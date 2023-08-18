Станислав Поздняков: «Большое счастье, что руководство нашей страны и лично президент из года в год оказывают олимпийцам полноценную поддержку»
Президент ОКР рассказал о поддержке спортсменов со стороны руководства страны.
Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за политизированные решения.
«В последнее время мы регулярно слышим высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах, в том числе в Олимпиаде будущего года. Многие из них, особенно со стороны украинских чиновников, лишены какой-либо последовательности и порой напоминают бред сумасшедшего.
То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции. Лозанна на все это, увы, не реагирует. То есть молча одобряет. Все дальше уходя от, собственно, спорта и его объединяющей миссии, которая во все времена была призвана служить делу мира и взаимопонимания.
У нас тоже, к сожалению, даже некоторые высокопоставленные депутаты не понимают сути происходящего в российском и международном спорте, равно как и смысла высказываний президента страны. Для конструктивной дискуссии необходимы соответствующие знания, хотя бы минимальный опыт и профессиональные компетенции, а не лозунги и популизм для кампаний в альтернативной реальности.
Именно поэтому спорт и должен оставаться вне политики, чтобы развиваться автономно от демагогии и попыток использовать его в сиюминутных интересах. Как раз то, что происходит сейчас с Международным олимпийским комитетом и вверенным организации движением. Его основы подрывают утрата автономии, политизация решений и игнорирование принципов Олимпийской хартии в угоду антироссийскому заказу.
Большинство коллег из Лозанны, открыто заняв сторону политического конфликта, своими действиями и риторикой разрушают сейчас целостность олимпийского движения. При этом истинные олимпийские принципы и ценности не просто не теряют своей актуальности, а востребованы сейчас как никогда.
Прежде всего во благо спортсменов, оказавшихся в жерновах неприкрытой дискриминации, двойных стандартов, произвола и беззакония. Большое счастье, что руководство нашей страны и лично президент из года в год оказывают нашим олимпийцам полноценную поддержку.
И мы, видим, что российские спортсмены в подавляющем большинстве готовы отстаивать честь нашей Родины, преумножать ее славу и величие. Невзирая ни на какие обстоятельства, провокации, дополнительные параметры и условия. Мы в Олимпийском комитете России их в этом целиком поддерживаем.
Наши приоритеты – обеспечение достойных условий подготовки и выступлений олимпийской команды России и формирование конкурентоспособного олимпийского резерва, мотивированного на дальнейший профессиональный рост.
Сейчас дорабатываем инициативы по дополнительному материальному обеспечению наших спортсменов. Представим их 14 сентября на нашем ежегодном расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР», – написал Поздняков.
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Ничего неожиданного.
7 о политике .
Надо было просто поблагодарить Президента РФ за награду , ну, и отчитаться в цифрах об успехах ОКР перед
сообществом... чтобы и мы гордились.
Кукушка хвалит "Петуха"?
За то, что хвалит он ...Кукушку!!! (Ваня К)