«Вы увидите нас на льду». Тарасова и Морозов представят два новых показательных номера на шоу Авербуха в Сочи

Теги Илья Авербух сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Тарасова и Владимир Морозов представят два новых показательных номера.

С 22 августа по 30 сентября серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании будут выступать в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.

«Мы будем исполнять на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» два новых показательных, которые скоро поставим. Это шоу пройдет в Сочи. Всех ждем! Вы увидите нас на льду», – сказал Морозов.

16-17 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России.

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5 комментариев

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Kontiolahti
Да в общем и целом всё понятно. Это уже не их война.
В этом сезоне в парном катании очевидно будет самая высокая конкуренция за всю историю.
До боли больно, что достойных титулов не получит никто, ни проигравшие, ни победившие.
+6
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Дружба11
Это Прекрасно Ребята, но пожалуйста позаботьтесь о более менее приличных костюмах-у авера они вообще треш на г.шоу.
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-1
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olvl
А я надеялась. Но, в любом случае, Жене и Володе удачи и всего наилучшего!
+1
0
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Татьяна Вересова
Значит шоу. Ну что ж, ожидаемо.
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Люсия Федосова
ну теперь понятно как готовятся ТМ к сезону .Началась новая жизнь на пенсии подготовка к шоу .
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