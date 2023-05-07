Лала Крамаренко пропустила этап Кубка сильнейших из-за травмы

Теги художественная гимнастика травмы сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Лала Крамаренко Гимнастика

Лала Крамаренко из-за травмы пропустила первый этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике.

Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«У нее была травма. У меня девиз: я работаю только со здоровыми людьми.

У нас есть и второй, и третий этап, и финал. Решили, что Лала будет участвовать только в концертах», – рассказала Винер. 

Победу на турнире в многоборье одержала Арина Аверина. 

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Выздоровления Лале!🙏
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