Соколовская о переходах Трусовой: «Был бы Кондратюк у Мишина, она бы пошла к нему»

Тренер Светлана Соколовская объяснила переход Александры Трусовой в свою группу.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию. В прошлом году она ушла к Соколовской от Этери Тутберидзе.

«Я понимала, что она уйдет. Так сложилось, что произошла такая дружба с Марком (Кондратюком). Все думают: «Не к ней же она пришла, а к Марку». К Марку. Это нормально. Она искала себя.

Был бы Марк у Алексея Николаевича (Мишина), она бы пошла к нему. Так у них сложилось. Что, она мечтала у Соколовской кататься? Ну, это смешно, правильно?

Если б Марка не было бы в ее жизни, она бы сделала этот шаг. Не зря она уходила к Жене (Плющенко), потом обратно. Что-то она ищет», – сказала Соколовская в документальном фильме «Один на один» на сайте PREMIER.