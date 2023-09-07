Александра Трусова провела мастер-класс в Мексике
В сети появилось видео с мастер-класса Александры Трусовой в Мексике.
С 6 по 8 сентября российская фигуристка проводит занятия в городе Керетаро.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022.
В сети появилось видео с мастер-класса Александры Трусовой в Мексике.
С 6 по 8 сентября российская фигуристка проводит занятия в городе Керетаро.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022.
Я раньше занималась танцами (не на льду), и на мастер-классах была та же история. Кроме бумажки о посещении мастер-класса и совместных фото это ничего не дало.
Изо всех дырок лезет снобизм и самолюбование Рудковского.
за три-девять земель
ну чему и как может научить вчерашняя спортсменка..
один пиар да и только
загитова2)
а на ерунду выбрасывают столько денег, сколько не тратят на нужные и важные вещи)