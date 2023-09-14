Тарасова о возможном лишении Дробязко гражданства: «Считаю это публичным унижением со стороны властей Литвы. Просто ужасно»
Татьяна Тарасова заявила, что власти Литвы «публично унижают» Маргариту Дробязко.
Сегодня фигуристка опубликовала в соцсети заявление по поводу возможного лишения гражданства Литвы. Ее хотят лишить гражданства из-за участия в шоу Татьяны Навки в России.
– Маргарита поступает абсолютно правильно, что выступает в своей социальной сети с таким заявлением. Какое право они имеют у нее что‑то отбирать? Что она по их мнению делает не так?
– Посыл такой, что она занимается политической пропагандой, работая в России.
– А другие литовцы не работают в России? Вроде, посольство работает. Ей и Повиласу Ванагасу предлагают работу. Они успешно эту работу принимают.
В чем проблема, и еще раз, на каком основании у нее хотят все отнять? В Литве вообще не развивается фигурное катание. Вообще!
– С их помощью оно хоть как‑то развивается?
– Они делают все для этого. Благодаря им что‑то делается, появляются тренеры и многие занимаются фигурным катанием. Они очень много делают именно для этого.
– Не кажется ли вам это все чем‑то ужасным? Именно то, что делают власти Литвы.
– Я считаю это публичным унижением со стороны властей Литвы в адрес Маргариты Дробязко. Просто ужасно, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
«По мнению недополитиков, я все эти годы была недогражданкой Литвы». Фигуристка Дробязко выступила с заявлением по поводу возможного лишения гражданства
Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка
6 комментариев