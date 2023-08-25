Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Фраджи и Фурно, Крук и Айзенхабер покажут ритм-танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Южной Кореи сборная Чехии сборная Италии Гран-при среди юниоров сборная Австралии Селина Фраджи Лиа Несет Артем Маркелов Алексиа Крук Ян Айзенхабер Жан-Ханс Фурно Виктория Карандюк Андрей Карандюк Натали Блаасова Филип Блаас Элишка Закова Филип Менцл Джулия Изабелла Паолино Андреа Туба Фигурное катание

25 августа на этапе Гран-при среди юниоров танцоры на льду покажут ритм-танцы.

Гран-при среди юниоров

Первый этап

Бангкок, Таиланд

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка

1. Юфэй Лин – Зиджиан Гао (Китай)

2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

3. Алексиа Крук – Ян Айзенхабер (Германия)

Вторая разминка

4. Селина Фраджи – Жан-Ханс Фурно (Франция)

5. Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада)

7. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея)

8. Фелисити Чейс – Михаил Азам (ЮАР)

Третья разминка

9. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)

10. Элишка Закова – Филип Менцл (Чехия)

11. Рини Юн – Оливер Ма (Австралия)

12. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)

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1 комментарий

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Elena Savanuk
Брат и сестра из Канады со славянскими корнями.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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