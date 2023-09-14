Тарасова о возможном лишении Дробязко гражданства: «Считаю это публичным унижением со стороны властей Литвы. Просто ужасно»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что власти Литвы «публично унижают» Маргариту Дробязко.

Сегодня фигуристка опубликовала в соцсети заявление по поводу возможного лишения гражданства Литвы. Ее хотят лишить гражданства из-за участия в шоу Татьяны Навки в России. 

– Маргарита поступает абсолютно правильно, что выступает в своей социальной сети с таким заявлением. Какое право они имеют у нее что‑то отбирать? Что она по их мнению делает не так?

– Посыл такой, что она занимается политической пропагандой, работая в России.

– А другие литовцы не работают в России? Вроде, посольство работает. Ей и Повиласу Ванагасу предлагают работу. Они успешно эту работу принимают.

В чем проблема, и еще раз, на каком основании у нее хотят все отнять? В Литве вообще не развивается фигурное катание. Вообще!

– С их помощью оно хоть как‑то развивается?

– Они делают все для этого. Благодаря им что‑то делается, появляются тренеры и многие занимаются фигурным катанием. Они очень много делают именно для этого.

– Не кажется ли вам это все чем‑то ужасным? Именно то, что делают власти Литвы.

– Я считаю это публичным унижением со стороны властей Литвы в адрес Маргариты Дробязко. Просто ужасно, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

«По мнению недополитиков, я все эти годы была недогражданкой Литвы». Фигуристка Дробязко выступила с заявлением по поводу возможного лишения гражданства

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка

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6 комментариев

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Katerina Sunny
По мнению Тарасовой Дробязко развивает литовское ФК у Навки в шоу? В шоу Дробязко зарабатывает для себя, а ФК это никак не развивает нигде.
+9
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+7
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Katerina Sunny
По мнению Тарасовой Дробязко развивает литовское ФК у Навки в шоу? В шоу Дробязко зарабатывает для себя, а ФК это никак не развивает нигде.
Как-будто для литовского ФК она ничего не сделала. На было побед, медалей. После шоу Навки все вычеркиваем? Наверное, литовские политики сделали больше.
+5
-2
+3
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private dancer
Да пофиг на эту Дробязку.
+1
0
+1
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