Наталья Бестемьянова: «Некрасов – замечательный партнер, один из лучших на сегодня. Пасечник не очень запомнилась»

Теги сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова Максим Некрасов Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Фигурное катание

Бестемьянова высказалась о распаде танцевального дуэта Пасечник – Некрасов.

«[Максим] Некрасов – замечательный партнер, один из лучших на сегодняшний день, дай бог удачи. Не знаю причину распада, вроде он только пробуется кататься с [Василисой] Кагановской.

Мне не очень запомнилась [Елизавета] Пасечник, мало что о ней знаю», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

В прошлом сезоне Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призерами чемпионата России.

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34 комментария

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Kon Shem
Мда. Зачем унижать его партнершу, которая осталась сейчас одна?
+28
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Anna
Пасечник - хорошая партнёрша, просто не распиаренная. Надеюсь, она не завершит
+22
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smoky eyes
Всем миром поддерживали Василису, теперь нужно поддержать Лизу очень. Трудиться, готовиться и сейчас остаться одной…. Желаю быстро найти партнёра отличного, но только так, чтобы нам новую девочку жалеть не пришлось. Удачи, и пропускать все вот такие комментарии экспертов мимо ушей. Мы тебя запомнили, девочка)
+19
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+16
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Док Аксель
Зато любители фигурного катания из числа мужчин хорошо запомнили Лизу Пасечник. Хорошенькая внешне и как партнёрша в танцах хороша. Если ТАТа и Наталья её не заменили, то это их проблема в субъективизме.
+17
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nik svt
Ответ Kon Shem
Мда. Зачем унижать его партнершу, которая осталась сейчас одна?
Потому что, к сожалению, деликатность у нас не в приоритете. Похоже, по мнению эксперта, в наших танцах была только одна хорошая партнерша и уж она точно знает, кто :).
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Katerina Sunny
Ответ smoky eyes
Всем миром поддерживали Василису, теперь нужно поддержать Лизу очень. Трудиться, готовиться и сейчас остаться одной…. Желаю быстро найти партнёра отличного, но только так, чтобы нам новую девочку жалеть не пришлось. Удачи, и пропускать все вот такие комментарии экспертов мимо ушей. Мы тебя запомнили, девочка)
Сомневаюсь, что ради Пасечник у кого-то появится идея развалить ещё одну пару. И Кагановская оставалась у Крыловой, а где сейчас Пасечник вообще непонятно.
+11
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Gelios77
Не надо сейчас на девочку наговаривать. Она осталась одна, парень пошел за более раскрученной и эффектной партнершей. Ей надо теперь строить все заново. И так "чертов свингер клуб", а не танцы.
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-1
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Гаммаглобулин
У них там методичка, что ли, про запомнились/не запомнились?
+8
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Orange carrot
Ответ Kon Shem
Мда. Зачем унижать его партнершу, которая осталась сейчас одна?
Ну а то начнут по привычке Васю обвинять в том, что разбила пару.
Поэтому надо заранее набросить на Лизу.
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Katerina Sunny
Бестемьянова видела Некрасова на льду, но при этом не видела Пасечник? Ясное дело, что пока были разборки с Валерой, не пробовали, иначе бы это было уже всем известно.
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Татьяна Вересова
Максим, конечно, танцор замечательный. Но и Лиза к концу сезона очень серьезно спрогрессировала. Жаль пару
+7
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nik svt
Ответ Док Аксель
Зато любители фигурного катания из числа мужчин хорошо запомнили Лизу Пасечник. Хорошенькая внешне и как партнёрша в танцах хороша. Если ТАТа и Наталья её не заменили, то это их проблема в субъективизме.
И не только из числа мужчин! Лиза Пасечник - просто очаровательная спортсменка, красивая, естественная. Я бы не сказала, что в паре с Некрасовым все внимание забирал на себя Максим. Он оттенял и дополнял, они выглядели именно как пара, но Лиза не была ,,бесплатным приложением,,.
Так жаль эту пару, были мои любимцы в прошлом году.
Кстати, если б судьи дали им в прошлом году выиграть - ведь они были достойны, может быть, все было бы по-другому.
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nik svt
Ответ Туц
А Арину вы поддерживали с которой Макс много лет катался, когда Лиза увела у нее партнера закрутив с ним любовь?
Арину очень поддерживали, абсолютно точно. Я лично помню как всем миром поливали новую пару, и особенно Максима, пока не увидели их на ЧР.
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Orange carrot
Ответ Gelios77
Не надо сейчас на девочку наговаривать. Она осталась одна, парень пошел за более раскрученной и эффектной партнершей. Ей надо теперь строить все заново. И так "чертов свингер клуб", а не танцы.
Ну не знаю, Пасечник не менее эффектная. Но не так раскрутилась, как Вася.
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Anna
Ответ KMR
Валеру ей! Валеру!
Ой не знаю)
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Orange carrot
Надо понимать, с Некрасовым Филимоновна знакома? Или с его родителями.
Отличный критерий, знаю или не знаю, поэтому хороший или плохой.
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nik svt
Ответ Гаммаглобулин
У них там методичка, что ли, про запомнились/не запомнились?
Да они просто ЧР не смотрели )) иначе не понимаю, как Лиза могла не запомниться.
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Юра Плисецкий
Как не набрасывай, история все равно некрасивая.
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Док Аксель
Ответ nik svt
И не только из числа мужчин! Лиза Пасечник - просто очаровательная спортсменка, красивая, естественная. Я бы не сказала, что в паре с Некрасовым все внимание забирал на себя Максим. Он оттенял и дополнял, они выглядели именно как пара, но Лиза не была ,,бесплатным приложением,,. Так жаль эту пару, были мои любимцы в прошлом году. Кстати, если б судьи дали им в прошлом году выиграть - ведь они были достойны, может быть, все было бы по-другому.
Увы, в наших танцах многое решают взаимоотношения ФФКР и ТШ и на результат, к сожалению, тоже. Вот и меняют они часто тренерские штабы и партнёров. Жаль Лизу, если она останется не удел в этом сезоне и ей не найдут хорошего партнёра.
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Лиана
Пила бы меньше двоих запомнила бы, а не лишний каскад
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Рябиновые бусы
плохо что вот эти Бестемьяновы/Вайцеховские в последнее время запоминаются исключительно некрасивыми набросами.
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Mion
А почему до сих пор нет комментариев главных героев или их тренеров?
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Irina Kistler
Ответ Gelios77
Не надо сейчас на девочку наговаривать. Она осталась одна, парень пошел за более раскрученной и эффектной партнершей. Ей надо теперь строить все заново. И так "чертов свингер клуб", а не танцы.
мне в 2 парах технически парни нравятся больше дев. Может их в пару поставить, вроде новые правила разрешают и не придётся никого " подтягивать"?)) 2 красавца!😃
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Katerina Sunny
Ответ smoky eyes
Пар много, развалить всегда есть возможность какую-то. Может рангом ниже, может такую же. Как показал опыт последних пары лет, это дело быстрое
Чтобы разваливались перед самым началом сезона или перед ЧР - это когда на примете есть новый партнёр/партнёрша. У обеих пар были программы на сезон.
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Лека-Лека
Зачем так о Лизавете?
Всем бомондом тянут Кагановскую?
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