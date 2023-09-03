Фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова покатались на сапах.

«Я проснулась сегодня в 6 утра, но не просто так: мы сегодня отправляемся плавать с дельфинами на сапах.

С нетерпением жду, предвкушаю – мне кажется, это будет очень запоминающийся момент», – сказала Туктамышева в сторис и позже опубликовала видео, где она вместе с Тарасовой катается на доске для сапсерфинга.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года в одиночном катании. Тарасова – трехкратный призер ЧМ в паре с Владимиром Морозовым.