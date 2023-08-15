«Очень вовремя 👏». Ягудин о победе Кондратюка в споре с Плющенко на 10 тысяч долларов
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил новость о победе Марка Кондратюка в споре на 10 тысяч долларов.
Ранее Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл у Евгения Плющенко эту денежную сумму.
«Очень вовремя 👏», – написал Ягудин в сторис, приложив график с курсом доллара, который накануне достигал отметки в 100 рублей.
Он же ведь не под фанеру микрофон подержал, а десять прыжков сиганул, которые годами тренировал. Так что если аккумулировать эту сумму на весь период подготовки и всю жизнь в спорте, то не так уж и много получается🙂
считаю, необоснованно.
моралисты изнегодовались)
мол, зачем соглашаться на такое как цирковая обезьянка?
но а почему бы и нет, если человек чувствует, что может?
что там такого прям уж унизительного было?
вы еще не видели, на что ради денег соглашались некоторые люди в старой передаче на эм ти ви "давай на спор". там был выпуск, в котором кто-то согласился за деньги вылизать кресло чужого автомобиля, вот где цирковая обезьяна.