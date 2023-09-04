Александра Трусова: «Я уже направляюсь в Мексику, и у нас сейчас пересадка в Стамбуле. Здесь очень красиво»
Александра Трусова рассказала, что летит в Мексику.
С 6 по 8 сентября фигуристка проведет мастер-классы в мексиканском Керетаро.
«Всем привет. Я уже направляюсь в Мексику, и у нас сейчас пересадка в Стамбуле. Она длится 12 часов. Мы вышли погулять. Здесь очень красиво», – сказала Трусова.
Она да, не поехала бы , потому что , никто не смог бы программу и форму довести до олимпийского уровня. нет опыта и уровня у тренеров . а не из за веса Тутберидзе. Она " мертвого " может омедалить, проведет такую работу , какая нужна конкретному спортсмену. это реальность.