Жулин о танцах на льду: «Не осталось ни одной целой пары, кроме Степановой – Букина»

Александр Жулин высказался о распадах дуэтов в танцах на льду.

В частности, он прокомментировал новость о том, что совместные выступления прекратили Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.

«Не осталось ни одной целой пары, кроме Степановой – Букина», – сказал заслуженный тренер России Жулин.

От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?

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