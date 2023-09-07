Первенство Москвы. Чернышова и Вильчик, Ходыкина и Белкин представят произвольные программы, Косторная и Куница выступят вне конкурса
7 сентября пары покажут произвольные программы на первенстве Москвы.
Алена Косторная и Георгий Куница, Таисия Собинина и Денис Ходыкин выступят вне конкурса.
Первенство Москвы
Пары
Произвольная программа
Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко
2. Валерия Халитова – Петр Шаровиков
Вторая разминка
3. Анна Кожевникова – Роман Черненко
4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
5. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
Положение после короткой программы
1. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 60,64
2. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 58,22
3. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 56,17
4. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 51,32
5. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 47,64
6. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко – 40,39
и конечно Алене и Гоше успешного проката, интересно, что у них за произвольная
также на Дениса с Таисией глянем, КП их сегодняшняя отличная