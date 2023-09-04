Юрист Добровинский: «На следующий год Кондратюку придется задекларировать сумму, которую он получил от Плющенко»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание деньги Марк Кондратюк Фигурное катание

Юрист высказался о споре Плющенко и Кондратюка на 10 тысяч долларов.

В августе на шоу Евгения Плющенко в Китае Марк Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл пари на эту денежную сумму.

Плющенко опубликовал в соцсети видео, на котором передает спортсмену наличные деньги. 

«В данном случае ничего особенного нет. В публичном пространстве можно показывать хоть чеки на оплату.

Опять же, публично говорят, кто выиграл в лото и так далее. В конце концов, нам зачастую известны суммы контрактов спортсменов, сколько они получают за свои выступления.

Другое дело, что налоговая – это отдельная тема. На следующий год Марку придется задекларировать эту сумму, которую он получил от Евгения Плющенко. Но ничего страшного тут нет», – сказал Александр Добровинский. 

Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском

50 комментариев

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Agura
А что скажет ФФКР по поводу публичной организации пари тренером сборной страны???
Насколько это соответствует его профессиональным обязанностям и кодексу этики ФФКР?
Может быть стоит освободить человека от непосильного груза ответственности по воспитанию юных спортсменов, пусть занимается игорным бизнесом!
+47
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+34
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Любитель_ФК
Вообще-то этот случай тянет на разбор в комиссии по этике Федерации ФК. Следующее пари может быть, проиграешь моему, получишь миллион. Это как в картах, сначала дают выиграть, а потом попадаешь в полную зависимость и отказаться бывает невозможно. Кондратюк рискует своей репутацией.
+40
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+34
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Мурманчанин37
Ответ Юра Плисецкий
ФФКР потрет ручки и попросит свою долю. Разве нет?
"Идея", - воскликнул Сихарулидзе, читая комментарии на Спортсе))
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Мурманчанин37
Хех, мои вчерашние оппоненты, которые писали, что я придумываю на счет налоговой - Ваш выход))
+20
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Док Аксель
Пусть на очередном ледовом шоу сделают видео, что Марк якобы их возвращает Плющенко. А их пари это было розыгрыш...
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Юра Плисецкий
Ответ Agura
А что скажет ФФКР по поводу публичной организации пари тренером сборной страны??? Насколько это соответствует его профессиональным обязанностям и кодексу этики ФФКР? Может быть стоит освободить человека от непосильного груза ответственности по воспитанию юных спортсменов, пусть занимается игорным бизнесом!
ФФКР потрет ручки и попросит свою долю. Разве нет?
+17
-3
+14
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Katerina Sunny
Марк, в следующий раз спорь с учётом налогов.
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Мурманчанин37
Ответ Любитель_ФК
Интересно, а если бы Кондратюк проиграл пари и упал где-нибудь на 6 или 8 прыжке, он тоже заплатил бы Плющенко этот миллион рублей в иностранной валюте? И где бы он взял эти 10000 долларов? Менял бы по нынешнему курсу?
В условиях было "что он ничем не рискует в случае проигрыша"
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Olga.t
Ответ Док Аксель
Пусть на очередном ледовом шоу сделают видео, что Марк якобы их возвращает Плющенко. А их пари это было розыгрыш...
Честнее заплатить налог, а в следующий раз думать на чем пиариться.
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Ирина Иванова
С самого начала этого пиаровского шоу меня смущала этическая сторона спора между фигуристов и тренером сборной ФККР. Что-то в этом есть панибратское, сродни спору на щелбаны или ку-ка-ре-ку. .
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Фиби
Ответ Александр Скворцов
Ничего никому Марк не должен. Это обычный частный бытовой спор между двумя мужчинами.
В этом случае не надо публиковать эти споры в медиа пространство
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Anna
Да-да, прям он задекларирует и все ученики Плющенко, которые получают суммы за победы тоже декларируют)
+12
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Пахра
Просто объявят, что это был пиар ФК - и всё, а деньги были как в розыгрыше , ненастоящими
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Док Аксель
Ответ Olga.t
Честнее заплатить налог, а в следующий раз думать на чем пиариться.
Если бы эта честность была обоюдной. А когда кто-то проигрывает, теряет деньги в банках, инвестиционных компаниях и т.д. То это ваши риски и ля-ля, и фа-фа, а как выиграл, то делись с государством, сразу и куча родственников объявляется и нуждающихся. Пиариться тоже надо знать где, когда и как. У них же есть специалистка в АП по этому вопросу...
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Любитель_ФК
Ответ Мурманчанин37
В условиях было "что он ничем не рискует в случае проигрыша"
Одностороннее пари. Ну тогда это представляется как я и писал раньше , подкуп или попытка покупки, или выплаты по будущему контракту по участию в шоу .
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Мурманчанин37
Ответ aeiou
Странный юрист, который не знает НК своей же страны. Плющ может оформить эти деньги как подарок. В данном случае никакого НДФЛ. Ржу с таких «спецов».
Действительно, настоящие спецы сидят на Спортсе
+7
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Блинчик
В армию не пошел, так пусть хоть налоги заплатит. А может, и от уплаты налогов уклонится - спортсмены же генофонд.
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Железная Леди
так напишите заявление в министерство спорта. посмотримкого оно поддержит. А тут вы только разжигание вражду двух клубов.
+4
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Мурманчанин37
Ответ Железная Леди
так напишите заявление в министерство спорта. посмотримкого оно поддержит. А тут вы только разжигание вражду двух клубов.
Блеск - уже Минспорта у нас занимается налогами с внесоревновательных доходов. "Спецы" Спортса на линии
+4
-1
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Ir_rish
Ответ Идеальный шторм
Добровинский занимается разводами. Чего его в ФК понесло?? Бред какой-то несет. Никто не платит налогов на проспоренные или выигранные суммы
По факту не платит или по закону не должен платить?
+4
-1
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Любитель_ФК
Интересно, а если бы Кондратюк проиграл пари и упал где-нибудь на 6 или 8 прыжке, он тоже заплатил бы Плющенко этот миллион рублей в иностранной валюте? И где бы он взял эти 10000 долларов? Менял бы по нынешнему курсу?
+7
-4
+3
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Мурманчанин37
Ответ Shtirly
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По-моему, для девушки (а вы вроде женского пола) писать про Трусову, за которую вроде болеете, "девка" - некорректно
+7
-5
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Мурманчанин37
Ответ Александр Скворцов
Ничего никому Марк не должен. Это обычный частный бытовой спор между двумя мужчинами.
Открыл окно - внизу два мужика спорят на миллион. Обычный случай для России
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Hiro Nakamura
Ответ Мурманчанин37
В условиях было "что он ничем не рискует в случае проигрыша"
Вообще-то рискует. Своим здоровьем) Стоит неудачно упасть и всё...
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0
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Идеальный шторм
Добровинский занимается разводами. Чего его в ФК понесло??
Бред какой-то несет. Никто не платит налогов на проспоренные или выигранные суммы
+3
-2
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