гендиректор президентского фонда о грантах: «Пока нельзя сказать, поддержим ли заявку Плющенко. Побеждает тот, кто разобрался»
В Президентском фонде культурных инициатив оценили шансы Плющенко на новый грант.
– Евгений Плющенко оформлял заявку в Президентский фонд культурных инициатив на 25 миллионов рублей на шоу, которое он планирует презентовать в марте 2024 года. Фонд уже получил заявку от него?
– Да, получил.
– А может быть можете раскрыть, планирует ли фонд поддержать эту заявку, или пока непонятно?
– Этого нельзя сказать, итоги первого конкурса 2024 года будут подведены в конце года, впереди – экспертная оценка. Проекты, в которых задействованы известные люди, участвуют в конкурсе на общих условиях, в такой же конкурентной борьбе, как и остальные. Совсем скоро проекты, поступившие на последнюю волну конкурса, будут автоматически распределены по независимым экспертам, напомню, они живут в 69 регионах.
Вполне возможно, что заявка Евгения Плющено будет оцениваться экспертом из Владивостока или Калининграда, из Челябинска или Самары, и там люди будут принимать решение, насколько важен проект, и рекомендовать или не рекомендовать его к поддержке, – сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Перед этим Карманов также рассказал, какие заявки с большей вероятностью могут получить поддержку.
– Какие детали, что конкретно должны содержать заявки, чтобы иметь больше шансов на поддержку Президентского фонда культурных инициатив?
– В своих выступлениях я часто говорю: «Побеждает тот, кто разобрался», это правда. Проекты, поступающие на конкурсы, оцениваются по десяти критериям, абсолютно четким и понятным, авторам проектов нужно предоставить экспертам информацию, по которой они поймут, почему проект нужно поддержать, и на что конкретно фонд должен выделить деньги.
Самые обидные ошибки чаще всего допускаются из-за спешки, когда команды в последний момент начинают заполнять заявку: не хватает времени описать замысел, идею, для кого нужен проект, какая у него общественная значимость, в чем уникальность, с какими партнерами планируется его реализовывать, на какие средства.
Важно отразить, что команда сможет грамотно распорядиться теми деньгами, которые заявлены в смете, подробно заполнить бюджет проекта, указать предыдущий опыт реализации проектов командой, – отметил Карманов.
Хитрая экономика Плющенко: только отдал $10 тысяч за проигранный спор (и планирует новый), а теперь просит грант на 25 млн рублей
Побеждает тот, кто разобрался… кому надо откат дать.
Вот и весь замысел и цели в жизни
Идеальная фамилия у директора - часть денег на инициативы, часть - в карман
Замысел и идея в том, чтобы нахаляву получить чужие деньги. Проект нужен для тех, кто его делает, в данном случае для Плющенко. Общественной значимости никакой. Уникальности никакой. Планируется реализовывать с президентским фондом на деньги фонда.
Скорее всего, так.
Это, например, как футболист Забейворота или боксёр Харин (реальные фамилии бывших спортсменов)!
ООО "Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" , ИНН 7730238224, место нахождения: Московская обл., д.Молоденово
или
АНОДО "Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко", ИНН 7730238344, место нахождения : Московская обл., д.Молоденово.
Нет кучи больных детей, газ везде проведён, дороги целые.
И войны нет.
Только в шоу деньги заливать