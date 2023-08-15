«Очень вовремя 👏». Ягудин о победе Кондратюка в споре с Плющенко на 10 тысяч долларов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил новость о победе Марка Кондратюка в споре на 10 тысяч долларов.

Ранее Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл у Евгения Плющенко эту денежную сумму.

«Очень вовремя 👏», – написал Ягудин в сторис, приложив график с курсом доллара, который накануне достигал отметки в 100 рублей.