Александра Трусова: «Я уже направляюсь в Мексику, и у нас сейчас пересадка в Стамбуле. Здесь очень красиво»

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, что летит в Мексику.

С 6 по 8 сентября фигуристка проведет мастер-классы в мексиканском Керетаро.

«Всем привет. Я уже направляюсь в Мексику, и у нас сейчас пересадка в Стамбуле. Она длится 12 часов. Мы вышли погулять. Здесь очень красиво», – сказала Трусова.

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56 комментариев

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Oleandra
Говорят, она там будет выступать с Круэлой.. а почему не под Рахманинова со скрипкой или не под что-то от Соколовской?)
+37
-17
+20
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Аленка_76
Удачи Саше в Мексике!
+24
-7
+17
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tanya_1111
Ответ Oleandra
Комментарий удален модератором
Ну если она берет и катает наверное всё как минимум согласованно, тренер её после ОИ хорошо отзывалась о Саше, так что не так уж всё и плохо как вы тут выдаёте. И судя по тону как-то от вас ненавистью к человеку попахивает, сложно объективно что-то оценивать когда столько злобы внутри, непонятно только чего уж такого плохого Александра лично вам сделала.
+19
-6
+13
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Anna
Ответ Oleandra
Комментарий удален модератором
Она как раз в хороших отношениях осталась с хрустальным, даже тимка от неё не отписалась, в отличие от Соколовской
+14
-5
+9
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tanya_1111
Ответ Oleandra
Комментарий удален модератором
Ну и дальше что? Почему она тогда не может ее откатать в Мексике?
+15
-6
+9
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tanya_1111
Ответ Oleandra
Говорят, она там будет выступать с Круэлой.. а почему не под Рахманинова со скрипкой или не под что-то от Соколовской?)
А чем плоха Круэлла?
+20
-11
+9
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Елена Назырова
Один вопрос, где мексиканские фигуристы)), их учат учат, но их не видно)
+11
-2
+9
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Блинчик
Ответ Елена Назырова
Один вопрос, где мексиканские фигуристы)), их учат учат, но их не видно)
На соревнованиях. На этапах ЮГП, бэшках, универсиадах. Один даже на ОИ в Пекине выступил в обеих программах. Уровень мексиканцев в ФК очень заметно подрос.
+8
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tanya_1111
Ответ Oleandra
это тренер хороший, всё прощающий, а бывшая ученица явно такого отношения с её стороны не заслуживает.. просто не понимаю - ни слова благодарности Этери не прозвучало за всё время, зато хвалила и Рудковских, и Соколовскую.. но программу берёт катать не их.
Посмотрите Утяшеву она там благодарила ТШТ - зачем вы всё выдумываете? Главное уверенно сказать ))).
+13
-6
+7
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Oleandra
Ответ tanya_1111
Ну и дальше что? Почему она тогда не может ее откатать в Мексике?
потому что она предала ТШТ.. ТШТ ведь ужас ужасный.. а всё лучшее с Сашулей случилось у соколовско-рудковских.. вот пусть их проги и катает.
+31
-24
+7
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MyCA
ОП в Мексике?
+10
-3
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Fleuriris
Ответ Елена Назырова
Один вопрос, где мексиканские фигуристы)), их учат учат, но их не видно)
Донована Каррильо очень даже видно:) на ютуб-канале ЮГП его прокаты одни из самых просматриваемых, в ОИ сезон у него был контракт с Кельвин Кляйн (!), во время ОИ в его инстаграме активность болельщиков была больше, чем у наших девочек. Так что не надо про не видно:)))
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Oleandra
Ответ tanya_1111
Ну если она берет и катает наверное всё как минимум согласованно, тренер её после ОИ хорошо отзывалась о Саше, так что не так уж всё и плохо как вы тут выдаёте. И судя по тону как-то от вас ненавистью к человеку попахивает, сложно объективно что-то оценивать когда столько злобы внутри, непонятно только чего уж такого плохого Александра лично вам сделала.
это тренер хороший, всё прощающий, а бывшая ученица явно такого отношения с её стороны не заслуживает.. просто не понимаю - ни слова благодарности Этери не прозвучало за всё время, зато хвалила и Рудковских, и Соколовскую.. но программу берёт катать не их.
+20
-14
+6
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Lapo Elkann
Ответ Oleandra
потому что она предала ТШТ.. ТШТ ведь ужас ужасный.. а всё лучшее с Сашулей случилось у соколовско-рудковских.. вот пусть их проги и катает.
Если вы судите по соревнованиям, то " амси барамида " и злой рок с лирикой в кп , не принесли ей известности и успеха, а программы ( образы ) ТШТ сделали ее " русской ракетой ". фанаты могут говорить что угодно ( сама не помню ), но факт остается фактом.
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+6
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Oleandra
Ответ Anna
Она как раз в хороших отношениях осталась с хрустальным, даже тимка от неё не отписалась, в отличие от Соколовской
это потому что Хрустальный хороший, а не наоборот.
+17
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Дудабот Уно
Ответ Lapo Elkann
Что значит ее проги. Вам , фанатам хотелось лирики и нравились пасторали Плюща и ей самой -- " амси барамида " от Соколовской. А хрустальные проги не только программы , а образы , которые ей создали. Пусть катает, это не мое дело , но Саша хороша в программах ТШТ , а не программы с Сашей. ( как и у любой другой спортсменки хрустального ). Так что она может 100 раз менять штаб, но из нее фигуристку делают в ТШТ. остальное низкопробная работа.
"Ее проги" значит, что их постановка оплачена, и они стали собственностью спортсменки. Де-юре. И так во всём мире.
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+5
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Блинчик
И никакого Кондратюка. Ляпота!
+7
-2
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Татьяна Вересова
Продлила себе лето немножко)
+5
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tanya_1111
Я бы кстати посмотрела бы сейчас Круэллу от Саши, понимаю что наверное по сравнению с Оли годом всё будет совсем по другому, а главное Саша другая, но всё равно хочется посмотреть.
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As per
Удачных мастер-классов в Мексике!
+6
-3
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Allairina
И правда, красиво. Желаю Саше успешно поработать в Мексике и отдохнуть тоже, посмотреть там достопримечательности.
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Lapo Elkann
Ответ tanya_1111
А кто говорил что ее обижают? Не поняла.
вы говорите, что она была достойна , но ее не пустили бы на ОИ .
Она да, не поехала бы , потому что , никто не смог бы программу и форму довести до олимпийского уровня. нет опыта и уровня у тренеров . а не из за веса Тутберидзе. Она " мертвого " может омедалить, проведет такую работу , какая нужна конкретному спортсмену. это реальность.
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tanya_1111
Ответ Lapo Elkann
Она очень специфическая спортсменка. ей нужен истинный творец. иначе не смотрится. шоу меня вообше не интересует, несерезно для спортивного болельщика, без технического состовляющего нет топ фигуристки и уровня. простой зритель тоже хочет посмотреть не лебедя или паганини от " Русской ракеты ", а русскую ракету.
Ну на счет специфичности тут наверное она как человек специфичный - упрямая, прямолинейная, упертая это да, еще родители у нее как бы помягче сказать подливали масла в эту бушующую молодую душу, где-то вообще скорее всего за нее в силу возраста решения принимали, но всё это не делает её саму плохим человеком или спортсменом. Ведь она действительно выдавала невероятный контент который пока никто не повторил. И то что она ушла от ЭГ ну ушла и ушла много кто в спорте сходится и расходится, она ж не ее собственность, мы же не знаем причин ухода.
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bona ulo
Ответ Fleuriris
На следующей неделе будет Осенняя классика и Донован туда заявлен, так что ждём:)
О, это отлично, рад слышать. Спасибо. Надеюсь, в этот раз его коньки нигде не потеряют. :)
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tanya_1111
Ответ Lapo Elkann
Что значит ее проги. Вам , фанатам хотелось лирики и нравились пасторали Плюща и ей самой -- " амси барамида " от Соколовской. А хрустальные проги не только программы , а образы , которые ей создали. Пусть катает, это не мое дело , но Саша хороша в программах ТШТ , а не программы с Сашей. ( как и у любой другой спортсменки хрустального ). Так что она может 100 раз менять штаб, но из нее фигуристку делают в ТШТ. остальное низкопробная работа.
Номер со скрипкой - очень хорош, КП во времена Плюща тоже хорошая посмотрите как Саша ее классно откатала на ДР у Мишина, у ТШТ конечно тоже хорошие программы кто спорит-то, тут речь зашла почему то что она должна определенные программы катать по мнению одной болельщицы, мотив её правда пока не понятен.
+9
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