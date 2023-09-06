Трансляция первенства Москвы закончилась перед выступлением Косторной и Куницы
Трансляция первенства Москвы на ютуб-канале MainStream закончилась перед выходом на лед Алены Косторной и Георгия Куницы.
Пара выступает на турнире вне конкурса.
Также вне конкурса в первенстве Москвы участвуют Таисия Собинина и Денис Ходыкин.
Пол дня смотришь этот треш, чтобы потом прервалась транса на тех, ради кого ты вообще туда зашел!
Удачи ребятам в сезоне.
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Алёна упала с флипа и степанула выброс. В дорожке очень приличный рассинхрон пока. Поддержка тоже ещё без прогресса. Работы навалом, короче.
Прокат
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