«Не пейте воду из пластика, очень плохо для здоровья». Медведева ответила на вопросы подписчиков

Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.

– Зачем приезжала в Москву на выходных?

– Пожрац.

– Сколько весит олимпийская медаль?

– 600 грамм.

– Как дела по поводу питья воды, есть сдвиги?

– Кстати! Сдвиги есть, и огромные! Поняла, почему мне не нравится вода с лимоном. Потому что я не люблю лимон. Я люблю лайм, и вода с лаймом прям кайф. У меня получается три бутылки в день в стекле по 0,5.

P. S. Не пейте воду из пластика, очень плохо для здоровья.

– Женя, а ты отращиваешь волосы к шоу «Кармен»? Очень жду тебя в этом образе.

– Нет, я отращиваю волосы, потому что я отращиваю волосы, – написала двукратная чемпионка мира.