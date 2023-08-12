Авербух о новом сезоне: «Главное, чтобы наши ребята заочно продолжали соревноваться с конкурентами. Сейчас должна быть ставка на будущее»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева пары женское катание Евгения Тарасова Владимир Морозов контрольные прокаты ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что в российском фигурном катании нужна «ставка на будущее».

– Гастроли в Сочи (с 22 августа по 30 сентября пройдет шоу Авербуха «Письма любви» – Sports.ru) пересекаются с открытыми прокатами сборной России. Как будет устроен график для действующих спортсменов, кто поедет?

– Не могу сказать. Все, кто должен быть там, поедут выступать на прокаты. Будем прикрываться моей командой, профессионалами. У нас достаточно большой состав, будем меняться. Зрители увидят всех лучших. Евгения Тарасова и Владимир Морозов на данный момент выступают везде, во всех шоу. Так же, как и Лиза Туктамышева.

– Чего ожидаете от наступающего сезона?

– Самое главное, чтобы наши ребята заочно продолжали соревноваться с главными конкурентами. Думаю, будут открываться новые имена. Сейчас должна быть ставка на будущее, – сказал хореограф.

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8 комментариев

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Katerina Sunny
Получается, что Туктамышева и Тарасова-Морозов не планируют ОП.
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Алеся Ткаченко
Главное,чтобы у фигуристов мотивация соревноваться сохранялась
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Viks
Сейчас должна быть ставка на будущее» --- А оно есть?
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Светлана Менова
Ответ Katerina Sunny
Получается, что Туктамышева и Тарасова-Морозов не планируют ОП.
ТМ вообще на сборах не были. Ни на каких.
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Александр Шульгин
Денег заработают в том числе Туктамышева и это хорошо
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Док Аксель
Одни сохраняют мотивацию и надежду продолжая выступать на соревнованиях, другие поддерживают спортивную форму для участия в ледовых шоу. Пока все фигуристы работают в предлагаемых условиях и обстоятельствах.
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Elena Grishanova
Вот что он вообще про заочное соревнование говорит? Сравнивать оценки международных соревнований с оценками на наших стартах? Где вообще оценивают по политике партии! Для этого и нужны очные встречи, чтобы у наших головы не закружилась от "внутренних" оценок)
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