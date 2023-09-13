Наталья Бестемьянова: «Некрасов – замечательный партнер, один из лучших на сегодня. Пасечник не очень запомнилась»
Бестемьянова высказалась о распаде танцевального дуэта Пасечник – Некрасов.
«[Максим] Некрасов – замечательный партнер, один из лучших на сегодняшний день, дай бог удачи. Не знаю причину распада, вроде он только пробуется кататься с [Василисой] Кагановской.
Мне не очень запомнилась [Елизавета] Пасечник, мало что о ней знаю», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.
В прошлом сезоне Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призерами чемпионата России.
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Поэтому надо заранее набросить на Лизу.
Так жаль эту пару, были мои любимцы в прошлом году.
Кстати, если б судьи дали им в прошлом году выиграть - ведь они были достойны, может быть, все было бы по-другому.
Отличный критерий, знаю или не знаю, поэтому хороший или плохой.
Всем бомондом тянут Кагановскую?