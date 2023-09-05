Тарасова об уходе Грассля: «Он мне не нравится как фигурист. Для Тутберидзе это небольшая потеря, а для него – серьезная»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Татьяна Тарасова не считает уход Грассля из группы Тутберидзе серьезной потерей.

Сегодня итальянский фигурист Даниэль Грассль объявил о возвращении в свою страну и поблагодарил Этери Тутберидзе за сотрудничество.

«Видно, жизнь в Италии ему больше нравится, чем у нас. Он мне не нравится как фигурист. Для Этери Георгиевны это небольшая потеря, а для товарища Граасля – серьезная», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы 2022 года. О его работе с Тутберидзе стало известно в январе 2023-го.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

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8 комментариев

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smoky eyes
Эм… эээ… ну ок) Даниэль переживет отсутствие такого болельщика
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private dancer
Перестаньте уже звонить бабушке по каждому вопросу.
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Katerina Sunny
Как-то Даня до Тутберидзе тренировался и даже серебро ЧЕ и этап ГП выигрывал. Если в себе разберётся, то всё у него будет хорошо.
+4
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Vera Goncharova
ну вы и токсик, Татьяна Анатольевна
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Olga.t
ТАТ опять плюётся вслед человеку, который ей ничего плохого не сделал.
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Наталья Карлова
Ну у Татьяны Анатольевны язык как всегда быстрее мыслей)...
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Brokkoli
Небольшая потеря в сравнении с потерей репутации, согласна
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