Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Осаке

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С 14 по 16 сентября в японской Осаке пройдет четвертый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Осака, Япония

14 сентября, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

10:00

Юниоры, короткая программа

12:20

15 сентября, пятница

Девушки, короткая программа

8:15

Юниоры, произвольная программа

13:10

16 сентября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

6:30

Девушки, произвольная программа

9:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. 

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1 комментарий

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Mariaku
В танцах посмотрим на дуэт Элизабет Ткаченко с партнёром. Элизабет - яркая танцовщица, у них бывали креативные танцы!
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