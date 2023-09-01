Екатерина Рублева: «В прошлом году Щербакова и Гончаров были готовы лучше, но здоровья не хватило на весь сезон»

Екатерина Рублева оценила прокаты своих танцевальных дуэтов на контрольных прокатах.

— Насколько пары Анна Щербакова – Егор Гончаров и Анна Румак – Глеб Гончаров справились с поставленной задачей на контрольных прокатах?

— Это не было идеально, но это было приемлемо для данного времени. В прошлом году мы были готовы лучше, но здоровья не хватило на весь сезон. Тот же Финал Гран‑при России нам пришлось пропустить, они выкладывались весь сезон, были достаточно уставшие, болели, резерва не хватило.

В этом году мы чуть‑чуть спокойнее подошли к данному мероприятию, не халатно, но чуть спокойнее, чем в прошлом году. Я довольна, есть нюансы, которые мне хотелось бы, чтобы прозвучали ярче, чище. Это были приемлемые прокаты. Ребята справились с поставленной задачей.

Хочется поблагодарить судейскую коллегию за проделанную работу, конструктивные замечания. Отзывы были положительные, — сказала .

«Прокаты прошли хорошо. Танцы в этом году были пободрее, чем в прошлом. Может быть, это связано с выбором музыки, как‑то все веселее, может, с общей тенденцией. Мне понравилось то, что я увидела даже у конкурирующих групп. Думаю, будет интересно», — цитирует Рублеву «Матч ТВ».