Медведева на вопрос, есть ли у нее РПП: «В таких ситуациях главное – уверенно говорить: «Да, было». Но сейчас нет»
Евгения Медведева рассказала, есть ли у нее расстройство пищевого поведения.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.
– Скажи, сидишь ли ты на диете: не есть после шести?
– Вообще, не есть после шести правильно, но даже не для фигуры, а больше для здоровья. Но пока с таким расписанием шоу у меня не выходит так. Шоу только в 21:00 заканчивается.
– Расскажи, пожалуйста, как ты ухаживаешь за волосами.
– Шампунь два раза. Два раза в неделю маска (держать дольше, чем в инструкции). Бальзам каждый день (держать дольше, чем в инструкции). И не забываем перед масками и бальзамами отжимать волосы полотенцем, ибо толку ноль.
– Как затащить вас в постель?
– Меня не надо туда затаскивать, я сама ложусь и сплю, когда стемнеет.
– У тебя РПП?
– В таких ситуациях главное – уверенно говорить: «Да, было». Но сейчас нет, сейчас все ОК, я молодец, – написала Медведева.
Что и сколько едят фигуристки? Липницкая дошла до анорексии, Загитова не пила даже воду, Щербакова и Трусова – вообще без диет
Ни для кого не секрет,что у большинства фигуристок и художниц было или есть РПП.
Очень рада,что у Жени сейчас все хорошо! Молодец!
Женя молодец, что сейчас все наладила, выглядит отлично
Я очень рада, что у Жени всё хорошо с этим, здоровье - это самое главное.
Не есть после щести она написала. Всегда ее слова изворачивают кто как хочет