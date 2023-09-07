Первенство Москвы. Чернышова и Вильчик, Ходыкина и Белкин представят произвольные программы, Косторная и Куница выступят вне конкурса

Теги сборная России результаты пары Георгий Куница Денис Ходыкин Алена Косторная Таисия Собинина первенство Москвы Варвара Черемных Даниил Бутенко Анастасия Чернышова Алексей Белкин Анна Кожевникова Валерия Ходыкина Владислав Вильчик Фигурное катание

7 сентября пары покажут произвольные программы на первенстве Москвы.

Алена Косторная и Георгий Куница, Таисия Собинина и Денис Ходыкин выступят вне конкурса.

Первенство Москвы

Пары

Произвольная программа

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Первая разминка

1. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко

2. Валерия Халитова – Петр Шаровиков

Вторая разминка

3. Анна Кожевникова – Роман Черненко

4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

5. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Положение после короткой программы

1. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 60,64

2. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 58,22

3. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 56,17

4. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 51,32

5. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 47,64

6. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко – 40,39

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2 комментария

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Анастасия Платонова
Мне интересно, вот если бы судьи оценивали выступление Алёны и Гоши, какое бы они место заняли после короткой программы?🤔
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Лия Романова
всем удачи в ПП
и конечно Алене и Гоше успешного проката, интересно, что у них за произвольная
также на Дениса с Таисией глянем, КП их сегодняшняя отличная
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