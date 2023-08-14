Соколовская о переходах Трусовой: «Был бы Кондратюк у Мишина, она бы пошла к нему»
Тренер Светлана Соколовская объяснила переход Александры Трусовой в свою группу.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию. В прошлом году она ушла к Соколовской от Этери Тутберидзе.
«Я понимала, что она уйдет. Так сложилось, что произошла такая дружба с Марком (Кондратюком). Все думают: «Не к ней же она пришла, а к Марку». К Марку. Это нормально. Она искала себя.
Был бы Марк у Алексея Николаевича (Мишина), она бы пошла к нему. Так у них сложилось. Что, она мечтала у Соколовской кататься? Ну, это смешно, правильно?
Если б Марка не было бы в ее жизни, она бы сделала этот шаг. Не зря она уходила к Жене (Плющенко), потом обратно. Что-то она ищет», – сказала Соколовская в документальном фильме «Один на один» на сайте PREMIER.
Головой-то надо думать. Встречаешься-встречайся, но работа это работа. Если конечно фк еще что-то для нее значит
Видимо, Саша опять куда то уходит.
Кто нибудь понял глубокий смысл сказанного ?
Невероятно обидно, что именно Трусова, которая казалось спортсменкой до мозга костей, поддалась на эти гормональные причины. Саша как-то вообще без полутонов живет, уж если прыгать, то на все деньги, собак заводить так сразу питомник, если влюбилась, то тоже максимально к предмету воздыхания. Прояви чуть большую гибкость и казалось бы вот оно счастье, но увы.
"Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
Ну как же туда не ходить? Они же ждут!"