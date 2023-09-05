«Я правильно делаю?» Первый канал показал тренировку Загитовой в боксе
Первый канал опубликовал видео с боксерской тренировки фигуристки Алины Загитовой.
Ранее олимпийская чемпионка посетила московский клуб «Академия бокса».
В ролике показано, как она отрабатывает удары по боксерскому мешку.
Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток
И не потому что она не может , или не хочет этого узнавать, а лишь потому что все эти новые хобби с фотосессиями..... Загитовой нужны только для соцсетей , поддержания волны популярности и одобрительные восклицания поклонников её таланта.
Со стороны это выглядит именно так, для человека абстрагированного и от хейта и от идолопоклонничества по отношению к этой фигуристке
И да, приведите пример сиропных комментариев в её адрес, которых нет в других ветках по отношению к другим фигуристам от их болельщиков. Сможете?