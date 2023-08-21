Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
С 24 по 26 августа в Бангкоке пройдет первый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Бангкок, Таиланд
24 августа, четверг
Девушки, короткая программа
10:00
Юноши, короткая программа
Точное время будет указано позже.
25 августа, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
10:30
Юниорки, произвольная программа
Точное время будет указано позже.
26 августа, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
8:00
Юноши, произвольная программа
Точное время будет указано позже.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
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