«Чуть‑чуть научила их русскому». Трусова о мастер-классе для мексиканских фигуристов
Александра Трусова рассказала, как идут ее мастер-классы в Мексике.
С 6 по 8 сентября фигуристка проводила мастер-классы в мексиканском Керетаро.
«Сегодня последний день мастер‑классов в Мексике. Одну группу я уже отпустила, сейчас будет вторая.
Все задаются вопросом, как же я общаюсь здесь с детьми. У меня есть переводчица Анастасия, она говорит на испанском. Я тоже уже знаю несколько слов на испанском и объясняю жестами.
Все меня понимают, все меня слушают. Ну и чуть‑чуть я их русскому научила», – сказала Трусова.
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