Александра Трусова: «Я уже направляюсь в Мексику, и у нас сейчас пересадка в Стамбуле. Здесь очень красиво»

Александра Трусова рассказала, что летит в Мексику.

С 6 по 8 сентября фигуристка проведет мастер-классы в мексиканском Керетаро.

«Всем привет. Я уже направляюсь в Мексику, и у нас сейчас пересадка в Стамбуле. Она длится 12 часов. Мы вышли погулять. Здесь очень красиво», – сказала .