Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Осаке

С 14 по 16 сентября в японской Осаке пройдет четвертый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Осака, Япония

14 сентября, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

10:00

Юниоры, короткая программа

12:20

15 сентября, пятница

Девушки, короткая программа

8:15

Юниоры, произвольная программа

13:10

16 сентября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

6:30

Девушки, произвольная программа

9:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.