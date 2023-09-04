Шишкина о популярности фигурного катания: «Я просто охренела! Не могу понять этот феномен»
Алла Шишкина удивилась популярности фигурного катания.
Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
– Ты точно поняла, что в плане просмотров самые хлебные интервью – фигурное катание.
– Факт. Но я не ожидала, что разница между фигуркой и всем остальным такая огромная. Просто охренела! Не могу понять этот феномен. Фанаты, пожалуйста, обратите внимание на другие художественные виды спорта!
Поражает еще их уровень погруженности. Для меня это загадка: как и зачем узнавать столько всего про своих кумиров. После выпуска с Косторной люди в комментариях писали какие-то вещи из ее биографии, которые, возможно, даже родители Алены не знают. С ней, кстати, договориться было не так сложно. Она открытая и приятная девчонка, с которой было очень приятно общаться.
– Не думала зайти на территорию фигурки?
– Трусова отказалась. С агентом Туктамышевой списываемся, но жду уже вот 8 месяцев. И это как-то унизительно. Я ко всем людям отношусь одинаково и общаюсь со всеми на равных, а когда натыкаешься на такую стену – это неприятно.
Агент Медведевой тоже сказал, что у них очень много проектов. Так что не думай, что я тупая. Все уже промониторила, – рассказала Шишкина.
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Какой слог у спортивной журналистки
При этом Туктамышева пока что еще и соревноваться собирается.
А давать или надавать интервью решает сам спортсмен и его агент , ничего унизительного от этого для журналиста нет , обстоятельства бывают разные .
Пусть про синхронисток пишет и раскручивает этот вид спорта.
Вторая Вайц.
Ну и еще роль играет видимость того, что зритель понимает этот вид спорта)) прыгнул и не упал - ура! Долго покрутился - ура! По этой причине не смотрят синхронное плавание, художественную гимнастику, да те же танцы на льду - красиво, здорово, но нифига непонятно ничего.
2) у фигуристов много других проектов.
В случае с Трусовой, думаю, первый вариант, а в случае с Туктиком и Женей - второй.
журналисты люди очень зависимые, и если они получают отказ, то они чувствуют себя униженными.
за примерами далеко ходить не надо.
еще свежа история загитовой и горе-журналиста никиты плохих, испытавшего сильнейший баттхерт))