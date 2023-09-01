Ирина Роднина: «Свое имя в историю фигурного катания Трусова вписала. Но вряд ли ей хотелось, чтобы все ее регалии были только в рамках четверных прыжков»
Ирина Роднина считает, что Трусова не до конца реализовала талант в спорте.
«Свое имя в историю фигурного катания Трусова вписала. Но вряд ли Саше хотелось, чтобы все ее регалии были только в рамках четверных прыжков.
Трусова не до конца реализовала свой талант, есть чувство недосказанности», — сказала Роднина.
Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин
Где твои крылья, которые нравились мне? Без четверных Трусова неинтересна даже самой себе
Не знаю, что там Трусова недораскрыла, карьера у неё пусть и не так успешна, как у Щербаковой, но всё же успешна, а не так, как у Косторной, которая просто всё про...ла своими собственными руками, хотя не уступала по большому счёту ни Щербаковой, ни той же Трусовой.
А так Саша молодец, конечно, впервые в истории и всё такое.
Если о международном уровне речь.
Но Саша и без этого запомнилась всем и её рекорд вряд ли кто-то побьет в ближайшее время, если вообще побьет