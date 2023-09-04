Шишкина о популярности фигурного катания: «Я просто охренела! Не могу понять этот феномен»

Алла Шишкина удивилась популярности фигурного катания.

– трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

– Ты точно поняла, что в плане просмотров самые хлебные интервью – фигурное катание.

– Факт. Но я не ожидала, что разница между фигуркой и всем остальным такая огромная. Просто охренела! Не могу понять этот феномен. Фанаты, пожалуйста, обратите внимание на другие художественные виды спорта!

Поражает еще их уровень погруженности. Для меня это загадка: как и зачем узнавать столько всего про своих кумиров. После выпуска с Косторной люди в комментариях писали какие-то вещи из ее биографии, которые, возможно, даже родители не знают. С ней, кстати, договориться было не так сложно. Она открытая и приятная девчонка, с которой было очень приятно общаться.

– Не думала зайти на территорию фигурки?

– Трусова отказалась. С агентом списываемся, но жду уже вот 8 месяцев. И это как-то унизительно. Я ко всем людям отношусь одинаково и общаюсь со всеми на равных, а когда натыкаешься на такую стену – это неприятно.

Агент Медведевой тоже сказал, что у них очень много проектов. Так что не думай, что я тупая. Все уже промониторила, – рассказала Шишкина.

Олимпийская чемпионка покоряет ютуб: мечтает об интервью с Тутберидзе, равняется на Меньшову и платит ипотеку 220 тысяч в месяц

«У Тутберидзе тяжело физически и морально – это не стоит того». Косторная детально объяснила, почему не сработалась с Этери