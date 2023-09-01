Ирина Роднина: «Свое имя в историю фигурного катания Трусова вписала. Но вряд ли ей хотелось, чтобы все ее регалии были только в рамках четверных прыжков»

Ирина Роднина считает, что Трусова не до конца реализовала талант в спорте.

«Свое имя в историю фигурного катания Трусова вписала. Но вряд ли Саше хотелось, чтобы все ее регалии были только в рамках четверных прыжков.

Трусова не до конца реализовала свой талант, есть чувство недосказанности», — сказала .

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