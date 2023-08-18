Станислав Поздняков: «Большое счастье, что руководство нашей страны и лично президент из года в год оказывают олимпийцам полноценную поддержку»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Политика деньги Легкая атлетика

Президент ОКР рассказал о поддержке спортсменов со стороны руководства страны.

Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за политизированные решения.

«В последнее время мы регулярно слышим высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах, в том числе в Олимпиаде будущего года. Многие из них, особенно со стороны украинских чиновников, лишены какой-либо последовательности и порой напоминают бред сумасшедшего.

То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции. Лозанна на все это, увы, не реагирует. То есть молча одобряет. Все дальше уходя от, собственно, спорта и его объединяющей миссии, которая во все времена была призвана служить делу мира и взаимопонимания.

У нас тоже, к сожалению, даже некоторые высокопоставленные депутаты не понимают сути происходящего в российском и международном спорте, равно как и смысла высказываний президента страны. Для конструктивной дискуссии необходимы соответствующие знания, хотя бы минимальный опыт и профессиональные компетенции, а не лозунги и популизм для кампаний в альтернативной реальности.

Именно поэтому спорт и должен оставаться вне политики, чтобы развиваться автономно от демагогии и попыток использовать его в сиюминутных интересах. Как раз то, что происходит сейчас с Международным олимпийским комитетом и вверенным организации движением. Его основы подрывают утрата автономии, политизация решений и игнорирование принципов Олимпийской хартии в угоду антироссийскому заказу.

Большинство коллег из Лозанны, открыто заняв сторону политического конфликта, своими действиями и риторикой разрушают сейчас целостность олимпийского движения. При этом истинные олимпийские принципы и ценности не просто не теряют своей актуальности, а востребованы сейчас как никогда.

Прежде всего во благо спортсменов, оказавшихся в жерновах неприкрытой дискриминации, двойных стандартов, произвола и беззакония. Большое счастье, что руководство нашей страны и лично президент из года в год оказывают нашим олимпийцам полноценную поддержку.

И мы, видим, что российские спортсмены в подавляющем большинстве готовы отстаивать честь нашей Родины, преумножать ее славу и величие. Невзирая ни на какие обстоятельства, провокации, дополнительные параметры и условия. Мы в Олимпийском комитете России их в этом целиком поддерживаем.

Наши приоритеты – обеспечение достойных условий подготовки и выступлений олимпийской команды России и формирование конкурентоспособного олимпийского резерва, мотивированного на дальнейший профессиональный рост.

Сейчас дорабатываем инициативы по дополнительному материальному обеспечению наших спортсменов. Представим их 14 сентября на нашем ежегодном расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР», – написал Поздняков.

«Это не такие уж большие деньги». Путин предложил Чернышенко подумать о выплатах для спортсменов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры

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21 комментарий

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Дмитрий Турецкий
🤮
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Игорь М.
Президент оказывает лично из своего кармана? Вот так поворот
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Olga.t
Поздняков отрабатывает свежий орден..
Ничего неожиданного.
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Павел Мельников
А это счастье, когда все спортсмены зависят от кого-то лично? Сейчас актуально.
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Katerina Sunny
Счастливый Поздняков, необременённый.
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papadok
Осмелюсь спросить, а спортсмены зарплату не получают? Почему так остро стоит вопрос о финансовой поддержке именно этой категории граждан?
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Дмитрий Осипов
Странно, что про Святого Георгия не вспомнил
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Melnikov1968
Так вот и задай вопрос президенту:каким образом депутаты,которые не обладают необходимыми знаниями,компетенциями и опытом,оказались в ГД? Если они не понимают, что происходит с российским и мировым спортом, почему они имеют право голосовать,выдвигать какие-то идеи,влиять на процессы? Они же не владеют вопросом,однако до сих пор в Думе.
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Спартак на месте
Как же нам всем повезло с Президентом
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Альфира Смирнова
Поздняков сам заполитизирован----из 9 абзацев речи ,
7 о политике .
Надо было просто поблагодарить Президента РФ за награду , ну, и отчитаться в цифрах об успехах ОКР перед
сообществом... чтобы и мы гордились.
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Биомеханоид
Советую ознакомится с книгой Платона: "Апология Сократа. Евтифрон. Критон.", так будет проще понять смысл высказывания.
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Заблудившийся
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит "Петуха"?
За то, что хвалит он ...Кукушку!!! (Ваня К)
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Владислав Романов
и новенькие BMW
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cacaokokoko999@gmail.com
Навещал ли Поздняков Романа Костомарова?
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Ezhevika33
Они то оказывают, а Олимпийская чемпионка в это же время флаг убирает и на награждение не является.
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papadok
Тут в соседней ветке один гимнаст возмущается, что на международные соревнования за свой счёт ехать придётся. Типа, вы мне на блюдечке все подайте, а я, так и быть, козлом проскачу. Если ОИ - твоя мечта, что же ты в неё вложиться не хочешь?
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dpv
Ответ Olga.t
Поздняков отрабатывает свежий орден.. Ничего неожиданного.
Да просто отрабатывает ))) чего уж там
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Ezhevika33
Ответ Игорь М.
Президент оказывает лично из своего кармана? Вот так поворот
Во многих странах нет никаких выплат ОИ чемпионам совсем.
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