Юрист Добровинский: «На следующий год Кондратюку придется задекларировать сумму, которую он получил от Плющенко»
Юрист высказался о споре Плющенко и Кондратюка на 10 тысяч долларов.
В августе на шоу Евгения Плющенко в Китае Марк Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл пари на эту денежную сумму.
Плющенко опубликовал в соцсети видео, на котором передает спортсмену наличные деньги.
«В данном случае ничего особенного нет. В публичном пространстве можно показывать хоть чеки на оплату.
Опять же, публично говорят, кто выиграл в лото и так далее. В конце концов, нам зачастую известны суммы контрактов спортсменов, сколько они получают за свои выступления.
Другое дело, что налоговая – это отдельная тема. На следующий год Марку придется задекларировать эту сумму, которую он получил от Евгения Плющенко. Но ничего страшного тут нет», – сказал Александр Добровинский.
Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском
Насколько это соответствует его профессиональным обязанностям и кодексу этики ФФКР?
Может быть стоит освободить человека от непосильного груза ответственности по воспитанию юных спортсменов, пусть занимается игорным бизнесом!
Бред какой-то несет. Никто не платит налогов на проспоренные или выигранные суммы