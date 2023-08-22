Станислава Константинова: «Постановки в фигурном катании не могут стоять на месте, нужно добавлять намного больше извне – танцы»

Бывшая фигуристка Станислава Константинова рассказала о работе хореографом.

Константинова – серебряный призер этапа Гран-при-2018/2019 в Финляндии. В январе она объявила о завершении карьеры, а сейчас работает на сборах Ice Skaters Association (I.S.A.) в качестве хореографа и тренера.

– Как сейчас идет постановочная работа?

– Нахожу себя в этом. Это хобби, моя отдушина. Не скажу, что мне нравится монтировать музыку, мне нравится ее подбирать. У меня, оказывается, есть слух, и я могу очень хорошо ее склеивать.

Я нашла нормально приложение наконец‑то. У меня теперь не черновики, которые я отправляю музыкантам с подписями «Не судите строго, я это сделала на коленке», ха-ха. Сейчас намного легче процесс пошел.

Люблю ставить программы маленьким, конечно, уже хочется больше взрослых спортсменов. Всем своим друзьям из фигурного катания говорю: «Давай я тебе поставлю показательный, давай я тебе поставлю номер, просто так поставлю!»

– Многие согласились?

– Да все соглашаются уже, ха-ха. Нравится работать с более старшими спортсменами: первый спортивный, КМС. Они готовые на все, но уже умеющие много. Они делают все, и ты развиваешь [их способности].

Я все равно отталкиваюсь от музыки, много раз прослушиваю один и тот же кусок, подбираю ритм, потом уже смотрю, что может сделать мой ученик. Обычно я говорю сделать первый раз «как чувствуешь». Куда пойдут руки, ноги, мы из этого что‑то сделаем, такой у меня подход. Стараюсь именно корпуса много [задействовать].

На мой взгляд, постановки в фигурном катании не могут стоять на месте. Нужно добавлять намного больше извне – танцы, которые не свойственны для фигурного катания. Это очень важно. В своих постановках я стараюсь не забывать о красивых позициях, – рассказала Константинова.

Также она назвала фигуристов, которым хотела бы поставить программу.

«Эмбер Гленн хотела бы поставить или Марин Хонде. Из мужчин я бы очень хотела поставить что‑то Джейсону Брауну, но это понятно. Шоме (Уно).

Да я всем бы хотела поставить, ха-ха. Мне очень интересно это все сейчас. Я очень много ставила детям. За два часа уже могу все придумать и поставить», – отметила Константинова.