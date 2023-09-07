Первенство Москвы. Чернышова и Вильчик, Ходыкина и Белкин представят произвольные программы, Косторная и Куница выступят вне конкурса

7 сентября пары покажут произвольные программы на первенстве Москвы.

и , Таисия Собинина и выступят вне конкурса.

Первенство Москвы

Пары

Произвольная программа

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко

2. Валерия Халитова – Петр Шаровиков

Вторая разминка

3. Анна Кожевникова – Роман Черненко

4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

5. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Положение после короткой программы

1. – Владислав Вильчик – 60,64

2. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 58,22

3. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 56,17

4. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 51,32

5. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 47,64

6. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко – 40,39