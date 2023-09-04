Юрист высказался о споре Плющенко и Кондратюка на 10 тысяч долларов.

В августе на шоу Евгения Плющенко в Китае Марк Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл пари на эту денежную сумму.

Плющенко опубликовал в соцсети видео, на котором передает спортсмену наличные деньги.

«В данном случае ничего особенного нет. В публичном пространстве можно показывать хоть чеки на оплату.

Опять же, публично говорят, кто выиграл в лото и так далее. В конце концов, нам зачастую известны суммы контрактов спортсменов, сколько они получают за свои выступления.

Другое дело, что налоговая – это отдельная тема. На следующий год Марку придется задекларировать эту сумму, которую он получил от . Но ничего страшного тут нет», – сказал Александр Добровинский.

Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском