Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

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С 24 по 26 августа в Бангкоке пройдет первый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Бангкок, Таиланд

24 августа, четверг

Девушки, короткая программа

10:00

Юноши, короткая программа

Точное время будет указано позже.

25 августа, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

10:30

Юниорки, произвольная программа

Точное время будет указано позже.

26 августа, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

8:00

Юноши, произвольная программа

Точное время будет указано позже.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Фигурное катание едет в Таиланд! Почему тропики – идеальное место для юниорского Гран-при?

1 комментарий

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Lana Kazakova
Так непривычно видеть этап в Тайланде. 😅 Хорошо ИСУ в прошлом году там отдохнуло.
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