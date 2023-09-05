«Я: мне всего лишь 26, вся жизнь впереди. Спортивный комментатор: а вот и выходит старейшая фигуристка». Туктамышева пошутила о своем возрасте

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание ахахаха Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о своем возрасте.

«Я: мне всего лишь 26, вся жизнь впереди. Спортивный комментатор: а вот и выходит старейшая фигуристка, ей 26 лет, настоящее чудо!», – говорится в записи фигуристки в сторис.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года. В сезоне-2022/23 она стала бронзовым призером чемпионата России и финала Гран-при страны.

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40 комментариев

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kono_aa@mail.ru
даже меня эти комментарии подбешивают, я еще помню 30-летних чемпионок мира, причем российских. А уж как они Туктика должны бесить...
+66
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+63
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Mari Gams
Правильно ,Лиза , всего 26 и вся жизнь впереди , тем более , что жизнь это не только фигурное катание
+49
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+45
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Maria L
и меня это подбешивает, как будто кроме возраста у нее больше заслуг нет 🤦
+38
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+37
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Arita1
Уверенный в себе человек никогда не боится самоиронии. Ну императрица же! :)
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+25
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Елена Спирина
Лиза, вперед! Тебе всего лишь 26
+27
-2
+25
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Док Аксель
Какие твои годы, Лизок . Катайся и выступай пока есть желание, здоровье и мотивация. Удачи !
+24
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+23
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Rina
Лиза😂 умеет и может в самоиронию
+25
-2
+23
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Дружба11
Спортивные комментаторы элементарно не корректны, непрофессионализм в чистом виде с их стороны-кто такое выдает.
+17
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+16
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Лия Романова
Лизон отжигает😂
+20
-5
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baxinya
Лизок,ты моложе всех молодых,уже достали с этим возрастом. Никого не слушай, выступай и радуй своих поклонников. Ты у нас одна такая уникальная и неповторимая
+14
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+13
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natali5228
Лиза, ты уникум. . И, да- настоящее чудо . Ждём на прокатах, Императрица🌺
+14
-1
+13
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Дружба11
Лиза,ты выглядишь как совсем юная девушка, кому-кому а тебе волноваться нечего-ну ты и сама все знаешь))).
+13
-1
+12
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Ang Feo
😂
+10
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Алексей Токарев
Раритетная фигуристка.
+9
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Алеся Ткаченко
Удачных прокатов,Лиза.Ты уникум,таких больше нет
+11
-2
+9
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natali5228
Ответ Maria L
и меня это подбешивает, как будто кроме возраста у нее больше заслуг нет 🤦
Просто возраст-больная тема для нашего ФК)
+9
0
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Hitgoe Himgob
Ответ kono_aa@mail.ru
даже меня эти комментарии подбешивают, я еще помню 30-летних чемпионок мира, причем российских. А уж как они Туктика должны бесить...
Бутырская ЧМ во сколько лет брала?
+9
0
+9
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Флер де Лис
Лизон 🔥🔥🔥
+10
-3
+7
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Ливия
Лиза, жги и получай удовольствие от прокатов в новом сезоне!
+7
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Lina Dzhanibek
Лиза замечательная спортсменка с узнаваемой и неповторимой манерой катания и просто красивая девушка. Импонирует желание кататься и оставаться в строю
+7
0
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Barsa! bolshe chem klub
давай давай Лиза!!!
Некая Сайерс Медж было 27 и она выиграла олимпийское золото. Правда это было больше 100 лет назад.
Главное не сдаваться!
+9
-3
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Девушка Безимени
Ответ scorp19
По меркам фигурки тебе уже около 60
а по кошачьим..
+6
0
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Allairina
Лиза жги, красотка! Покажи настоящее зреложенское катание, порадуй !
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Светлана Менова
Ответ Hitgoe Himgob
Бутырская ЧМ во сколько лет брала?
В 26 лет. Самая возрастная ЧМ была на тот момент.
+6
0
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Надежда Б.
🥰
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