Анжелика Крылова: «Ангелопол категорически не хочет кататься, убеждать его в обратном оказалось совершенно невозможным, хотя никаких веских причин не было»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тренер заявила, что фигурист Валерий Ангелопол «категорически не хочет кататься».

Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. Он выступал с Василисой Кагановской, но сегодня их дуэт распался.

«Это была инициатива Валеры, я была категорически против, Василиса тоже. Сегодня у нас на катке были представители нашей федерации, мы все это обсудили.

Валерий категорически не хочет кататься, убеждать его в обратном оказалось совершенно невозможным, хотя никаких веских причин на все это у него не было, они были отлично подготовлены к сезону, и у меня есть причины думать, что он мог бы стать для них успешным.

В определенный момент Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать.

Будем искать Василисе партнера, она остается в моей группе. С одной стороны, я очень расстроена, с другой – даже рада, что это произошло именно сейчас.

Конфликтная ситуация создана была ни на чем, говорить было невозможно, это поняли сегодня все.

У нас уже были похожие ситуации, но мы сохранили, слепили, помирили их. Но если человек не хочет, значит, не хочет, Василиса остается у нас в группе, я ее буду поддерживать, а Валере желаю удачи, желаю следовать своим амбициям, добиться успеха, но все-таки определиться для себя, что для него важнее – спорт или какие-то другие вещи», – сказала тренер Анжелика Крылова.

Василиса Кагановская: «Ангелопол сказал, что я его избиваю и плохо работаю. А потом потребовал, чтобы я взяла его на полное обеспечение»

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина Ивановская
Не хочет? Не надо.
Пинка под задницу заслужил.
Нагадил Кагановской, Крыловой, которая в них душу вложила и еще выпендривается, что не хочет высказываться и такой крутой. Настоящий мужик.
+77
-1
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vera Goncharova
мне кажется, практически все сначала расстроились, а затем поняли, что все было бы гораздо хуже, если бы пара сохранилась, а затем что-нибудь эдакое произошло в супер важный момент. Анжелике спасибо за открытость и поддержку Василисы
+74
0
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Крыловой конечно моё почтение, в такой ситуации ни слова плохого в сторону Ангелопола не сказала и даже напутствие дала.
+59
0
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Heopsa
Довели Анжелику Алексеевну до того, что она обрадовалась распаду пары.
+50
0
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Представляю, как устала Крылова от выкидонов Ангелопола.
+48
-2
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Анжелике спасибо за честность. Ангелопол - может быть, хороший фигурист, но не мужик и как человек он оказался днищем. Недаром давно все говорили, что он зазвездился.
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
"С одной стороны, я очень расстроена, с другой - даже рада ... " - дорогая Анжелика, все болельщики Васильков сегодня испытывают те же чувства. Мы все были страшно расстроены, но ознакомившись с ситуацией поближе, стали очень рады за Вас и Василису. Чемодан без ручки можно больше не тащить.
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
smoky eyes
Ответ NataliaB.3003
Он не хочет кататься... а чего он хочет то вообще? Чтобы ему деньги за выход на лёд и тренировки платили, что ли? И поэтому на контракт решился? Ну и ЧСВ у него.
Подал руку партнерше - 100 р, поднял в поддержку- 1000, потерпел избиения - 5000. Тяжёлая работа за копейки, так сказать
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
smoky eyes
Приходишь смотреть соревнования, там все так красиво и возвышенно, про чувства, нежность, страсть… Приподнимаешь завесу, а там мрак
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
С финансовым договором это к Рудковским. Там всё распишут от восхода до заката.
+36
-7
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Анжелике Крыловой мое уважение!! Василисе найти надежного партнера и успеха в дальнейшей карьере!))) терпение и все получится!)))
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Ну что ж, на нет и суда нет.
Будет торгашить мерчами, правда, кому они нужны??
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Хорошо, конечно, что Вася от павлина избавилась, но момент не то чтобы подходящий, лучше бы это случилось раньше.
Небось потому контракт и сочинили сейчас - перед началом сезона в самое неудачное время для перемен.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Посмотрела недавно его интервью - такое самомнение и самолюбование у пока лишь подающего надежды танцора. По пути любви к себе он как-то быстро растерял любовь к фигурному катанию. Все к лучшему, хотя и очень жаль, что пара распалась. Анжелика обязательно найдет Василисе нового партнера. Чтобы ничего не отвлекало от работы впредь.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Анжелике и Василисе выдержки хочется пожелать в этой ситуации. Надеюсь, что девочка не останется без партнера..
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stigmata
А какой был ПТ под Ромео и Джульетту.. одна из лучших постановок за долгое время в России, да и исполнение потрясающее. Жаль, но чем раньше Вася бы избавилась от такого напарника, тем лучше. Снова парни-партнеры все рушат, никогда такого не было и вот опять произошло
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NataliaB.3003
Он не хочет кататься... а чего он хочет то вообще? Чтобы ему деньги за выход на лёд и тренировки платили, что ли? И поэтому на контракт решился? Ну и ЧСВ у него.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Коваленко
Мда Валера как так можно было все испортить, такая пара была красивая
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nina1212
Ответ smoky eyes
Приходишь смотреть соревнования, там все так красиво и возвышенно, про чувства, нежность, страсть… Приподнимаешь завесу, а там мрак
а это мы еще многое не знаем. Сколько там всего скрыто
Так что не надо гнать на тренеров. Попробуй справься с такими подопечными, у некоторых короны до небес и амбиции
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Ответ Марта2222
Комментарий скрыт
Он сам себя альфонсом выставил.
Что мешало ему настоять на своём, не делая из себя посмешище?
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Срочно заберите Дарио от крашеной куклы обратно!
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina Dzhanibek
Вот так ждешь-ждешь выхода пары из юниоров во взрослые с надеждой на что-то фантастическое, а пара разбегается. Пусть Василиса найдет достойного партнера и добьется успеха!
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Уверена, и Анжелика и Василиса сделали всё, что смогли. Но может и правда, лучше сейчас .. Василиса прекрасная танцорша, желаю ей поскорее найти подходящего партнёра.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люсия Федосова
Валера просто уничтожил свою репутацию . Деньги сыграли плохую шутку . Сам создал себе большие проблемы .
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna italia
Как по мне, Валера нагадил,в первую очередь и больше всего, самому себе. После таких закидонов кто с ним захочет в пару встать…
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий