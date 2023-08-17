«Вы увидите нас на льду». Тарасова и Морозов представят два новых показательных номера на шоу Авербуха в Сочи

Евгения Тарасова и Владимир Морозов представят два новых показательных номера.

С 22 августа по 30 сентября серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании будут выступать в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.

«Мы будем исполнять на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» два новых показательных, которые скоро поставим. Это шоу пройдет в Сочи. Всех ждем! Вы увидите нас на льду», – сказал Морозов.

16-17 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России.

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