«Вы увидите нас на льду». Тарасова и Морозов представят два новых показательных номера на шоу Авербуха в Сочи
Евгения Тарасова и Владимир Морозов представят два новых показательных номера.
С 22 августа по 30 сентября серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании будут выступать в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.
«Мы будем исполнять на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» два новых показательных, которые скоро поставим. Это шоу пройдет в Сочи. Всех ждем! Вы увидите нас на льду», – сказал Морозов.
16-17 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России.
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В этом сезоне в парном катании очевидно будет самая высокая конкуренция за всю историю.
До боли больно, что достойных титулов не получит никто, ни проигравшие, ни победившие.