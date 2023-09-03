«Не пейте воду из пластика, очень плохо для здоровья». Медведева ответила на вопросы подписчиков
Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.
– Зачем приезжала в Москву на выходных?
– Пожрац.
– Сколько весит олимпийская медаль?
– 600 грамм.
– Как дела по поводу питья воды, есть сдвиги?
– Кстати! Сдвиги есть, и огромные! Поняла, почему мне не нравится вода с лимоном. Потому что я не люблю лимон. Я люблю лайм, и вода с лаймом прям кайф. У меня получается три бутылки в день в стекле по 0,5.
P. S. Не пейте воду из пластика, очень плохо для здоровья.
– Женя, а ты отращиваешь волосы к шоу «Кармен»? Очень жду тебя в этом образе.
– Нет, я отращиваю волосы, потому что я отращиваю волосы, – написала двукратная чемпионка мира.
Спрашивала в этот раз про коллекцию одежды у нее.