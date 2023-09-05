Тарасова об уходе Грассля: «Он мне не нравится как фигурист. Для Тутберидзе это небольшая потеря, а для него – серьезная»
Татьяна Тарасова не считает уход Грассля из группы Тутберидзе серьезной потерей.
Сегодня итальянский фигурист Даниэль Грассль объявил о возвращении в свою страну и поблагодарил Этери Тутберидзе за сотрудничество.
«Видно, жизнь в Италии ему больше нравится, чем у нас. Он мне не нравится как фигурист. Для Этери Георгиевны это небольшая потеря, а для товарища Граасля – серьезная», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Грассль – серебряный призер чемпионата Европы 2022 года. О его работе с Тутберидзе стало известно в январе 2023-го.
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