Станислав Поздняков: «Большое счастье, что руководство нашей страны и лично президент из года в год оказывают олимпийцам полноценную поддержку»

Президент ОКР рассказал о поддержке спортсменов со стороны руководства страны.

раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за политизированные решения.

«В последнее время мы регулярно слышим высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах, в том числе в Олимпиаде будущего года. Многие из них, особенно со стороны украинских чиновников, лишены какой-либо последовательности и порой напоминают бред сумасшедшего.

То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции. Лозанна на все это, увы, не реагирует. То есть молча одобряет. Все дальше уходя от, собственно, спорта и его объединяющей миссии, которая во все времена была призвана служить делу мира и взаимопонимания.

У нас тоже, к сожалению, даже некоторые высокопоставленные депутаты не понимают сути происходящего в российском и международном спорте, равно как и смысла высказываний президента страны. Для конструктивной дискуссии необходимы соответствующие знания, хотя бы минимальный опыт и профессиональные компетенции, а не лозунги и популизм для кампаний в альтернативной реальности.

Именно поэтому спорт и должен оставаться вне политики, чтобы развиваться автономно от демагогии и попыток использовать его в сиюминутных интересах. Как раз то, что происходит сейчас с Международным олимпийским комитетом и вверенным организации движением. Его основы подрывают утрата автономии, политизация решений и игнорирование принципов Олимпийской хартии в угоду антироссийскому заказу.

Большинство коллег из Лозанны, открыто заняв сторону политического конфликта, своими действиями и риторикой разрушают сейчас целостность олимпийского движения. При этом истинные олимпийские принципы и ценности не просто не теряют своей актуальности, а востребованы сейчас как никогда.

Прежде всего во благо спортсменов, оказавшихся в жерновах неприкрытой дискриминации, двойных стандартов, произвола и беззакония. Большое счастье, что руководство нашей страны и лично президент из года в год оказывают нашим олимпийцам полноценную поддержку.

И мы, видим, что российские спортсмены в подавляющем большинстве готовы отстаивать честь нашей Родины, преумножать ее славу и величие. Невзирая ни на какие обстоятельства, провокации, дополнительные параметры и условия. Мы в Олимпийском комитете России их в этом целиком поддерживаем.

Наши приоритеты – обеспечение достойных условий подготовки и выступлений олимпийской команды России и формирование конкурентоспособного олимпийского резерва, мотивированного на дальнейший профессиональный рост.

Сейчас дорабатываем инициативы по дополнительному материальному обеспечению наших спортсменов. Представим их 14 сентября на нашем ежегодном расширенном заседании комиссии спортсменов », – написал Поздняков.

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