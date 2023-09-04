Макар Игнатов: «Готовность к прокатам – семнадцать процентов. Все-таки это не старты, к ним не нужно быть на пике»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Макар Игнатов контрольные прокаты Фигурное катание

Макар Игнатов и Дмитрий Алиев рассказали о готовности к контрольным прокатам.

«Семнадцать процентов. Потихонечку вкатываемся, до соревнований еще есть время.

Контрольные прокаты – это все-таки прокаты, не старты, к ним не нужно быть на пике. Это отличная возможность показать программы, узнать судейское мнение по ним, уточнить, что можно изменить, что можно добавить», – сказал Игнатов.

«Семнадцать с половиной. Тренировочный процесс идет, он у каждого свой. Говорю за себя – в целом потихоньку все идет», – отметил Алиев.

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17 комментариев

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Olya Ru
17? Как то маловато..
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Anisu
Ну так для осенних шоу Плющенко достаточно, не переживайте, мальчики.
+10
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Эрин Шепард
Может, и стоимость билетов тогда снизить до 17% от первоначальной??
Ну билеты куплены, остается хлопать Макару на 17% своих возможностей. Это ж не соревнования, можно его не поддерживать на 100%.
+7
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+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Замечательный подход. А зачем тогда на ОП приглашают зрителей по билетам за дохренилион денег? Спасибо, Игнат, мы оценили.
+7
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+6
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Эрин Шепард
Может, и стоимость билетов тогда снизить до 17% от первоначальной??
+6
0
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Manukello
Ответ Lana Kazakova
Надеемся, что Макар поработал над выносливость. Успехов ему в новом сезоне.
С годами она не прибавляется. Только падает.
+6
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galik55
Макар, обожаю твой 4Р. Удачи, набрать форму, стабильности, интересных КП и ПП. К сезону добрать недостающие проценты, а может Макар лукавит и все норм.
+6
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+5
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Лия Романова
удачи Макару и хороших прокатов
+5
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Sivl
Да шутят они)
+3
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katanie-na-ldu
Ответ Olya Ru
17? Как то маловато..
перестраховываются)
+3
0
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Lana Kazakova
Надеемся, что Макар поработал над выносливость. Успехов ему в новом сезоне.
+3
-1
+2
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bona ulo
Точно 17, Макар? :) Не 15? Может до 18-19 все же дотянешь? А у Димы значит 17,5? Рассмешили и заинтриговали парни. Аж любопытно как они ее, готовность эту, меряют?
А если серьезно, то даже с учетом начала сезона, как-то маловато выглядит. Они ж уже месяца 2-2,5 тренируются после отпуска.
+3
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Елена Спирина
Давай, Макар, поднажми! Ждем в сезоне со 100℅ готовностью. Удачи!
+1
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Док Аксель
Посмотрим на 17,5% готовности Макара на контрольных прокатах и представим каким же он будет на пике своей формы... Удачи !
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наталья Головченко
То ли дело быть водорослями в шоу у "Великого". Вот там на 100%, нужно выкладываться, а тут...подумаешь люди билеты купили...мы же с этого ничего не имеем, а за водоросль можно и 10 тыс. зелененьких получить.
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