Жулин о танцах на льду: «Не осталось ни одной целой пары, кроме Степановой – Букина»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Максим Некрасов Елизавета Пасечник Фигурное катание

Александр Жулин высказался о распадах дуэтов в танцах на льду.

В частности, он прокомментировал новость о том, что совместные выступления прекратили Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.

«Не осталось ни одной целой пары, кроме Степановой – Букина», – сказал заслуженный тренер России Жулин.

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30 комментариев

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Лиля Симонова
Жулин потирает руки, конкуренты самоустранились.
+14
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+13
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Raduga
Ответ Katerina Sunny
А Худабердиева с Базиным и Шанаева с Дроздом где?
Ну так их тоже тасовали с другими партнерами. Но раньше.
+10
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+10
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Katerina Sunny
А Худабердиева с Базиным и Шанаева с Дроздом где?
+10
-2
+8
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Самая цитируемая и вообще недура
Вопрос остается что у СБ осталось от прежней пары СБ. Есть смутные сомнения у меня. Саша и раньше не катила толком, а сейчас и подавно будет сложно.
+9
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Док Аксель
Если перефразировать слова известной песни : " Зачем вы , девушки, танцоров любите ? Непостоянная у них любовь". В наших танцах партнёры меняются, как на школьных вечерах..
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fewral
А Худа?
+4
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Allairina
Ответ Лия Романова
все эти разброды и шатания в танцах на руку господину Жулину, он то в шоколаде) Букины сейчас и правда островок стабильности
Да, Жулин вообще везунчик по жизни, давно заметила.
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Мира Массарская
сплюньте! через левое плечо, чтоб не сглазить.
и по дереву постучите!
+4
0
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Татьяна Вересова
А Дрозд с Шанаевой и Базин с Худайбердиевой?.. Только не говорите, что нам ждать ещё новостей из танцев.. 🙈
+4
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Адриана
Скорей всего весь пьедестал будет Жулина.
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Лия Романова
все эти разброды и шатания в танцах на руку господину Жулину, он то в шоколаде)
Букины сейчас и правда островок стабильности
+3
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Светлана Менова
И ни слова про распад КА)
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Katerina Sunny
Ответ Raduga
Ну так их тоже тасовали с другими партнерами. Но раньше.
Это явно не актуально в сравнении с Пасечник- Некрасов, которые год катались вместе.
Лучше бы про Валеру рассказал или запретили говорить?
+4
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pion
Ответ Светлана Менова
Наоборот может лучше будет, Жулин умеет раскатывать.
Но не в этом возрасте , особенно после того как тебя 15 лет раскатывала Ирина Жук
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Mion
Ответ Адриана
Скорей всего весь пьедестал будет Жулина.
Морозов может на третье место приземлиться
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Allairina
Ответ Gemma157
Букины-то тоже не факт что в сезон выйдут 😆
Это еще почему, как это не выйдут?
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fatimabelyashshlem shlemonose
так точно СБ красавчики Удачи
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Татьяна Вересова
Жулин, как мне кажется, сделал ставку.
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Светлана Менова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вопрос остается что у СБ осталось от прежней пары СБ. Есть смутные сомнения у меня. Саша и раньше не катила толком, а сейчас и подавно будет сложно.
Наоборот может лучше будет, Жулин умеет раскатывать.
+5
-4
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Лия Романова
Ответ Татьяна Вересова
Жулин, как мне кажется, сделал ставку.
ему и ставить то особо не надо, лидеры в его группе)
+1
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Gemma157
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Букины-то тоже не факт что в сезон выйдут 😆
+3
-3
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KMR
Ответ Мира Массарская
сплюньте! через левое плечо, чтоб не сглазить. и по дереву постучите!
По лысине? )))
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-2
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Лека-Лека
Ответ fewral
А Худа?
Хотите посмотреть как валяться будет?
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-2
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spf12
Ответ pion
Но не в этом возрасте , особенно после того как тебя 15 лет раскатывала Ирина Жук
А Жук умеет раскатывать?
0
0
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Туц
Ответ Адриана
Скорей всего весь пьедестал будет Жулина.
Нарижный есть, его еще не видели, и Морозов с партнером. Тоже будут стараться медаль ухватить.
+2
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