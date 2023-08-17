Самоделкина сможет выступать на внутренних турнирах Казахстана до открепления от ФФКР
Фигуристка Софья Самоделкина сможет выступать на внутренних стартах в Казахстане.
Ранее появилась информация о том, что россиянка Самоделкина переходит в сборную Казахстана. Сообщалось, что она уже получила новый паспорт.
При этом Федерация фигурного катания России (ФФКР) рассмотрит запрос на ее переход не раньше декабря.
«На международных соревнованиях до открепления она выступать не может, но на внутренних соревнованиях в Казахстане – да, если ее допустит местная федерация», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
Но если только с нового года ее отпустят , ещё долго ей не видать МС.
В Казахстане есть внутренние турниры. Вот только их уровень не сравнить с презираемыми на спортсе Мордовским узорами. Но зато Софа там будет недосягаемой звездой
Удачи Соне! И пусть все сбудется