«Очень вовремя 👏». Ягудин о победе Кондратюка в споре с Плющенко на 10 тысяч долларов

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин бизнес сборная России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил новость о победе Марка Кондратюка в споре на 10 тысяч долларов.

Ранее Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл у Евгения Плющенко эту денежную сумму.

«Очень вовремя 👏», – написал Ягудин в сторис, приложив график с курсом доллара, который накануне достигал отметки в 100 рублей.

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14 комментариев

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Sgi
Ответ Светлана Романова
Ягудин за один тулуп в шоу программ пять лямов получил,а тут за десять всего ничего,вот и ухмыляется.
«всего ничего»? Для вас 1 миллион рублей - ничего?)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Александр Скворцов
Очень неплохо за пару минут заработать 10 000 американских рублей. Прямо на уровне мировых звёзд шоу бизнеса!
Это смотря с какой точки зрения взглянуть🤓
Он же ведь не под фанеру микрофон подержал, а десять прыжков сиганул, которые годами тренировал. Так что если аккумулировать эту сумму на весь период подготовки и всю жизнь в спорте, то не так уж и много получается🙂
+3
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Девушка Безимени
ему все вовремя коль плю проиграл
+9
-7
+2
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несахар
на прошлой ветке на марка вылили много хейта.
считаю, необоснованно.
моралисты изнегодовались)
мол, зачем соглашаться на такое как цирковая обезьянка?
но а почему бы и нет, если человек чувствует, что может?
что там такого прям уж унизительного было?
вы еще не видели, на что ради денег соглашались некоторые люди в старой передаче на эм ти ви "давай на спор". там был выпуск, в котором кто-то согласился за деньги вылизать кресло чужого автомобиля, вот где цирковая обезьяна.
+14
-12
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Свет19
"Очень вовремя, на лечение потом хватит", - подумал Алексей. :) Не, с одной стороны круто денюжку заработал, с другой спина и колени то не казённые. Хотя их конечно дело.
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Леди Брэкнелл
В кои-то веки смешная и незлая шутка от Ягса. 👍
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Татьяна Вересова
Главное, чтобы не травмировался на таких рекордах
+1
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Дристун
молодец. монетизировал навык)
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Светлана Романова
Ответ Sgi
«всего ничего»? Для вас 1 миллион рублей - ничего?)
Друг мой,для меня это слишком много,а для Ягудина слишком мало.
+1
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Александр Скворцов
Очень неплохо за пару минут заработать 10 000 американских рублей. Прямо на уровне мировых звёзд шоу бизнеса!
+3
-3
0
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Светлана Романова
Ягудин за один тулуп в шоу программ пять лямов получил,а тут за десять всего ничего,вот и ухмыляется.
+5
-5
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Зямлянин
Ответ несахар
на прошлой ветке на марка вылили много хейта. считаю, необоснованно. моралисты изнегодовались) мол, зачем соглашаться на такое как цирковая обезьянка? но а почему бы и нет, если человек чувствует, что может? что там такого прям уж унизительного было? вы еще не видели, на что ради денег соглашались некоторые люди в старой передаче на эм ти ви "давай на спор". там был выпуск, в котором кто-то согласился за деньги вылизать кресло чужого автомобиля, вот где цирковая обезьяна.
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suda net
Ответ Светлана Романова
Друг мой,для меня это слишком много,а для Ягудина слишком мало.
Граф де ла Фер?))))
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