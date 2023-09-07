Дарья Усачева: «Я здраво оценила свои возможности в профессиональном спорте. Завершила карьеру? Наверное, сейчас да»

Теги сборная России женское катание Дарья Усачева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева объяснила решение прекратить выступления на турнирах.

Сейчас 17-летняя российская спортсменка занимается тренерской деятельностью.

– В какой-то момент я все с тренировками осознала – а это начиналось уже в период, когда я короткую старую накатывала. Старалась накатывать.

И я так чувствую... Катала-катала – понимаю, что короткую я накатаю. Представляю, как я буду катать произвольную, – а я умираю. Я думаю: блин, сейчас вот мне восстанавливаться... Опять же, как я и говорила, я вот здраво и адекватно оценила свои какие-то возможности, именно в спорте профессиональном. И поняла, что, наверное, все-таки нет. 

Я люблю кататься, я буду кататься для публики в шоу и заниматься тем, что в данный момент мне ближе по душе – чего бы мне больше хотелось. И плюс такой год, что ЕГЭ, поступления, а моей маме тоже очень важно было, чтобы я все хорошо сдала, поступила. У меня еще просто были мысли в два вуза поступать, получить потом второе образование. Не спортивное, опять же.

И поэтому такое решение приняла, но я вообще о нем ни капельки не пожалела до сих пор. Только, наоборот, убеждаюсь, что это, как модно говорить, «прислушивайся к своему сердцу».

– Можно уже с уверенностью сказать о том, что Даша Усачева завершила карьеру?

– Ну, наверное, сейчас да. Не думаю, что я через год вернусь на соревновательную арену, нет. Но да, в шоу я очень хочу кататься. Мне нравится именно выступать, выступать для публики, показывать программы, эмоции, кататься. Я сейчас часто импровизирую на льду, просто включаю музыку.

Мне это в кайф. Я прям получаю от этого удовольствие – выходить на лед и что-то там придумывать, катать, – ответила Усачева.

9 комментариев

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Лия Романова
успехов Даше и в тренерстве, и в целом в дальнейшем.
хорошо, что нет сожалений
+7
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antrrap
Нравится Даша особенно после ее участившихся проявлений в различных интервью
+5
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Syndycate
Спасибо хоть честно сказала в этот раз, а не "я на паузе, я никуда не ухожу, приостановила, ну я пока не знааааю"
+3
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+3
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Док Аксель
Даша определилась со своим спортивным будущем. Удачи и успеха в новых начинаниях !
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Olga Krayz
Удачи Даше в учёбе!
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Allbee
Ну здравое рассуждение
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Большой Влад
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Настало время Щ и Трусовой быть честными с болельщиками и федерацией и сделать такое же заявление.
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Anna
Ну, и правильно сделала. Как раз год, чтобы хорошо подготовиться к ЕГЭ, удачи Даше
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ДИАНА
Прекрасная НАША ДАША!!!! Удачи тебе!!!❤️
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