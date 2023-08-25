Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Фраджи и Фурно, Крук и Айзенхабер покажут ритм-танцы
25 августа на этапе Гран-при среди юниоров танцоры на льду покажут ритм-танцы.
Гран-при среди юниоров
Первый этап
Бангкок, Таиланд
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Юфэй Лин – Зиджиан Гао (Китай)
2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
3. Алексиа Крук – Ян Айзенхабер (Германия)
Вторая разминка
4. Селина Фраджи – Жан-Ханс Фурно (Франция)
5. Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада)
7. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея)
8. Фелисити Чейс – Михаил Азам (ЮАР)
Третья разминка
9. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)
10. Элишка Закова – Филип Менцл (Чехия)
11. Рини Юн – Оливер Ма (Австралия)
12. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
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