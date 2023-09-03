«Не пейте воду из пластика, очень плохо для здоровья». Медведева ответила на вопросы подписчиков

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева соцсети Фигурное катание

Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.

– Зачем приезжала в Москву на выходных?

– Пожрац.

– Сколько весит олимпийская медаль?

– 600 грамм.

– Как дела по поводу питья воды, есть сдвиги?

– Кстати! Сдвиги есть, и огромные! Поняла, почему мне не нравится вода с лимоном. Потому что я не люблю лимон. Я люблю лайм, и вода с лаймом прям кайф. У меня получается три бутылки в день в стекле по 0,5.

P. S. Не пейте воду из пластика, очень плохо для здоровья.

– Женя, а ты отращиваешь волосы к шоу «Кармен»? Очень жду тебя в этом образе.

– Нет, я отращиваю волосы, потому что я отращиваю волосы, – написала двукратная чемпионка мира.

Материалы по теме

88 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Сергеева
Не у нее ли тут же висит недавний рекламный пост, где она рекламирует воду в пластике?))
+36
-12
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vylysypydystychky
Питьевую воду разливают в тару для пищевых продуктов. Кроме того, во многих городах и селениях России водопроводная вода течёт по сооружениям и трубам, не видевшим ремонта десятки лет. Сомневаюсь, что качество и безопасность такой воды выше, чем у магазинной воды в пластиковых бутылках. Многоразовая стеклянная тара оптимальный вариант для экологии, но пока нет повсеместных пунктов её приёма за достойную цену, продукты в стеклянных бутылках большинству населения будут не по карману.
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана М
Ответ AllaS
Пожрац и запить . Ну и сказала .
Это на древнерусском, Аллочка
+29
-11
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Ответ Mari Gams
Вы же в последнее время сленг полюбили , что не так ?))
Она сленг только от избранных понимает)
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана М
Женя порадлвала подписчиков, как всегда
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ливия
А мне нравится, когда публичные люди делают рубрику с общение. с поклонниками.
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Моя любимая рубрика у Жени - "вопрос-ответ", там ещё и картинки классные такие)
Спрашивала в этот раз про коллекцию одежды у нее.
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Ответ Maturmalai
Я вообще-то о высказывании Медведевой. Надеюсь, это не станет для вас слишком тектоническим сдвигом в понимании. :-)
Вам сложно в иронию, но это ничего. Пробуйте, тренируйтесь! Я в вас верю
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
Ответ Lina Dzhanibek
Женя сегодня активна, это - плюс. И опять собрались лингвисты, психологи, а в это раз еще и психиатр. Всем здоровья и гармонии
не успевают переобуваться в выборе профессий😂
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Ответ Мурманчанин37
Берегитесь, будет нашествие тех, кто не понял иронии и станет доказывать, что она просто не знает русского языка))
А так же английского и японского )
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina Dzhanibek
Женя сегодня активна, это - плюс. И опять собрались лингвисты, психологи, а в это раз еще и психиатр. Всем здоровья и гармонии
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Ответ Лия Романова
ждём «Кармен»
Тоже ,очень жду Кармен
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natalado
Ответ Татьяна Вересова
Знатоки французского и старорусского
Каюсь, это я увела их в дебри французских артиклей. Но полученный отклик впечатлил, это да!😋
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Ответ Лия Романова
ждём «Кармен»
Очень ждём!!!!)))
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Коваленко
Ответ Татьяна Вересова
Не совсем, правда, ясно, что они здесь забыли. Ну да ладно
Да не понятно, залегают зачем то
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Ответ Татьяна Вересова
Очень жду Кармен! Огненная, яркая и страстная! Женин образ на все 100!
Да, этот образ очень Жене подходит! Пойдёте спектакль вживую смотреть?
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Все правильно, лучше из стеклянной бутылки. И окружающей среде меньше вреда , и здоровью
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Коваленко
Ответ Maturmalai
Комментарий удален модератором
Попить тоже немало важно
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
ждём «Кармен»
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Ответ Mari Gams
Молодец , Женя , ее ответы отдельный вид искусства ) юмор - наше все ! Ждём Кармен , ждём !
Очень жду Кармен! Огненная, яркая и страстная! Женин образ на все 100!
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Не пробовала водичку с лаймом, попробую!
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Allairina
Не пробовала водичку с лаймом, попробую!
Водочка с лаймом тоже что надо)
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Ответ vylysypydystychky
Где наполнять? Из водопровода? Так не везде оттуда течёт хорошая вода.
Там, где ее продают. Дома из хороших фильтров.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Ответ Светлана М
А вам бы хотлось?
Так сильно, что кушац не может
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Ответ Елена Сергеева
Не у нее ли тут же висит недавний рекламный пост, где она рекламирует воду в пластике?))
Женя имеет ввиду многоразовые бутылки из пластика
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий