Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова покатались на сапах

Теги сборная России Елизавета Туктамышева пары женское катание Евгения Тарасова Фигурное катание

Фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова покатались на сапах.

«Я проснулась сегодня в 6 утра, но не просто так: мы сегодня отправляемся плавать с дельфинами на сапах.

С нетерпением жду, предвкушаю – мне кажется, это будет очень запоминающийся момент», – сказала Туктамышева в сторис и позже опубликовала видео, где она вместе с Тарасовой катается на доске для сапсерфинга.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года в одиночном катании. Тарасова – трехкратный призер ЧМ в паре с Владимиром Морозовым.

11 комментариев

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Marya Y
Молодцы, времени не теряют.
Всё-таки Женя Тарасова идеальная для парницы по фактуре, жаль, не сложилось у них в корейском цикле.
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Jessi
Вот они настоящие подружки. Почти одного возраста, с одинаковыми интересами. Женя производит впечатление порядочной девушки
+12
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Аленка_76
Молодцы девчонки! Отдыхать тоже надо.
+6
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+5
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Татьяна Вересова
Так здорово, уже столько лет их дружбе)
+5
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Соль.
Красотки!
+3
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Аврора кубик
Красотки!! Наши девочки все умеют )))
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Светлана М
Хорошо, когда работу вот так можно совместить с активным отдыхом на море. Молодцы девочки!
+1
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Рус Киссенжер
Ответ Marya Y
Молодцы, времени не теряют. Всё-таки Женя Тарасова идеальная для парницы по фактуре, жаль, не сложилось у них в корейском цикле.
они такие лапушки.
+2
-1
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Marya Y
Ответ Рус Киссенжер
они такие лапушки.
И давно дружат.)
+1
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Док Аксель
Хороши русалки в ожидании своих дельфинов...
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