Соколовская о переходах Трусовой: «Был бы Кондратюк у Мишина, она бы пошла к нему»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Тренер Светлана Соколовская объяснила переход Александры Трусовой в свою группу.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию. В прошлом году она ушла к Соколовской от Этери Тутберидзе.

«Я понимала, что она уйдет. Так сложилось, что произошла такая дружба с Марком (Кондратюком). Все думают: «Не к ней же она пришла, а к Марку». К Марку. Это нормально. Она искала себя.

Был бы Марк у Алексея Николаевича (Мишина), она бы пошла к нему. Так у них сложилось. Что, она мечтала у Соколовской кататься? Ну, это смешно, правильно?

Если б Марка не было бы в ее жизни, она бы сделала этот шаг. Не зря она уходила к Жене (Плющенко), потом обратно. Что-то она ищет», – сказала Соколовская в документальном фильме «Один на один» на сайте PREMIER.

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31 комментарий

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Fellina
Ушла к Соколовской, потому что там был Марк. Но если бы Марка не было, то она все равно бы ушла. Так почему она ушла? Где логика???!!!
+16
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+13
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Shveddka
Чувства чувствами, но карьера одна и она скоротечна. Во всех этих побегушках можно все про####
Головой-то надо думать. Встречаешься-встречайся, но работа это работа. Если конечно фк еще что-то для нее значит
+13
-3
+10
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Лека-Лека
Интервью Соколовской неспроста.
Видимо, Саша опять куда то уходит.
+17
-7
+10
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уффф
вот это новость
+7
0
+7
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Lennuci
Ответ Лека-Лека
Интервью Соколовской неспроста. Видимо, Саша опять куда то уходит.
Накинула oнa не слAбо. Ощущение, что ей Саша вообще пофиг.
+9
-2
+7
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Arraches
Я одна не понимаю логическую цепочку высказываний Соколовской?
Кто нибудь понял глубокий смысл сказанного ?
+6
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+6
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Katerina Sunny
У Плющенко не было Марка, а всё равно сходила туда-обратно. А сейчас Саше и тренер уже не нужен. Есть шоу Плющенко.
+6
-1
+5
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JAV-URARTU-ARARAT
Были бы у Бабушки яийца, был бы дедушка!
+6
-2
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абанамат
Ответ Fellina
Ушла к Соколовской, потому что там был Марк. Но если бы Марка не было, то она все равно бы ушла. Так почему она ушла? Где логика???!!!
Какой-то сумбур. Причем здесь Марк и приходы-уходы Плющенко. Такое впечатление, что Трусова, сама не знает, чего она ищет.
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Маргарита В Сафронова
Я так и подумала)
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Lennuci
У тренера такая же каша в голове, как у 16-18 летних спортсменок. А мы тут результатов ждем.
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Татьяна Семёновна
Ответ Fellina
Ушла к Соколовской, потому что там был Марк. Но если бы Марка не было, то она все равно бы ушла. Так почему она ушла? Где логика???!!!
Может быть, по той же причине, что и ЕМ?
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Lennuci
Ответ Fellina
Ушла к Соколовской, потому что там был Марк. Но если бы Марка не было, то она все равно бы ушла. Так почему она ушла? Где логика???!!!
Она что-то ищет ☝️
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AlexFed
Ответ Lennuci
Накинула oнa не слAбо. Ощущение, что ей Саша вообще пофиг.
Конечно пофиг, если она прямым текстом говорит то что все итак знали - Трусовой не тренировки нужны, а отношения. С фк она закончила, теперь просто к шоу готовится, тренеру может перепадает что то, но спортивного азарта нет.
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Сергей Жарковский
Ребята любят друг друга, что здесь непонятно, и будут они вместе, а у кого из тренеров вопрос второй.
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Ostinato
А то никто не понимает этого, что за цыганской звездой кочевой Саша усвистала.
Невероятно обидно, что именно Трусова, которая казалось спортсменкой до мозга костей, поддалась на эти гормональные причины. Саша как-то вообще без полутонов живет, уж если прыгать, то на все деньги, собак заводить так сразу питомник, если влюбилась, то тоже максимально к предмету воздыхания. Прояви чуть большую гибкость и казалось бы вот оно счастье, но увы.
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Lennuci
Приключений на одно место и воспевания ее как примы она ищет. Нашла у Яны с Плющенко.
"Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
Ну как же туда не ходить? Они же ждут!"
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Короче,Соколовская ясно дала понять,что Трусова после Олимпиады-не про спорт.
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Девушка Безимени
мнение мишина не в счет
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Syndycate
Спасибо КЭП, это было и так всем понятно)
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Оксана Иванова
Уж лучше слова Трусовой, про переход из-за теплых отношений в коллективе, чем объяснение перехода Кондратюком. Детский сад
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Nata Nata
У Саши уже есть серебро ОИ в личке (таких в женском ФК РФ тоже немного), любящая семья, сейчас есть еще и Марк. Самое главное - это то, что Александра светится от счастья) А остальное пусть подождет или еще будет)
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5 тулуп
После ОИ у Саши было сломленное состояние, конечно очевиден был переход, просто забота Марка и семейность штаба Соколовской сыграли свою роль, Соколовская могла и не принять, но приняла
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5 тулуп
Ответ Lennuci
Накинула oнa не слAбо. Ощущение, что ей Саша вообще пофиг.
интервью записано было после ЧР
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Анастасия Платонова
Не по тренерам ей бегать надо, а уходить в ЛА, или продвигать новое направление в фк - прыжки на льду.
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