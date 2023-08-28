Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Линце

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Гран-при среди юниоров Фигурное катание

31 августа в Линце стартует второй этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Линц Австрия 

31 августа

Юноши, короткая программа

12.15

Пары, короткая программа

15.35

Девушки, короткая программа

17.45

1 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

12.45

Пары, произвольная программа

15.40

Девушки, произвольная программа

18.00

2 сентября

Танцы на льду, произвольный танец 

13.00

Юноши, произвольная программа

16.05

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. 

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