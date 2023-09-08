«Чуть‑чуть научила их русскому». Трусова о мастер-классе для мексиканских фигуристов

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, как идут ее мастер-классы в Мексике.

С 6 по 8 сентября фигуристка проводила мастер-классы в мексиканском Керетаро.

«Сегодня последний день мастер‑классов в Мексике. Одну группу я уже отпустила, сейчас будет вторая.

Все задаются вопросом, как же я общаюсь здесь с детьми. У меня есть переводчица Анастасия, она говорит на испанском. Я тоже уже знаю несколько слов на испанском и объясняю жестами.

Все меня понимают, все меня слушают. Ну и чуть‑чуть я их русскому научила», – сказала Трусова.

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15 комментариев

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Адриана
Молодец! Вот!
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Оскар Муравьёв
Комментов мало давай спортс про загитову)
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Татьяна Вересова
Саша умница, несёт русскую культуру в иностранные массы)
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Беглый*
Ответ David Rigert
да!да!
Ты такая лапушка!
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Алина Иванова
Для детей это огромная мотивация!
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Бильм@н
Какая там теплая и дружелюбная атмосфера. Саше желаю удачи и успехов.
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Док Аксель
Детворе понравилось, они довольны, значит поездка, как и мастер-класс удался.
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Ezhevika33
Ответ Беглый*
Наконец-то я её увидел искренне счастливой! Без "я не знаю", "позже увидите", "всё узнаете потом" и т.д. Вот такой ты и должна быть, без пафоса, понтов и прочей неприятной "рудковской" ерундой. Ощущение, что навязанные любовные оковы обязывали нашего некогда дорогого Шурика быть стервозной и высокомерной. Очень надеюсь, что это не одноразовая иллюзия
Кто о чем, а беглый про " рудковских"...
Против навязаных покаяний на первом федеральном канале меркнет любой твой наброс.
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As per
Хррошо, что мастер-классы прошли не только продуктивно, но и весело!
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Беглый*
А ещё мне смешно вот что... Есть тут в нашем разношёрстном коллективе знаменитая Ежевика (33-го года рождения, дай Бог ей справить столетний юбилей). Ещё какой-то месяц назад, она выходила под новости с надутыми ноздрями, с пузырьчатыми соплями и растопыренными пальцАми, рассказывая, что все, кто кого-либо заносит в чс, трусливы, беспомощны и неспособные отвечать за свои слова. А такие, кто ещё при этом позволял себе отвечать на "чс"ные комментарии не стоили даже её стебелька. И что вы думаете? Эта королевишна заносит меня в чёрный список и изо дня в день пытается оставить за собой последнее слово примитивными комментариями. Вот как относиться к таким людям? Они хоть чего-то стоят?
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David Rigert
Ответ Беглый*
Ты такая лапушка!
💐
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Бильм@н
Ответ Оскар Муравьёв
Комментов мало давай спортс про загитову)
Ну конечно, почти в 12 ночи выставили пост. Давно заметила, как что-то хорошее про Сашу, так в ночи постят.
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David Rigert
Ответ Татьяна Вересова
Саша умница, несёт русскую культуру в иностранные массы)
она такая лапушка.
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