Авербух о новом сезоне: «Главное, чтобы наши ребята заочно продолжали соревноваться с конкурентами. Сейчас должна быть ставка на будущее»

Илья Авербух заявил, что в российском фигурном катании нужна «ставка на будущее».

– Гастроли в Сочи (с 22 августа по 30 сентября пройдет шоу Авербуха «Письма любви» – Sports.ru) пересекаются с открытыми прокатами сборной России. Как будет устроен график для действующих спортсменов, кто поедет?

– Не могу сказать. Все, кто должен быть там, поедут выступать на прокаты. Будем прикрываться моей командой, профессионалами. У нас достаточно большой состав, будем меняться. Зрители увидят всех лучших. Евгения Тарасова и Владимир Морозов на данный момент выступают везде, во всех шоу. Так же, как и Лиза Туктамышева.

– Чего ожидаете от наступающего сезона?

– Самое главное, чтобы наши ребята заочно продолжали соревноваться с главными конкурентами. Думаю, будут открываться новые имена. Сейчас должна быть ставка на будущее, – сказал хореограф.