Лала Крамаренко пропустила этап Кубка сильнейших из-за травмы

Лала Крамаренко из-за травмы пропустила первый этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике.

Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«У нее была травма. У меня девиз: я работаю только со здоровыми людьми.

У нас есть и второй, и третий этап, и финал. Решили, что Лала будет участвовать только в концертах», – рассказала Винер.

Победу на турнире в многоборье одержала Арина Аверина.