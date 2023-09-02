Тарасова о недопуске россиян на Азиатские игры: «Мы как-то особенно не рассчитывали участвовать»

Татьяна Тарасова отреагировала на запрет россиянам участвовать в Азиатских играх.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские и белорусские спортсмены на смогут выступить на летней Азиаде 2023 года в Китае из-за «технических причин».

«МОК запретил нам участвовать в Азиатских играх. И что? Мы как-то особенно не рассчитывали участвовать на этих соревнованиях. Будем ждать следующего года», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Беларуси выступить на этих соревнованиях и планировал разработать систему квот для их квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.