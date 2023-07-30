Лала Крамаренко: «Ирина Винер – гениальный тренер. Такой, как она, нет и не будет»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко Гимнастика

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко назвала Ирину Винер гениальным тренером.

Сегодня Винер исполнилось 75 лет.

«У нее талант во всем. Она гениальный тренер. Такой, как она, нет и не будет. Потому что мы видим то, как она чувствует музыку и программы. Так рассказывает и показывает, сама встает.

После этого хочется продолжать работать и приходить в зал», – сказала Крамаренко в рамках документального фильма «Ирина Винер: правила жизни» на «Матч ТВ».

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