«Я правильно делаю?» Первый канал показал тренировку Загитовой в боксе

Теги сборная России Первый канал видео бокс Алина Загитова Фигурное катание

Первый канал опубликовал видео с боксерской тренировки фигуристки Алины Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка посетила московский клуб «Академия бокса».

В ролике показано, как она отрабатывает удары по боксерскому мешку.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

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129 комментариев

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Machine Head
Кто -нибудь может внятно объяснить для чего Загитовой нужны тренировки по боксу ?
+46
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Eva2426
Могу предположить, что на первом канале будет шоу о разных видах спорта с участием Алины. При правильном подходе, может быть очень интересным проектом.
+19
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IrinaVS
Успехов Алине и ее новому проекту на первом канале, уверена смотреть будут все.
+23
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S Olga
Вот скажите пожалуйста, как это работает? Смотрю ролики с Алиной: сначала фехтование, сейчас бокс. Ролики мне нравятся, улыбаюсь доброй улыбкой. Но когда захожу написать позитивный коммент, читаю пропитанные сиропом комментарии фанатов Алины, и ничего хорошего писать уже не хочется. Вот если Алина отдельно, а фаны отдельно, то я против нее ничего не имею. Агрессивные фанатики все портят.
+43
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+9
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Verysia
Молодец, опять что-то интересное снимают. Успехов, Алин!
+25
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Lanna
Ответ Machine Head
Никто внятно не ответил для чего Загитовой тренировки по боксу - все ответы на уровне детского сада . Для поддержания формы есть комплексы упражнений и для этого не нужны тренировки по боксу . Алине ли их не знать - профессиональной спортсменке.
Для разнообразия тренировок, например, а может просто нравится. Часто его включают в программу вместо кардио
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Artemon1302
Ответ Machine Head
Никто внятно не ответил для чего Загитовой тренировки по боксу - все ответы на уровне детского сада . Для поддержания формы есть комплексы упражнений и для этого не нужны тренировки по боксу . Алине ли их не знать - профессиональной спортсменке.
Сейчас бокс очень популярен среди молодых девушек, отличная проработка всех мышц + кардио.
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Люблю Женьку
Ответ Серега Москалев
Комментарий скрыт
По боксЕ? Ну тут то точно не Алина написала 😂
+16
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Фира Фасхутдинова
Ответ Den3Lo
Нет не правильно. Корпус недовернут, бедра не работают, локти в стороны уходят, вместо ударов толчки. Очевидно, что после прошлогодних тренировок более в боксерском зале не появлялась ниразу. Тогда было видно, что месяц-два занималась, а сейчас все совсем плохо. Хотя это же и не тренировка если на то пошло, а просто фотосессия... Не понимаю зачем.
Вот и дистанционный тренер по боксу подъехал... Не там и не у того Алина тренируется...
+23
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Люблю Женьку
Ответ Machine Head
Никто внятно не ответил для чего Загитовой тренировки по боксу - все ответы на уровне детского сада . Для поддержания формы есть комплексы упражнений и для этого не нужны тренировки по боксу . Алине ли их не знать - профессиональной спортсменке.
У Первого спросите, это их идея.
+19
-12
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Николетта555
Алина Загитова очень яркая и харизматичная девушка. Успехов во всём!
+27
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chespo
Первый канал ежедневно публикует промо нового проекта с Загитовой, это будет интересно многим, и любителям, и нелюбителям ))
+30
-23
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Вадим Калинин
Алина! Безызбежно правильно! Молодец! Так держать!!!
+19
-12
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AllaS
Такой позитивный проморолик . Бокс на следующий день фехтование .Интересно, что за новый проект на Первом с Алиной.
+28
-21
+7
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Machine Head
Никто внятно не ответил для чего Загитовой тренировки по боксу - все ответы на уровне детского сада . Для поддержания формы есть комплексы упражнений и для этого не нужны тренировки по боксу . Алине ли их не знать - профессиональной спортсменке.
+31
-24
+7
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Raduga
Ответ Machine Head
Комментарий удален пользователем
Почему бы и нет? Это запрещено? Может ей нравится бокс. Хочет удар поставить. Очень странный вопрос - зачем?
+17
-11
+6
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Фира Фасхутдинова
Ответ S Olga
Вот скажите пожалуйста, как это работает? Смотрю ролики с Алиной: сначала фехтование, сейчас бокс. Ролики мне нравятся, улыбаюсь доброй улыбкой. Но когда захожу написать позитивный коммент, читаю пропитанные сиропом комментарии фанатов Алины, и ничего хорошего писать уже не хочется. Вот если Алина отдельно, а фаны отдельно, то я против нее ничего не имею. Агрессивные фанатики все портят.
Это нормально. Каждый фанат льёт сироп на своего кумира. Как и Вы на Алёну.
+16
-10
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Люблю Женьку
Ответ chespo
Первый канал ежедневно публикует промо нового проекта с Загитовой, это будет интересно многим, и любителям, и нелюбителям ))
Нелюбителям особенно, первые побегут смотреть.
+20
-14
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Ирина Ненахова
Ответ S Olga
Вот скажите пожалуйста, как это работает? Смотрю ролики с Алиной: сначала фехтование, сейчас бокс. Ролики мне нравятся, улыбаюсь доброй улыбкой. Но когда захожу написать позитивный коммент, читаю пропитанные сиропом комментарии фанатов Алины, и ничего хорошего писать уже не хочется. Вот если Алина отдельно, а фаны отдельно, то я против нее ничего не имею. Агрессивные фанатики все портят.
"...пропитанные сиропом комментарии" в ветке Косторной это нормально..., ясно-понятно )))
+16
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Николетта555
Ответ Machine Head
Никто внятно не ответил для чего Загитовой тренировки по боксу - все ответы на уровне детского сада . Для поддержания формы есть комплексы упражнений и для этого не нужны тренировки по боксу . Алине ли их не знать - профессиональной спортсменке.
Проект будет на первом канале.
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IrinaVS
Очень позитивное видео, интересно какой проект Алина готовит с 1 каналом.
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Леван Мкртчян
Ответ AllaS
Но на данном этапе мы видим в проморолике первого канала прежде всего съемки именно с этой целью Алина в боксерском клубе, на следующий день она посетила центр по фехтованию. Это новый проект с Загитовой. Ну, а что касается задействования определенных мышц , мне кажется фигуристке виднее , какие у них на их ОФП остаются не задействованными и задействованы в боксе . И потом у каждого может быть своё хобби.
Сильно сомневаюсь, что она вообще узнавала и сопоставляла с фигурным катанием,какие группы мышц задействованны в боксе.
И не потому что она не может , или не хочет этого узнавать, а лишь потому что все эти новые хобби с фотосессиями..... Загитовой нужны только для соцсетей , поддержания волны популярности и одобрительные восклицания поклонников её таланта.
Со стороны это выглядит именно так, для человека абстрагированного и от хейта и от идолопоклонничества по отношению к этой фигуристке
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Фира Фасхутдинова
Ответ S Olga
Фире. Скажите пожалуйста, где в моих комментах Вы увидели сироп?
А где Вы здесь увидели сироп?!) поклонники Алины уже и положительные комментарии не имеют право писать?
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Наталья Будаева
Здорово!!! Алина прекрасна в любом виде спорта, ждём полную программу с нашей абсолютной Чемпионкой, любим❤👑💐
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Мира2024
Ответ S Olga
Фире, которая ограничила ответы. Я на Алёну сироп не лью. Редко когда пишу больше одного комментария. Причем, по делу, а не так что ути-пути, какая ляля.
Пусть люди пишут так, как они САМИ хотят, вас это не должно волновать, если вы действительно положительно относитесь к Алине.
И да, приведите пример сиропных комментариев в её адрес, которых нет в других ветках по отношению к другим фигуристам от их болельщиков. Сможете?
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