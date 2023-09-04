Ирина Роднина: «Косторная может сверкнуть в парном катании, девочка она талантливая, изящная. По льду просто плывет»

Теги сборная России Ирина Роднина пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что Алена Косторная может сверкнуть в парном катании.

Косторная и ее партнер Георгий Куница вошли в список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 16-17 сентября в Москве.

«Желание Косторной продолжать соревноваться похвально. Не каждый найдет в себе силы для нового вызова. Не могу сказать, что это уникальное явление – переход одиночницы в пару, но такое случается не каждый день.

Алена может сверкнуть в парном катании, девочка она талантливая, изящная. По льду просто плывет. Но надо еще смотреть на партнера. Должна быть гармония между людьми», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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39 комментариев

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ccc6srcv2n
Надо же, Роднина ядом не брызнула и даже смогла положительное что-то сказать. В таланте Алены мы не сомневаемся, она супер фигуристка, главное, чтобы было здоровье и мотивация.
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Татьяна Макарова
Алена великолепна на льду, но партнер не дотягивает до нее. Может со временем…
+21
-2
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Пахра
Когда Алена Савченко появилась с новым партнёром, все хором решили, что партнёр не тот, что он просто « шкаф», и всё в этом роде. Да, рядом с Аленой он смотрелся увальнем, но вот как- то развивались, программы грамотно под них делали, и… вуаля: стали олимпийскими чемпионами. Я к тому, что партнёр должен быть надёжен и силён, и необязательно пластичен и артистичен. Гоша хорошо смотрится с Аленой, но пока осторожничает, скован немного, требуется время на скатывание
+15
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Ритт
Им еще СТОЛЬКО работать! Там парные элементы пока даже не 3 уровня. А ведь и скатанность нужна. Хватит ли запала у Алёны? Такие авансы им уже раздали. А пара слабенькая во всем пока. На соревнованиях будут получать низкие оценки в этом сезоне, а ожидания на них навесили.... Я бы вообще не спешила с прогнозами.
Но вот это рвение Алёны соревноваться очень похвальное!
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Olga.t
Если сама Роднина сказала добрые слова об Алёне, высоко оценила её катание - это дорогого стоит! Даже не припомню, кого она ещё хвалила...

Но Гоша... не тот уровень, к сожалению.
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S Olga
Да, Алёнка катит, как дышит. Гоше подтянуться бы.
+10
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Аленка_76
Согласна с Родниной. Алене с Георгием удачи в сезоне!
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Katerina Sunny
Сейчас как раз сезон подходящий, чтобы посмотреть, как Алёнка и Георгий будут выглядеть на соревнованиях.
+9
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Alex Raif
Ответ Пахра
Когда Алена Савченко появилась с новым партнёром, все хором решили, что партнёр не тот, что он просто « шкаф», и всё в этом роде. Да, рядом с Аленой он смотрелся увальнем, но вот как- то развивались, программы грамотно под них делали, и… вуаля: стали олимпийскими чемпионами. Я к тому, что партнёр должен быть надёжен и силён, и необязательно пластичен и артистичен. Гоша хорошо смотрится с Аленой, но пока осторожничает, скован немного, требуется время на скатывание
Понятно, что скован, не хочет рисковать. Одно дело партнершу уронить, другое дело жену во время медового месяца:)
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lyubov61
Ответ Пахра
Когда Алена Савченко появилась с новым партнёром, все хором решили, что партнёр не тот, что он просто « шкаф», и всё в этом роде. Да, рядом с Аленой он смотрелся увальнем, но вот как- то развивались, программы грамотно под них делали, и… вуаля: стали олимпийскими чемпионами. Я к тому, что партнёр должен быть надёжен и силён, и необязательно пластичен и артистичен. Гоша хорошо смотрится с Аленой, но пока осторожничает, скован немного, требуется время на скатывание
Алена била в одну точку, не разменивалась. Таких трудоголиков мало. ТАТ всегда это отмечала.
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oldparakhod
Ответ Дина Цема
А Траньков с Волосажар?! ОЧ!
Вы сейчас Куницу поставили в один ряд с Траньковым? Я правильно понял? Не смешите пожалуйста.)))
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Allairina
Согласна, Алена очень красива на льду, хорошее скольжение, Гоше надо подтянуться за Алёной. Думаю, он справится. А вообще, очень жду их, интересно, что у них получится, и желаю Алёне и Георгию успехов в новом сезоне!
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Маргарита В Сафронова
Ирина права, и ей ли не знать, кто подходит для парного катания.
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Вошь энтропийная
Штооооооо Роднина кого-то похвалила???
Ничоси!
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22somebody22
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Ирина Константиновна не скрывает симпатии к Аленке.Надеюсь,Косторная прочитает эти слова и они станут для неё стимулом работать ещё больше.
И партнёра правильно упомянула.Думаю,она видела его катание: Косторной он не ровня.
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Богданова Юлия
Неужели Роднина хоть для кого-то то добрые слова нашла
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oldparakhod
Ответ Рус Киссенжер
она такая лапушка.
😂
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Iuliia Timofeyeva
о, ну если Роднина хорошее сказала, значит точно потенциал есть
удачи ребятам
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Елена Спирина
Удачи Алене с Гошей, пусть все получится.
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Адриана
Бог мой, прочитала заголовок 5 раз, трудно поверить, что Роднина нашла хорошие слова. Интересно, это луч света или просто хорошее настроение, причем только сегодня. В любом случае очень приятно удивила.
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Док Аксель
И мы надеемся, что пара проявит себя и Гоша прибавит в катании и не только. И на их прокаты будет интересно смотреть и радоваться за них.
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chespo
Для соревнований и второй партнер должен сверкать, у них же уровень парного катания был и есть пока что только для шоу. Уровень парников на внутренних стратах достаточно высокий, их укатает, наверное, любая юниорская пара.
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Тайга86
Может. Ждем. Надеемся. И желаем удачи.
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Дина Цема
Ответ oldparakhod
Но не в паре с мужем. Без обид пожалуйста.
А Траньков с Волосажар?! ОЧ!
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Anna Partizanova
Ответ Пахра
Когда Алена Савченко появилась с новым партнёром, все хором решили, что партнёр не тот, что он просто « шкаф», и всё в этом роде. Да, рядом с Аленой он смотрелся увальнем, но вот как- то развивались, программы грамотно под них делали, и… вуаля: стали олимпийскими чемпионами. Я к тому, что партнёр должен быть надёжен и силён, и необязательно пластичен и артистичен. Гоша хорошо смотрится с Аленой, но пока осторожничает, скован немного, требуется время на скатывание
Ну так Савченко была и до Марсо одной из лучших парниц всех времен и народов. И не металась между нейрохирургией, тик-ток блогерством и карьерой хореографа. Очень буду счастлива, если вы окажетесь правы. Алена - уникальный талант, который полностью и не раскрылся. Но все же реалистично смотрю.
+3
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