Тарасова о недопуске россиян на Азиатские игры: «Мы как-то особенно не рассчитывали участвовать»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Азиатские игры Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на запрет россиянам участвовать в Азиатских играх.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские и белорусские спортсмены на смогут выступить на летней Азиаде 2023 года в Китае из-за «технических причин».

«МОК запретил нам участвовать в Азиатских играх. И что? Мы как-то особенно не рассчитывали участвовать на этих соревнованиях. Будем ждать следующего года», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Беларуси выступить на этих соревнованиях и планировал разработать систему квот для их квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.

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21 комментарий

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Комиссар Жабер
Вы то понятно не собирались, а вот спортсмены собирались
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Леди Брэкнелл
Вообще-то рассчитывали. И очень жаль, что не получилось.
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maripous
Если не расчитывали, то и нечего было унижаться и унижать всю страну согласием на белую тряпку. Так им и надо. Получили по мордам навсесогласные.
И в следующем году будет еще хуже. Готовые унижаться и отрекаться от своей страны и армии ради участия получат еще большие унижения и запреты.
За свой флаг надо бороться. А предатели не нужны нигде и никому.
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La Gushka
МОК показал морковку и даже повесил её перед ОКР...на оглоблю.
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marla zinger
Фигуристы не рассчитывали участвовать в летней Азиаде? А чего так?
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Игореха Веселов
Азия, Евразия, что за безобразие??
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бацко нановша
Из серии - вот бы мы им дали, если бы они нас догнали.
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Katt Lady
Бабушка дежурит на телефоне)))
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Yan D
Ответ marla zinger
Фигуристы не рассчитывали участвовать в летней Азиаде? А чего так?
лавры Панина-Коломенкова не дают им покоя. С другой то стороны ну хоть где-то поучаствовать
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Док Аксель
Дежурная по спортсу ТАТа в курсе всех событий, решений и предложений... Можно ничего не читать, никого не слушать, достаточно ссылки на источник, знакомый с ситуацией...
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Realist2022
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ДИОНИС, согласен, лучше 5 "концертов" в Лужниках провести, ещё и в придачу к Рылову, Большунову, Карякину, лыжнице Степановой и т.п. позвать хоккейное ЦСКА в форме с буквами Z. Ну а Машу Ласицкене и остальных сделать доверенными лицами одного кандидата на выборах 2024.
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KMR
Та ладно?! А как же тема про другой путь? )))
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Ann P
Вы че издеваетесь, нас и туда не пустили, мы давно прокаженные, но чтоб настолько?!
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Железная Леди
Ответ marla zinger
Фигуристы не рассчитывали участвовать в летней Азиаде? А чего так?
Татьяна Анатольевна спот это не только Фигурка. другие очень даже рассчитывали, поэтому сами приглашаем всех азиатов на свои соревнования.
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Альфира Смирнова
Язык надо держать за зубами...
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last_guard
Кто это "мы"? За кого эта старуха c деменцией говорит?
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Железная Леди
Ответ maripous
Если не расчитывали, то и нечего было унижаться и унижать всю страну согласием на белую тряпку. Так им и надо. Получили по мордам навсесогласные. И в следующем году будет еще хуже. Готовые унижаться и отрекаться от своей страны и армии ради участия получат еще большие унижения и запреты. За свой флаг надо бороться. А предатели не нужны нигде и никому.
есть свой флаг ,а есть международные, принятые всеми народами. Не надо грязно называть их.
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maripous
Ответ Железная Леди
есть свой флаг ,а есть международные, принятые всеми народами. Не надо грязно называть их.
Для национальной сборной страны есть только один флаг-российский. Остальные в данном конкретном случае-белая предательская тряпка.
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