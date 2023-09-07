Александра Трусова провела мастер-класс в Мексике

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

В сети появилось видео с мастер-класса Александры Трусовой в Мексике.

С 6 по 8 сентября российская фигуристка проводит занятия в городе Керетаро.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022.

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56 комментариев

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ретроградный меркурий
Мне всегда казалось, цель мастер-класса - научить людей чему-то новому, а не выпендриваться самой. А это мастер-класс в лучших традициях Плющенко - "зацени, как умею"
+46
-18
+28
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Oleandra
Ну и какой это мастер-класс? просто сама катается.. никому ничего не показывает, никого не поправляет.
+32
-17
+15
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Lennuci
Ответ Oleandra
Ну и какой это мастер-класс? просто сама катается.. никому ничего не показывает, никого не поправляет.
Это что-то из оперы "Побудь на одном катке со звездой".
+22
-9
+13
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PerfectSvendsen
Ответ ретроградный меркурий
Мне всегда казалось, цель мастер-класса - научить людей чему-то новому, а не выпендриваться самой. А это мастер-класс в лучших традициях Плющенко - "зацени, как умею"
Цель мастер-класса: состричь деньги. Чему можно научить за 3 минуты? А именно столько времени (максимум) уделяется одному участку
+19
-7
+12
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Rina
Счастливые мексиканцы)) кто только к ним не приезжает))
+14
-4
+10
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Татьяна Вересова
Ну очевидно же, что Саша после мастер-класса для ребят показала фирменный элемент. Как завершающий аккорд.
+15
-5
+10
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абанамат
Ответ Oleandra
Ну и какой это мастер-класс? просто сама катается.. никому ничего не показывает, никого не поправляет.
Она на русском с трудом свои мысли доносит, а другим языкам вообще не обучена.
+21
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+8
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spboksana
Откуда столько негатива? Тут в комментариях перепись хейтеров Саши что ли ?
+17
-9
+8
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ретроградный меркурий
Ответ Бу!
фигуристы оттачивают мастерство годами, комментаторы это вроде понимают, но тут же ждут, что Саша сразу всех чему-то научит :-) Ее задача дать рекомендации, объяснить тонкости. А дальше уже дело самих спортсменок - упражняться и пробовать.
Прежде, чем учиться кантилеверу, нужно научиться базовому кораблику на внешних ребрах. Первое, с чего начинается освоение элемента - встать у бортика и правильно развести ноги, уперевшись коньками в борт. Дальше, держась одной рукой за борт, отклоняете корпус и ловите это ощущение. И только потом пробуете сделать то же самое на льду. Если получится - то попробовать прокатиться по дуге на внешних ребрах. Потом нужно осваивать умение переходить с кораблика на внутренних дугах на внешние и наоборот. И только уверенно освоив технику катания по дугам, можно переходить к усложнению позиции "кораблик" - с приседом, с отклонением корпуса и в итоге прийти к кантилеверу. И там ещё целая куча подготовительных упражнений, чтобы держать корпус и не завалиться на лёд. Для этого нужно много подводящих упражнений делать на полу. Если бы Александра реально хотела чему-то научить, мы бы увидели, как большую часть времени группа стоит у бортика, делая подготовительные упражнения, а к концу занятия катает кораблики по дугам и кто-то делает это в приседе или с прогибом корпуса, а не нелепые попытки группы с одного раза сесть в кантилевер. Если цель занятия - провести время с Сашей на льду и запомнить, как круто было, что покаталась с самой Трусовой, то вопросов нет. Но вряд ли с такой организацией занятия можно научиться чему-то толковому, потому что ни рекомендаций, ни тем более тонкостей мы не увидели. То, что Саша умеет прыгать бедуинский и круто катается в кантилевере, мы и так знаем
+17
-10
+7
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Алексей Токарев
Теперь лёд чистый, можно кататься.
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-5
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Товарищ Майор.
мастер-класс по истерикам?
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Виктория Китаева
Люди по трём десятисекундным роликам сделали выводы о качестве мастер-класса. огонь)
+9
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Аленка_76
Молодец Саша!
+15
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Kareglazaya
Ответ ретроградный меркурий
Мне всегда казалось, цель мастер-класса - научить людей чему-то новому, а не выпендриваться самой. А это мастер-класс в лучших традициях Плющенко - "зацени, как умею"
Изначально - да. А по факту за такое короткий промежуток времени всё равно ничему научить не успеешь, поэтому всё обычно сводится к "себя показать, на других посмотреть", потом пофоткаться, раздать автографы, и домой.
Я раньше занималась танцами (не на льду), и на мастер-классах была та же история. Кроме бумажки о посещении мастер-класса и совместных фото это ничего не дало.
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ретроградный меркурий
Ответ Oleandra
Ну и какой это мастер-класс? просто сама катается.. никому ничего не показывает, никого не поправляет.
Справедливости ради, девочек она тоже типа учила кантилеверу на мастер-классе. Если зайти в инсту к Марисоль (Маше), то в историях можно увидеть эти попытки. Ясное дело, ни у кого и близко не получилось, потому что элемент сложный. К тому же для исполнения нужны подготовительные упражнения на баланс, часть из которых делается на полу. А показывать свой фирменный кантилевер, который она несколько лет оттачивала, и рассчитывать, что фигуристки уровня 2го юношеского смогут за занятие его воспроизвести, особенно если ты ничего толком и не объясняешь - ну это, конечно, утопия.
+9
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Ритт
Красивый бедуинский и кантилевер у Саши.
+7
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RS97
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Товарищ Майор.
мастер-класс по истерикам?
Ой, поддел двадцатилетнюю девушку. Настоящий майор 😀
+11
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Лека-Лека
Только у меня от видео впечатление, что Саша озабочена не столько тем, чтобы научить чему-то ребят, сколько тем, чтобы продемонстрировать себя любимую.
Изо всех дырок лезет снобизм и самолюбование Рудковского.
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vanessa2021
Ответ KMR
Мексиканцам на фк плевать. Явно же впарили им это и проплатили.
Эти мастер- классы Саши в Мексике ПЛАТНЫЕ и недешевые. Видимо есть желающие. Билеты на Сашины мастер- классы и ее выступление были раскуплены за сутки.
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Девушка Безимени
какой смысл в таких мастер классах
за три-девять земель
ну чему и как может научить вчерашняя спортсменка..
один пиар да и только
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Девушка Безимени
Ответ Елена Кочетова
У Саши в Мексике обширная программа. Саша в Мексике дала интервью студии Claro Sports, презентовала свою книгу переведённую на испанский язык " Девушка, бросившая вызов гравитации". Саша находится в Мексике по приглашения спортивного обозревателя фигурного катания Marisol Paiz, в прошлом многократной чемпионки Мексики по фигурному катанию. Саша даст мастер-классы и выступит с показательными выступлениями в старинном городе Керетаро в 200 км от Мехико. Мастер-классы пройдут на катке спортивного комплекса Lakesideicepark.
ну и что такого ценного в этой программе..
загитова2)
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Алексей Токарев
Ответ vanessa2021
Spoboksana: В комментариях перепись болельщиков Щ.е.р.баковой. Они первые на все ветки Саши прибегают, жить без нее не могут)))
Это замечательно что у Ани так много болельщиков,и люди по прежнему ценят прекрасное.
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Девушка Безимени
Ответ vanessa2021
Если люди за чтото платят немаленькие деньги- значит им это ценно. Вам лично это не надо- ну так вас и не заставляют платить за это и ходить туда. Билеты на Сашин мастер- класс и выступление в Мексике были раскуплены за сутки после открытия продаж.
да люди платят за все
а на ерунду выбрасывают столько денег, сколько не тратят на нужные и важные вещи)
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Елена Кочетова
Ответ Девушка Безимени
какой смысл в таких мастер классах за три-девять земель ну чему и как может научить вчерашняя спортсменка.. один пиар да и только
У Саши в Мексике обширная программа. Саша в Мексике дала интервью студии Claro Sports, презентовала свою книгу переведённую на испанский язык " Девушка, бросившая вызов гравитации". Саша находится в Мексике по приглашения спортивного обозревателя фигурного катания Marisol Paiz, в прошлом многократной чемпионки Мексики по фигурному катанию. Саша даст мастер-классы и выступит с показательными выступлениями в старинном городе Керетаро в 200 км от Мехико. Мастер-классы пройдут на катке спортивного комплекса Lakesideicepark.
+7
-5
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As per
Ответ spboksana
Откуда столько негатива? Тут в комментариях перепись хейтеров Саши что ли ?
Как обычно, второй фандом дежурит, не пропускает ни одной новости о Саше😂
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