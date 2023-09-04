Макар Игнатов: «Готовность к прокатам – семнадцать процентов. Все-таки это не старты, к ним не нужно быть на пике»

Макар Игнатов и Дмитрий Алиев рассказали о готовности к контрольным прокатам.

«Семнадцать процентов. Потихонечку вкатываемся, до соревнований еще есть время.

Контрольные прокаты – это все-таки прокаты, не старты, к ним не нужно быть на пике. Это отличная возможность показать программы, узнать судейское мнение по ним, уточнить, что можно изменить, что можно добавить», – сказал .

«Семнадцать с половиной. Тренировочный процесс идет, он у каждого свой. Говорю за себя – в целом потихоньку все идет», – отметил .