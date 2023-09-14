Тарасова о возможном лишении Дробязко гражданства: «Считаю это публичным унижением со стороны властей Литвы. Просто ужасно»

Татьяна Тарасова заявила, что власти Литвы «публично унижают» Маргариту Дробязко.

Сегодня фигуристка опубликовала в соцсети заявление по поводу возможного лишения гражданства Литвы. Ее хотят лишить гражданства из-за участия в шоу Татьяны Навки в России.

– Маргарита поступает абсолютно правильно, что выступает в своей социальной сети с таким заявлением. Какое право они имеют у нее что‑то отбирать? Что она по их мнению делает не так?

– Посыл такой, что она занимается политической пропагандой, работая в России.

– А другие литовцы не работают в России? Вроде, посольство работает. Ей и Повиласу Ванагасу предлагают работу. Они успешно эту работу принимают.

В чем проблема, и еще раз, на каком основании у нее хотят все отнять? В Литве вообще не развивается фигурное катание. Вообще!

– С их помощью оно хоть как‑то развивается?

– Они делают все для этого. Благодаря им что‑то делается, появляются тренеры и многие занимаются фигурным катанием. Они очень много делают именно для этого.

– Не кажется ли вам это все чем‑то ужасным? Именно то, что делают власти Литвы.

– Я считаю это публичным унижением со стороны властей Литвы в адрес . Просто ужасно, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«По мнению недополитиков, я все эти годы была недогражданкой Литвы». Фигуристка Дробязко выступила с заявлением по поводу возможного лишения гражданства

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка