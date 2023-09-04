Шишкина о популярности фигурного катания: «Я просто охренела! Не могу понять этот феномен»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Алла Шишкина Евгения Медведева Алена Косторная Водные виды

Алла Шишкина удивилась популярности фигурного катания.

Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

– Ты точно поняла, что в плане просмотров самые хлебные интервью – фигурное катание.

– Факт. Но я не ожидала, что разница между фигуркой и всем остальным такая огромная. Просто охренела! Не могу понять этот феномен. Фанаты, пожалуйста, обратите внимание на другие художественные виды спорта!

Поражает еще их уровень погруженности. Для меня это загадка: как и зачем узнавать столько всего про своих кумиров. После выпуска с Косторной люди в комментариях писали какие-то вещи из ее биографии, которые, возможно, даже родители Алены не знают. С ней, кстати, договориться было не так сложно. Она открытая и приятная девчонка, с которой было очень приятно общаться. 

– Не думала зайти на территорию фигурки?

– Трусова отказалась. С агентом Туктамышевой списываемся, но жду уже вот 8 месяцев. И это как-то унизительно. Я ко всем людям отношусь одинаково и общаюсь со всеми на равных, а когда натыкаешься на такую стену – это неприятно.

Агент Медведевой тоже сказал, что у них очень много проектов. Так что не думай, что я тупая. Все уже промониторила, – рассказала Шишкина.

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48 комментариев

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Лия Романова
но если люди заняты другими проектами, ледовыми шоу и не имеют возможности участвовать везде, куда зовут… причём тут «унизительно».
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Maturmalai
Что значит унизительно? Прямо все по ее первому зову должны были к ней на интервью прискакать?
+48
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+44
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ЛисаАлиса78
"Охренела"

Какой слог у спортивной журналистки
+26
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+26
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Лека-Лека
Шишкиной стоило бы задуматься почему ей НЕ ХОТЯТ давать интервью.
+28
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AAPolyansky
а что тут понимать? Экстремальный по акробатике, и при этом "сценический" вид спорта, к тому же показывающий мужскую и женскую сексуальность, в том числе в паре
+24
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Ирина С
Не вижу ничего необычного в популярности фигурного катания: очень сложный и невероятно красивый вид спорта - спорт и искусство одновременно. В качестве кого и где делает свои интервью Анна Шишкина, получившая образование в области туристического менеджмента? И почему чемпионы должны бежать к ней на интервью по первому зову?
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Altdream
«Дом культуры высокого быта» - она охренела.
+18
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Kareglazaya
Ничего унизительного в этом нет. Девчонки все нарасхват в ледовых шоу, а это с точки зрения популярности, денег намного интереснее. К тому же это еще и помогает поддерживать хорошую форму - пусть и упрощенное, но всё же катание. Вполне логично, что между работой с тем же Авербухом, который неоднократно ставил Лизе программы, и неизвестной фигуристам Шишкиной, Лиза выберет первое.

При этом Туктамышева пока что еще и соревноваться собирается.
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Адриана
Что за страсть всех бывших спортсменов быть журналистами. Спортсмены думают, что "журналистика" это такая профессия, которой учится не надо, именно поэтому, наверное, уровень спортивной журналистики скатывается на тот уровень, который мы имеем. А интервью ни о чем уже никому не интересныю везде одни и те же вопросы и ответы.
+14
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Mari Gams
ФК яркий , красивый зрелищный спорт , при этом несёт некую субъективность в оценке результатов , что создаёт определенную интригу , неудивительно , что привлекает столько внимания .
А давать или надавать интервью решает сам спортсмен и его агент , ничего унизительного от этого для журналиста нет , обстоятельства бывают разные .
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Лека-Лека
Как же Шишкину прямо магнитом тянет к ХЛЕБНОМУ ФК.
Пусть про синхронисток пишет и раскручивает этот вид спорта.
Вторая Вайц.
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Татьяна Вересова
После таких интервью будет ещё восемь месяцев ждать. И не дождётся
+13
-1
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juliamart
Видимо, Алина ей интервью уже не даст)
+14
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Туц
Завидует популярности фигурного катания и отдельных фигуристок? Все знают о существовании синхронного плавания, просто не смотрят его))
+12
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Аленка_76
Ответ Лия Романова
но если люди заняты другими проектами, ледовыми шоу и не имеют возможности участвовать везде, куда зовут… причём тут «унизительно».
Вот тоже не поняла
+12
-1
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Ресницы Габи
Не вижу ничего «охреневательного». Каждая девочка со своей индивидуальностью, со своим образом, у каждой свои драмы, предыстории, ну плюс сами спортсменки хороши собой - худенькие, изящные, в ярких костюмах, с макияжем, в образах. Такое нравится девочкам, их мамам, обсуждать потом, смотреть в соцсетях как кумирицы живут.
Ну и еще роль играет видимость того, что зритель понимает этот вид спорта)) прыгнул и не упал - ура! Долго покрутился - ура! По этой причине не смотрят синхронное плавание, художественную гимнастику, да те же танцы на льду - красиво, здорово, но нифига непонятно ничего.
+12
-1
+11
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Капитан Немо
Не дают интервью, потому что: 1) не хотят общаться конкретно с этим журналистом,
2) у фигуристов много других проектов.
В случае с Трусовой, думаю, первый вариант, а в случае с Туктиком и Женей - второй.
+13
-3
+10
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Delirium
Ответ Maturmalai
Что значит унизительно? Прямо все по ее первому зову должны были к ней на интервью прискакать?
Нет конечно, там скорее морозятся, т.е. ни да ни нет, а мы подумаем и т.д. Она ж прямо сказала, что та же Трусова отказалась.
+11
-1
+10
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Софья Красотулька
Фигурка - самый красивый вид спорта😍⛸😍
+9
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Александр Скворцов
Шишкина хотя и ОЧ, но выражается как -то грубовато!
+11
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Владимир Георгия
Там просто догадаться кто создал охренительную популярность ФК , -на ФК небосклоне появилась талантливый учитель ЭГ. Тутберидзе, далее революция, обновление и триумф ФК. Как побочный эффект, это появление завистников, неадекватов, хейтеров.
+12
-5
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Лакс
Отказавшиеся девочки видимо посчитали что будут испытывать дискомфорт на интервью ОЧ поскольку сами не ОЧ.
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несахар
интервью это хлеб журналистов и блогеров.
журналисты люди очень зависимые, и если они получают отказ, то они чувствуют себя униженными.
за примерами далеко ходить не надо.
еще свежа история загитовой и горе-журналиста никиты плохих, испытавшего сильнейший баттхерт))
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ретроградный меркурий
Ответ Ресницы Габи
Не вижу ничего «охреневательного». Каждая девочка со своей индивидуальностью, со своим образом, у каждой свои драмы, предыстории, ну плюс сами спортсменки хороши собой - худенькие, изящные, в ярких костюмах, с макияжем, в образах. Такое нравится девочкам, их мамам, обсуждать потом, смотреть в соцсетях как кумирицы живут. Ну и еще роль играет видимость того, что зритель понимает этот вид спорта)) прыгнул и не упал - ура! Долго покрутился - ура! По этой причине не смотрят синхронное плавание, художественную гимнастику, да те же танцы на льду - красиво, здорово, но нифига непонятно ничего.
А ещё фигурное катание гораздо ближе к народу, чем синхронное плавание. Люди в свободное время ходят на катки и проводят там свободное время, но мало кто пойдёт в свободное время заниматься синхронным плаванием.
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Лидия Развозжаева
Шишкина ?Кто такая ?не знаем ,тоже решила похайпиться на именах фигуристок !Охренела она ?А перевести это можно ?
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