Трансляция первенства Москвы закончилась перед выступлением Косторной и Куницы

Теги сборная России пары Георгий Куница Денис Ходыкин Алена Косторная Таисия Собинина первенство Москвы Фигурное катание

Трансляция первенства Москвы на ютуб-канале MainStream закончилась перед выходом на лед Алены Косторной и Георгия Куницы.

Пара выступает на турнире вне конкурса.

Также вне конкурса в первенстве Москвы участвуют Таисия Собинина и Денис Ходыкин.

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41 комментарий

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АннаФ
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Беспредел
Пол дня смотришь этот треш, чтобы потом прервалась транса на тех, ради кого ты вообще туда зашел!
+41
-3
+38
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ccc6srcv2n
Облом дня!
+16
0
+16
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Елена Спирина
Столько людей ждали Алену с Гошей и такое разочарование
+16
-1
+15
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Аленка_76
Программа классная, мне очень понравилась, даже несмотря на ошибки .Понятно, что нужно накатывать.
Удачи ребятам в сезоне.
+17
-3
+14
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Angry_bear
Это свинство((((
+12
-2
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Аленка_76
Ответ Елена Спирина
Столько людей ждали Алену с Гошей и такое разочарование
В телеге есть прокат
+7
0
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Лия Романова
Ответ Аленка_76
Программа классная, мне очень понравилась, даже несмотря на ошибки .Понятно, что нужно накатывать. Удачи ребятам в сезоне.
кстати КП очень даже, хоть работы ещё им предстоит много
+8
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Светлана Менова
Вездесущий Д.Кузнецов снял видео.
https://t.me/makelutznotwar/4590

Алёна упала с флипа и степанула выброс. В дорожке очень приличный рассинхрон пока. Поддержка тоже ещё без прогресса. Работы навалом, короче.
+6
0
+6
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Елена Спирина
Ответ Аленка_76
В телеге есть прокат
Спасибо, посмотрела
+5
0
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Аврора кубик
Ну если вне конкурса, то можно не транслировать ((как обычно! Удачи ребятам в сезоне!)
+5
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Татьяна Вересова
Ответ Аленка_76
в телеге есть прокат
Да, уже нашла и посмотрела, спасибо!)
+6
-1
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Мила Расковалова
Очень хотелось видеть их пару,жаль
+5
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Татьяна Вересова
Вот так всегда, на самом интересном месте! (с)
+6
-2
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Anatiana
Алёна после падения доказывала без лица. Перфекционистка. Партнёр хороший.
+5
-1
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Ягун Ягунини
https://neochan.net/fs/src/1694019038574.mp4
Прокат
+5
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На Пекин
Мы заметили(
+3
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Аленка_76
Ответ Татьяна Вересова
Вот так всегда, на самом интересном месте! (с)
в телеге есть прокат
+3
0
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Ягун Ягунини
Пока сыро... На подкруте приземление не четкое, Алена на прыжке упала и на выбросе степ аут. Есть проблески, но работы ещё более чем много.
+3
0
+3
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Александра Волкова
видео проката

https://t.me/figure_skating_24_7/12679
+5
-2
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Natalia Shkurina
Ответ АннаФ
Беспредел Пол дня смотришь этот треш, чтобы потом прервалась транса на тех, ради кого ты вообще туда зашел!
Ну, справедливости ради, прокат КК тоже иначе как трешем не назовешь(((
+11
-8
+3
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Katerina Sunny
Главное, чтобы Алёнка и Георгий откатали КП и может получат какую-то информацию от судей для себя.
+2
0
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Зиля Бадриева
Видео похоже на тренировку, а не на показательное выступление, без костюмов. Алёнка в своём репертуаре)
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
Ходыкина покажите, ну?
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Veronika spuria
Ждала вечера, что бы посмотреть на Алену и Гошу....
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Аленка_76
Ответ Natalia Shkurina
Ну, справедливости ради, прокат КК тоже иначе как трешем не назовешь(((
Ребята после болезни
+5
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