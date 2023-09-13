Бестемьянова высказалась о распаде танцевального дуэта Пасечник – Некрасов.

«[Максим] Некрасов – замечательный партнер, один из лучших на сегодняшний день, дай бог удачи. Не знаю причину распада, вроде он только пробуется кататься с [Василисой] Кагановской.

Мне не очень запомнилась [Елизавета] Пасечник, мало что о ней знаю», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

В прошлом сезоне Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призерами чемпионата России.

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