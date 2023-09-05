«Я: мне всего лишь 26, вся жизнь впереди. Спортивный комментатор: а вот и выходит старейшая фигуристка». Туктамышева пошутила о своем возрасте

Фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о своем возрасте.

«Я: мне всего лишь 26, вся жизнь впереди. Спортивный комментатор: а вот и выходит старейшая фигуристка, ей 26 лет, настоящее чудо!», – говорится в записи фигуристки в сторис.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года. В сезоне-2022/23 она стала бронзовым призером чемпионата России и финала Гран-при страны.