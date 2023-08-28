Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Линце
31 августа в Линце стартует второй этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Линц Австрия
31 августа
Юноши, короткая программа
12.15
Пары, короткая программа
15.35
Девушки, короткая программа
17.45
1 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
12.45
Пары, произвольная программа
15.40
Девушки, произвольная программа
18.00
2 сентября
Танцы на льду, произвольный танец
13.00
Юноши, произвольная программа
16.05
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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