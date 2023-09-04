Медведева на вопрос, есть ли у нее РПП: «В таких ситуациях главное – уверенно говорить: «Да, было». Но сейчас нет»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева соцсети Питание Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, есть ли у нее расстройство пищевого поведения.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.

– Скажи, сидишь ли ты на диете: не есть после шести?

– Вообще, не есть после шести правильно, но даже не для фигуры, а больше для здоровья. Но пока с таким расписанием шоу у меня не выходит так. Шоу только в 21:00 заканчивается.

– Расскажи, пожалуйста, как ты ухаживаешь за волосами.

– Шампунь два раза. Два раза в неделю маска (держать дольше, чем в инструкции). Бальзам каждый день (держать дольше, чем в инструкции). И не забываем перед масками и бальзамами отжимать волосы полотенцем, ибо толку ноль.

– Как затащить вас в постель?

– Меня не надо туда затаскивать, я сама ложусь и сплю, когда стемнеет.

– У тебя РПП?

– В таких ситуациях главное – уверенно говорить: «Да, было». Но сейчас нет, сейчас все ОК, я молодец, – написала Медведева.

Что и сколько едят фигуристки? Липницкая дошла до анорексии, Загитова не пила даже воду, Щербакова и Трусова – вообще без диет

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59 комментариев

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Allairina
Молодец, Женя, отвечает на вопросы поклонников, это очень приятно!
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Olga Krayz
К сожалению у многих фигуристок РПП. Хорошо, что Женя это преодолела, прекрасно выглядит.
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Allairina
Мне очень понравился ответ Жени с юмором, очень! "Меня не надо туда затаскивать, я сама ложусь спать, когда стемнеет" 😊👍
+23
-5
+18
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Tytti
Общается с аудиторией, отвечай на вопросы. Женя умница!
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Rina
Скорее всего все фигуристки проходят через РПП, главное не затягивать. Рада, что Женя это проработала. Выглядит шикарно!
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Елена Спирина
Честно отвечает на вопросы- молодец
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Хана Спектор
Женя как всегда все очень правильно ответила
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Аленка_76
Продолжение рубрики вопрос-ответ от Жени)
Ни для кого не секрет,что у большинства фигуристок и художниц было или есть РПП.
Очень рада,что у Жени сейчас все хорошо! Молодец!
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Елена Спирина
Интересный ответ по уходу за волосами. Я никогда не отжимала волосы перед нанесением бальзама, надо попробовать
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Люсия Федосова
Очень понравились ответы на вопросы болельщиков .
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Илларион
Очень нравиться как Женя общается с поклонниками через рубрику вопрос - ответ, молодец, всегда на позитиве с юмором отвечает!
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Лия Романова
да у множества фигуристок к сожалению было РПП.
Женя молодец, что сейчас все наладила, выглядит отлично
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Allairina
Ответ Лия Романова
да у множества фигуристок к сожалению было РПП. Женя молодец, что сейчас все наладила, выглядит отлично
Да, я слышала, что бывает такое у фигуристок, особенно, когда они взрослеют, становятся женственными, стараются сохранить прыжки и ничего вообще не едят, чтоб вес не рос.
Я очень рада, что у Жени всё хорошо с этим, здоровье - это самое главное.
+13
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Елена Спирина
Ответ RS97
За ответом в карман не лезет 😀
Правильно делает
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Илларион
Ответ ЛисаАлиса78
Только вот зачем говорить в таком случае, что вредно есть после 18? Нести в массы нездоровые мысли?
Но почему нездоровые, очень многие придерживаются этого правила не есть после 18, а пить только воду, я тоже так делаю уже лет 10 это уже вошло в привычку и на здоровье не жалуюсь и вес в норме
+11
-2
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Светлана М
Ответ ЛисаАлиса78
А с каких пор "отсутствие ужина" - это хороший совет? И ведь маленькие фигуристки посмотрчт, намотают на ус и будут голодать
Про отсутствие ужина не шла речь
Не есть после щести она написала. Всегда ее слова изворачивают кто как хочет
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Люся Т
Женя уже настолько опытная за все эти годы в спорте, что конечно может дать тысячи советов и по питанию и по уходу!
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Лия Романова
Ответ Anna
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с чего вы взяли про «больше кушать»? Она и не обманывает никого, не нужно додумывать за других, чем вы тут и занимаетесь. Кратко ответила про свой опыт
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Лия Романова
Ответ Allairina
Мне очень понравился ответ Жени с юмором, очень! "Меня не надо туда затаскивать, я сама ложусь спать, когда стемнеет" 😊👍
это она всегда умела - с юмором и огоньком ответить))
+13
-6
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Allairina
Ответ RS97
За ответом в карман не лезет 😀
100%
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RS97
Почему этот комментарий отображается именно так?
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За ответом в карман не лезет 😀
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Наталья Полякова
Да, многие профессиональные спортсмены сталкиваются с такой проблемой, как РПП, потому что постоянно на диете.
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Lina Dzhanibek
Одна из злободневных проблем спорта высоких достижений - РПП. А Женя - очаровательна
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Lina Dzhanibek
Ответ ЛисаАлиса78
А с каких пор "отсутствие ужина" - это хороший совет? И ведь маленькие фигуристки посмотрчт, намотают на ус и будут голодать
Женя не является психологом, нутрициологом, диетологом, не дает советы. Она делится своим режимом и видением ситуации. Уж в большом спорте диеты намного жестче скорее всего и следят за этим родители и тренеры
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Tytti
Ответ ЛисаАлиса78
А с каких пор "отсутствие ужина" - это хороший совет? И ведь маленькие фигуристки посмотрчт, намотают на ус и будут голодать
Про себя Женя отвечает. А не даёт советы как питаться. Женя писала, что она так не может так как в 21 шоу заканчиваются
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