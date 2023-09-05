«Я правильно делаю?» Первый канал показал тренировку Загитовой в боксе

Первый канал опубликовал видео с боксерской тренировки фигуристки Алины Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка посетила московский клуб «Академия бокса».

В ролике показано, как она отрабатывает удары по боксерскому мешку.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток