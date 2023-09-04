Медведева на вопрос, есть ли у нее РПП: «В таких ситуациях главное – уверенно говорить: «Да, было». Но сейчас нет»

Евгения Медведева рассказала, есть ли у нее расстройство пищевого поведения.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.

– Скажи, сидишь ли ты на диете: не есть после шести?

– Вообще, не есть после шести правильно, но даже не для фигуры, а больше для здоровья. Но пока с таким расписанием шоу у меня не выходит так. Шоу только в 21:00 заканчивается.

– Расскажи, пожалуйста, как ты ухаживаешь за волосами.

– Шампунь два раза. Два раза в неделю маска (держать дольше, чем в инструкции). Бальзам каждый день (держать дольше, чем в инструкции). И не забываем перед масками и бальзамами отжимать волосы полотенцем, ибо толку ноль.

– Как затащить вас в постель?

– Меня не надо туда затаскивать, я сама ложусь и сплю, когда стемнеет.

– У тебя РПП?

– В таких ситуациях главное – уверенно говорить: «Да, было». Но сейчас нет, сейчас все ОК, я молодец, – написала .

Что и сколько едят фигуристки? Липницкая дошла до анорексии, Загитова не пила даже воду, Щербакова и Трусова – вообще без диет