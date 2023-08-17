Самоделкина сможет выступать на внутренних турнирах Казахстана до открепления от ФФКР

Фигуристка Софья Самоделкина сможет выступать на внутренних стартах в Казахстане.

Ранее появилась информация о том, что россиянка переходит в сборную Казахстана. Сообщалось, что она уже получила новый паспорт.

При этом Федерация фигурного катания России ( ) рассмотрит запрос на ее переход не раньше декабря.

«На международных соревнованиях до открепления она выступать не может, но на внутренних соревнованиях в Казахстане – да, если ее допустит местная федерация», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?