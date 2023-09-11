Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Осаке
С 14 по 16 сентября в японской Осаке пройдет четвертый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.
4-й этап
Осака, Япония
14 сентября, четверг
Танцы на льду, ритм-танец
10:00
Юниоры, короткая программа
12:20
15 сентября, пятница
Девушки, короткая программа
8:15
Юниоры, произвольная программа
13:10
16 сентября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
6:30
Девушки, произвольная программа
9:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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