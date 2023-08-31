Анжелика Крылова: «Ангелопол категорически не хочет кататься, убеждать его в обратном оказалось совершенно невозможным, хотя никаких веских причин не было»

Тренер заявила, что фигурист Валерий Ангелопол «категорически не хочет кататься».

Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. Он выступал с Василисой Кагановской, но сегодня их дуэт распался.

«Это была инициатива Валеры, я была категорически против, Василиса тоже. Сегодня у нас на катке были представители нашей федерации, мы все это обсудили.

Валерий категорически не хочет кататься, убеждать его в обратном оказалось совершенно невозможным, хотя никаких веских причин на все это у него не было, они были отлично подготовлены к сезону, и у меня есть причины думать, что он мог бы стать для них успешным.

В определенный момент Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать.

Будем искать Василисе партнера, она остается в моей группе. С одной стороны, я очень расстроена, с другой – даже рада, что это произошло именно сейчас.

Конфликтная ситуация создана была ни на чем, говорить было невозможно, это поняли сегодня все.

У нас уже были похожие ситуации, но мы сохранили, слепили, помирили их. Но если человек не хочет, значит, не хочет, Василиса остается у нас в группе, я ее буду поддерживать, а Валере желаю удачи, желаю следовать своим амбициям, добиться успеха, но все-таки определиться для себя, что для него важнее – спорт или какие-то другие вещи», – сказала тренер Анжелика Крылова.

Василиса Кагановская: «Ангелопол сказал, что я его избиваю и плохо работаю. А потом потребовал, чтобы я взяла его на полное обеспечение»