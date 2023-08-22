Станислава Константинова: «Постановки в фигурном катании не могут стоять на месте, нужно добавлять намного больше извне – танцы»

Теги сборная России танцы на льду сборная США сборная Японии мужское катание женское катание Джейсон Браун Шома Уно Эмбер Гленн Марин Хонда Станислава Константинова Фигурное катание

Бывшая фигуристка Станислава Константинова рассказала о работе хореографом.

Константинова – серебряный призер этапа Гран-при-2018/2019 в Финляндии. В январе она объявила о завершении карьеры, а сейчас работает на сборах Ice Skaters Association (I.S.A.) в качестве хореографа и тренера.

– Как сейчас идет постановочная работа?

– Нахожу себя в этом. Это хобби, моя отдушина. Не скажу, что мне нравится монтировать музыку, мне нравится ее подбирать. У меня, оказывается, есть слух, и я могу очень хорошо ее склеивать.

Я нашла нормально приложение наконец‑то. У меня теперь не черновики, которые я отправляю музыкантам с подписями «Не судите строго, я это сделала на коленке», ха-ха. Сейчас намного легче процесс пошел.

Люблю ставить программы маленьким, конечно, уже хочется больше взрослых спортсменов. Всем своим друзьям из фигурного катания говорю: «Давай я тебе поставлю показательный, давай я тебе поставлю номер, просто так поставлю!»

– Многие согласились?

– Да все соглашаются уже, ха-ха. Нравится работать с более старшими спортсменами: первый спортивный, КМС. Они готовые на все, но уже умеющие много. Они делают все, и ты развиваешь [их способности].

Я все равно отталкиваюсь от музыки, много раз прослушиваю один и тот же кусок, подбираю ритм, потом уже смотрю, что может сделать мой ученик. Обычно я говорю сделать первый раз «как чувствуешь». Куда пойдут руки, ноги, мы из этого что‑то сделаем, такой у меня подход. Стараюсь именно корпуса много [задействовать].

На мой взгляд, постановки в фигурном катании не могут стоять на месте. Нужно добавлять намного больше извне – танцы, которые не свойственны для фигурного катания. Это очень важно. В своих постановках я стараюсь не забывать о красивых позициях, – рассказала Константинова.

Также она назвала фигуристов, которым хотела бы поставить программу.

«Эмбер Гленн хотела бы поставить или Марин Хонде. Из мужчин я бы очень хотела поставить что‑то Джейсону Брауну, но это понятно. Шоме (Уно).

Да я всем бы хотела поставить, ха-ха. Мне очень интересно это все сейчас. Я очень много ставила детям. За два часа уже могу все придумать и поставить», – отметила Константинова.

13 комментариев

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The Grey
Стася занимается любимым делом и у нее очень хорошо получается ставить детям программы. А это самое главное в работе тренера. Удачи Стасе и успехов ее юным воспитаникам!
+6
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+6
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Аврора кубик
Стася, удачи в любимом деле)))
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Аленка_76
Удачи Стасе!
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Kathryna
О Стасе как от тренере и постановщике с огромным уважением отзываются родители, а дети вообще в ней души не чают! Умница, Стася!
+4
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Даша Лавренова
Рада за Стасю, заниматься любимым делом – это большое счастье. По ее видео видно, что она получает удовольствие от процесса, желаю успеха и выйти на новый уровень
+3
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The Grey
Ответ Katerina Sunny
У Стаси же сестра Кристина занимается ФК. Интересно, ей ставила программы?
Недавно поставила.
+3
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Kathryna
Ответ The Grey
Недавно поставила.
У Стаси сестренка музыкальная, отлично чувствует музыку и скользит красиво.
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The Grey
Ответ Kathryna
У Стаси сестренка музыкальная, отлично чувствует музыку и скользит красиво.
Есть в кого.
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Katerina Sunny
У Стаси же сестра Кристина занимается ФК. Интересно, ей ставила программы?
+2
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+2
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Kathryna
Ответ Delirium
Всем хочется взрослым ставить, но ставки высоки, так что лучше тренироваться на детишках.
Стася давно уже начала с малышей и ее ученики уже побеждают на соревнованиях.
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Kathryna
Ответ The Grey
Есть в кого.
Точно.
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Svetikfox
Стасе успехов и больших достижений в качестве тренера!
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