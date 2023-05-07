Лала Крамаренко пропустила этап Кубка сильнейших из-за травмы
Лала Крамаренко из-за травмы пропустила первый этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике.
Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
«У нее была травма. У меня девиз: я работаю только со здоровыми людьми.
У нас есть и второй, и третий этап, и финал. Решили, что Лала будет участвовать только в концертах», – рассказала Винер.
Победу на турнире в многоборье одержала Арина Аверина.
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