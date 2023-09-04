Ирина Роднина считает, что Алена Косторная может сверкнуть в парном катании.

и ее партнер вошли в список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 16-17 сентября в Москве.

«Желание Косторной продолжать соревноваться похвально. Не каждый найдет в себе силы для нового вызова. Не могу сказать, что это уникальное явление – переход одиночницы в пару, но такое случается не каждый день.

Алена может сверкнуть в парном катании, девочка она талантливая, изящная. По льду просто плывет. Но надо еще смотреть на партнера. Должна быть гармония между людьми», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.