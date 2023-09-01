Ирина Роднина: «Свое имя в историю фигурного катания Трусова вписала. Но вряд ли ей хотелось, чтобы все ее регалии были только в рамках четверных прыжков»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что Трусова не до конца реализовала талант в спорте.

«Свое имя в историю фигурного катания Трусова вписала. Но вряд ли Саше хотелось, чтобы все ее регалии были только в рамках четверных прыжков.

Трусова не до конца реализовала свой талант, есть чувство недосказанности», — сказала Роднина.

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38 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Трусова могла остаться в истории как королева квадов, а по факту запомнится истерикой на ОИ, собаками и неряшливыми красными волосами.
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+33
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Gast
Серебро ОИ тоже неслабая регалия. У наших мужчин после 2010 года ничего подобного не было.
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Defender64
Можно подумать, что у Трусовой ничего нет, кроме рекордов за четверные. Почему-то медали со всех крупных турниров не считаются, или не замечаются? Или бронза ЧМ, серебро ОИ - типа так, ничего не стоящие побрякушки, которые есть у любого, кто хоть как-то освоил элементы ФК?
Не знаю, что там Трусова недораскрыла, карьера у неё пусть и не так успешна, как у Щербаковой, но всё же успешна, а не так, как у Косторной, которая просто всё про...ла своими собственными руками, хотя не уступала по большому счёту ни Щербаковой, ни той же Трусовой.
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ретроградный меркурий
Ответ Stigmata
В истории она и останется как квадистка. Везде есть подборки/эдиты тех, кто первым исполнил первый двойной, первый тройной и так далее. И никто не помнит тех, кому эти люди проигрывали. Да, первый чистый квад у взрослых исполнила Турсынбаева, но за Сашей куча других достижений
Вспомните первого исполнителя тройного лутца и флипа у мужчин и женщин? Да бог с ним, с тройным - кто первыми четверной лутц и флип исполнили?
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+20
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I. Bryzgalov
Ну, почему же? Трусова часто говорила, что ей важны не медали, а прыжки. Так и вышло - прыгает, как заяц, а золото другим.
+29
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+19
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Stigmata
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Трусова могла остаться в истории как королева квадов, а по факту запомнится истерикой на ОИ, собаками и неряшливыми красными волосами.
В истории она и останется как квадистка. Везде есть подборки/эдиты тех, кто первым исполнил первый двойной, первый тройной и так далее. И никто не помнит тех, кому эти люди проигрывали. Да, первый чистый квад у взрослых исполнила Турсынбаева, но за Сашей куча других достижений
+29
-12
+17
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Natalia Solomakha
Не надоедает же им по 100500 раз один и тот же текст произносить. Уже вдоль и поперёк карьеру Трусовой обсудили все бомондные по 100 раз. Не пойму смысла этих вялотекущих наездов/ обзвонов про Трусову последние 2-3 дня. Кому она опять "помешала"? Вроде, отжигают другие с огоньком. Опять же, ОП скоро - почему бы не сконцентрироваться на выступающих там, напомнить про них, попиарить, то-сё. Отвлечь внимание от чего-то хотят и поэтому откопали стюардессу в очередной раз или что?
+17
-4
+13
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I. Bryzgalov
Ответ Иван Иванов
Но стратегия все же сработала оба раза. На ЧМ и ОИ она пошла на 5 квадов и заняла первое место в ПП и там и там. А вот КП всегда подводила.
Увы. Но ей прыжки были важнее золота. Хотела бы победы, не ставила бы триксель в КП. Как грицца, в КП нельзя выиграть, а проиграть можно.
+15
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+11
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Inka90
Ответ Defender64
Можно подумать, что у Трусовой ничего нет, кроме рекордов за четверные. Почему-то медали со всех крупных турниров не считаются, или не замечаются? Или бронза ЧМ, серебро ОИ - типа так, ничего не стоящие побрякушки, которые есть у любого, кто хоть как-то освоил элементы ФК? Не знаю, что там Трусова недораскрыла, карьера у неё пусть и не так успешна, как у Щербаковой, но всё же успешна, а не так, как у Косторной, которая просто всё про...ла своими собственными руками, хотя не уступала по большому счёту ни Щербаковой, ни той же Трусовой.
Да никто не говорит, что у неё вообще нет наград. Но вот крупные победы остались на юниорском уровне, а могли бы быть и на взрослом, если бы не погоня за сложным набором прыжков. От этого и чувство "недо...", даже у болельщиков.
А так Саша молодец, конечно, впервые в истории и всё такое.
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Defender64
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Трусова могла остаться в истории как королева квадов, а по факту запомнится истерикой на ОИ, собаками и неряшливыми красными волосами.
Кому как, кому как.
+10
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Иван Иванов
Ответ I. Bryzgalov
Увы. Но ей прыжки были важнее золота. Хотела бы победы, не ставила бы триксель в КП. Как грицца, в КП нельзя выиграть, а проиграть можно.
Надо Русаде просто вовремя анализы сдавать, и ТЩ были бы обе ОЧ, одна из них двукратной.
+11
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Иван Иванов
Ответ I. Bryzgalov
Ну, почему же? Трусова часто говорила, что ей важны не медали, а прыжки. Так и вышло - прыгает, как заяц, а золото другим.
Но стратегия все же сработала оба раза. На ЧМ и ОИ она пошла на 5 квадов и заняла первое место в ПП и там и там. А вот КП всегда подводила.
+11
-3
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Defender64
Ответ ретроградный меркурий
Вспомните первого исполнителя тройного лутца и флипа у мужчин и женщин? Да бог с ним, с тройным - кто первыми четверной лутц и флип исполнили?
4Л и 4Ф первой на плюс исполнила Трусова среди девушек. У мужчин 4Л исполнил впервые лично для меня Боян Цзинь, хотя говорят, что когда-то формально засчитана какому-то Мрозу что ли... А 4Ф официально за Шомой Уно, хотя то корявое недоразумение, что он показал, трудно назвать четверным, скорее это странный перекрученный тройной был... Для меня первый исполнитель нормального 4Ф - Нейтан Чен.
Если о международном уровне речь.
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Hiro Nakamura
Ответ Defender64
Можно подумать, что у Трусовой ничего нет, кроме рекордов за четверные. Почему-то медали со всех крупных турниров не считаются, или не замечаются? Или бронза ЧМ, серебро ОИ - типа так, ничего не стоящие побрякушки, которые есть у любого, кто хоть как-то освоил элементы ФК? Не знаю, что там Трусова недораскрыла, карьера у неё пусть и не так успешна, как у Щербаковой, но всё же успешна, а не так, как у Косторной, которая просто всё про...ла своими собственными руками, хотя не уступала по большому счёту ни Щербаковой, ни той же Трусовой.
Если бы не ковид, все трое (ТЩК) обладали бы всеми медалями пьедестала всех соревнований. Ковид отобрал у девочек (особенно у Саши и Алёны) возможность добычи титулов за 2 года. Возможно, каждая из них могла бы быть разок ЧМ, ЧР, ЧЕ.
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Black&White
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Трусова могла остаться в истории как королева квадов, а по факту запомнится истерикой на ОИ, собаками и неряшливыми красными волосами.
У вас память наверное, избирательно работает или так, как вам удобно
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Сергей Жарковский
Как выразилась Роднина, есть какая-то недосказанность у Александры, так вот она пройдет, когда Саша займет ваше нагретое годами место в ГД.
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Max Madov
Ответ Inka90
Да никто не говорит, что у неё вообще нет наград. Но вот крупные победы остались на юниорском уровне, а могли бы быть и на взрослом, если бы не погоня за сложным набором прыжков. От этого и чувство "недо...", даже у болельщиков. А так Саша молодец, конечно, впервые в истории и всё такое.
"если бы не погоня за сложным набором прыжков" Но у Саши не было других сильных сторон и она сама это прекрасно понимала. Понимала, чтобы победить компонентных, ей нужно брать техникой.
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Inka90
Ответ Max Madov
"если бы не погоня за сложным набором прыжков" Но у Саши не было других сильных сторон и она сама это прекрасно понимала. Понимала, чтобы победить компонентных, ей нужно брать техникой.
У неё весьма неплохие вращения, да и скольжение не хуже многих. Глейх же говорил в интервью в 2019, что Саша очень упрямая и готова прыгать до посинения. Её останавливают и отправляют вращаться, но не в коня корм. Вообще я считаю, что она всё бы смогла, если бы приложила столько же упорства, сколько с пятиквадкой.
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Black&White
Ответ Natalia Solomakha
Не надоедает же им по 100500 раз один и тот же текст произносить. Уже вдоль и поперёк карьеру Трусовой обсудили все бомондные по 100 раз. Не пойму смысла этих вялотекущих наездов/ обзвонов про Трусову последние 2-3 дня. Кому она опять "помешала"? Вроде, отжигают другие с огоньком. Опять же, ОП скоро - почему бы не сконцентрироваться на выступающих там, напомнить про них, попиарить, то-сё. Отвлечь внимание от чего-то хотят и поэтому откопали стюардессу в очередной раз или что?
А кого еще обсуждать? Не феечку же с прыжочками на тоненького. Интересно, куда подевались все юзеры оравшие про сбалансированное катание? Переключились на новых малолеток?
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Прекрасная фурия
Да, все правильно. Сашуля, возвращайся!
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Трусова прославила наше фк на весь мир. Только завистники хотят это принизить. Посмотрите как они теперь озают все на Малинина. Ах, прыгнул четвёртой аксель, то что он весь корявый при этом никто не говорит. Но так как он не наш, то можно прям песни о нем петь. Трусова в разы больше чем он сделала и что? Какой-то прям заказ.
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Stigmata
Ответ ретроградный меркурий
Вспомните первого исполнителя тройного лутца и флипа у мужчин и женщин? Да бог с ним, с тройным - кто первыми четверной лутц и флип исполнили?
Многое из этого широко известно) У женщин тройной лутц первой прыгнула Дениз Бильман (та самая), про флип не слышала. Четверные понятно что за ЩербоТрусовыми. Квадфлип точно первым прыгнул Шома (если его прыжок можно назвать квадом), это была громкая новость, квадлутц - Брэндон Мроз ещё в начале десятых. Он-то вообще ничем больше не отметился, но в историю вошел. Приезжал на Капу в те годы, так что я его даже с трибуны видела) Правда если бы не его реноме квадиста, я бы в жизни его не запомнила там. Было бы справедливее конечно, если бы квадлутц первым Риппон исполнил. Он его упорно пытался осилить практически раньше всех, но все никак. После него все-таки наследие посерьёзнее осталось
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Black&White
Ответ I. Bryzgalov
Ну, почему же? Трусова часто говорила, что ей важны не медали, а прыжки. Так и вышло - прыгает, как заяц, а золото другим.
Ну так кто-то несмотря на медали вообще нигде и никогда не прыгает. 🤷‍♀️ А Саша в 18 лет четверной сиганула.
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kristyfklvr
Саша свою карьеру провела достойно. Серебро ОИ, бронза ЧМ все-таки не хихоньки-хахоньки.Ей бы чуть-чуть надо было перевести силы с четверных на компоненты и тогда она была бы непобедима. Чувство недосказанности осталось лишь у меня по той причине, что я хотела бы, чтобы Саша продолжала кататься, но понятно , что в наших реалиях мотивации как таковой нет.
Но Саша и без этого запомнилась всем и её рекорд вряд ли кто-то побьет в ближайшее время, если вообще побьет
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juliamart
Наоборот, Трусова показала все, на что способна: на четверные прыжки. Больше ничего там особенного и нет, соответственно, всё высказано. Тем более,что теперь и квадов нет, пустота одна осталась... Разумное решение с ее стороны.
+6
-4
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