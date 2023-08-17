Самоделкина сможет выступать на внутренних турнирах Казахстана до открепления от ФФКР

Теги сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина сможет выступать на внутренних стартах в Казахстане.

Ранее появилась информация о том, что россиянка Самоделкина переходит в сборную Казахстана. Сообщалось, что она уже получила новый паспорт.

При этом Федерация фигурного катания России (ФФКР) рассмотрит запрос на ее переход не раньше декабря.

«На международных соревнованиях до открепления она выступать не может, но на внутренних соревнованиях в Казахстане – да, если ее допустит местная федерация», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

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40 комментариев

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AllaS
Мне катание Сони нравится , она в прошлом сезоне конечно была разбита пубертатом . Пройти этот период сложно каждой фигуристке . Успехов и удачи Соне.
Но если только с нового года ее отпустят , ещё долго ей не видать МС.
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Marya Y
В Казахстане есть внутренние старты, кто-нибудь в курсе? Не национальный чемпионат, а что-то вроде этапов для взрослых?
+8
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Marya Y
Ответ Oleandra
Отрезанный ломоть.. но почему-то продолжает тренироваться в ЦСКА.. не бесплатно ли?
Федра формулирует «до открепления». Значит, пока не откреплена, может тренироваться. Кроме того, она член ЦСКА - пока там не отчислят, имеет право.
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Anneta28
Ответ Oleandra
за него платили.. а тут федра Казахстана заявила, что платить за Самоделкину не будет.. тем более, что она пока и не в сборной.
Вы забываете, что даже если бы она осталась выступать за Россию, наша федерация тоже за нее бы не платила, т.к. она не вошла в сборную - ни в основу, ни в резерв.
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Леди Брэкнелл
Удачи Соне, надеюсь все получится.
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Anneta28
Ответ Oleandra
Отрезанный ломоть.. но почему-то продолжает тренироваться в ЦСКА.. не бесплатно ли?
Отрезанный ломоть Квителашвили продолжал еще лет 10 тренироваться в Хрустальном, после того как его отрезали. )) Но вас это ни сколько не беспокоило.))
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Док Аксель
Пусть нам источник, который так знаком с ситуацией. Поведает нам о внутренних соревнованиях в Казахстане. Их перечень, статус и уровень спортивной конкуренции среди участников.
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Oleandra
Ответ Nokolay Fomi4ev
Гоговичи, порадуйтесь за Соню, как вы радуйтесь за дочку Тутберидзе)
дочка в России за бесплатно не тренируется.
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Анна Беляева
В этом и нет никакой новости, так было всегда. Запрет наложен на выступления под эгидой ISU, в принципе, она и на внутрироссийских может заявится, только для ффккр это будет повод продлить карантин при желании.

В Казахстане есть внутренние турниры. Вот только их уровень не сравнить с презираемыми на спортсе Мордовским узорами. Но зато Софа там будет недосягаемой звездой
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tull
А ведь как в прошлом году громко ее на плакатах выкладывали, кричали о соперничестве с Тутберидзе. В итоге своя среди чужих, чужая среди своих. Год вообще без стартов.
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Алёна Вода
Ответ altre
Навряд ли Соня будет от этого счастлива.
С этим переходом больше теряет, чем приобретёт
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Алёна Вода
Ответ AllaS
Мне катание Сони нравится , она в прошлом сезоне конечно была разбита пубертатом . Пройти этот период сложно каждой фигуристке . Успехов и удачи Соне. Но если только с нового года ее отпустят , ещё долго ей не видать МС.
Теоретически сможет выступать с мая 2024. Но только в мае--какие соревнования-то? Так что ориентир--начало следующего сезона только
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Oleandra
Ответ Nokolay Fomi4ev
а на какие деньги она живет и тренируется в США в самом дорогом штате? А если налоговая служба сопоставит официальные доходы и расходы Тутберидзе?
это уже не ваше дело.
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Defender64
С кем там соревноваться будет?
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Радостная новость! Успехов Софье, пусть у нее всё получится!
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altre
Навряд ли Соня будет от этого счастлива.
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Oleandra
Ответ Anneta28
Отрезанный ломоть Квителашвили продолжал еще лет 10 тренироваться в Хрустальном, после того как его отрезали. )) Но вас это ни сколько не беспокоило.))
за него платили.. а тут федра Казахстана заявила, что платить за Самоделкину не будет.. тем более, что она пока и не в сборной.
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Olga.t
Ответ Oleandra
она бы в ЦСКА так и продолжала бы тренироваться.. а тут- то за чей счёт?
Какая вам разница, в чем ваш личный профит?
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Алёна Вода
Ответ Defender64
С кем там соревноваться будет?
Да хотя бы просто выступать на зрителях. У нас-то ей вообще пришлось бы просидеть без стартов до следующего сезона
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Oleandra
Ответ Anneta28
А за чей счёт она тренировалась бы в ЦСКА, если бы не сменила гражданство?
а за чей счёт тренируются Фролова, Синицына и прочие?
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Девочка с севера
Жаль, потеряли бойца((( Но в Казахстане ей будет лучше чисто психологически, она будет выигрывать и отбираться на МС.
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Алёна Вода
Ответ Marya Y
В Казахстане есть внутренние старты, кто-нибудь в курсе? Не национальный чемпионат, а что-то вроде этапов для взрослых?
Нет конечно. У них там и фигуристов-то... может, 3 всего,--во взрослой категории))). Смысл их распределять на этапы? Наоборот, надо в одну кучу собирать, чтобы хоть какая-то борьба состоялась
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Алёна Вода
Ответ Anneta28
Лучше год без стартов, чем всю жизнь кататься на Мордовских узорах и всяких шапито, типа КПК.
Лучше год без стартов, всю карьеру--без призовых и всю оставшуюся жизнь--без возможности выступать даже в шоу?)))
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Olga.t
Ответ Oleandra
ну кому-то ведь была разница, когда всем миром Дэвисов осуждали? а сейчас что, этодругое опять?
И в случае с Дэвисами, и с другими фигуристами меня поражает этот бесконечный интерес "кто платит"? Да какая вам/нам разница кто заплатит за тренировки... Как будто это самое главное в жизни болельщиков)
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Лека-Лека
Очень жаль, что федра не отпустила Соню. Украли целый сезон.
Удачи Соне! И пусть все сбудется
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