Ирина Роднина: «Увидела на тренировке у Плющенко совершенно хамское поведение Трусовой. Он мне ответил: «Ну я что, буду ее переделывать?»

Теги Евгений Плющенко сборная России Ирина Роднина женское катание Александра Трусова Академия Плющенко Фигурное катание

Ирина Роднина назвала «хамским» поведение Трусовой на тренировке в академии Плющенко.

 – У Плющенко лучше в психологическом плане, чем у Тутберидзе?

– Нет. Я там тоже увидела совершенно, как мне показалось, хамское поведение со стороны Саши Трусовой. Еще и ему сказала, а как так? На что он мне ответил: «Ну я что, буду ее переделывать? У нас соревнования скоро».

– В каком смысле хамское?

– Когда тебе тренер дает задание, его нужно выполнять, а не делать, что тебе хочется.

– То есть «хочу прыгать – буду прыгать»?

– Да. «Хочу это, хочу то». По моим понятиям, это вопрос дисциплины. И дисциплина на тренировках потом сказывается на твоей дисциплине на соревнованиях и в ответственных моментах.

Где тонко – там и рвется ведь. Поэтому, когда возникла вся эта истерика, для меня не было ничего удивительного, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Вернется ли Трусова? В ее графике – шоу, модные вечеринки и фотосессии, но нет тренировок

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
хе-хе, давно понятно, что Трусова и есть избалованое, капризное дитя - что хочу, то и делаю, никто не указ
и карма в данном случае сработала почти на все 100 - "у всех есть золото, а у меня нет"
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olgacher
Так Трусова по жизни так себя ведёт, всегда и со всеми. Хочу это, хочу то, тренеров не слушает. А потом истерики закатывает на ОИ, что у всех есть золото, а у неё нет
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Чегой-то Роднина только сейчас проснулась? Помнится, раньше она совсем другое пела.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
За свое поведение Трусова давно получила по макушке. Невоспитанная и избалованная.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Зная Ирину Константиновну, получат от нее все и не по разу. Для Родниной есть одна прима - Роднина. По всем фронтам. Остальные так, не справляются.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Свет19
Надо же пожилому человеку как-то зарабатывать :)
Просто любопытно, кто и за что ей платит ТЕПЕРЬ?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ Е...С
Поэтому, наверное, Плющенко и не взял Сашу обратно. Ей действительно весь год там очень потакали, а это плохой пример для других спортсменов. Думаю, Саша сейчас уже более осмысленно подходит ко всему.
А она разве просилась?))
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Анна Беляева
Зная Ирину Константиновну, получат от нее все и не по разу. Для Родниной есть одна прима - Роднина. По всем фронтам. Остальные так, не справляются.
Ну, если не выходить за рамки фигурки, то трижды ОЧ и 10-кратная ЧМ Роднина имеет самые веские основания так считать)
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Morgan
Почему спортс любит публиковать про одних не самые приятные вещи, а про других как про покойников или хорошо или ничего. Хотя обсудить тоже есть что
+16
-13
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gel Na
Тоже мне, новость века! Саша такая, какая есть. Это во вселенной трусоботов виноваты ТШТ, "папа Стас" и иные злые силы, только не Саша(
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k7kcbkq9jg
Ответ Е...С
Поэтому, наверное, Плющенко и не взял Сашу обратно. Ей действительно весь год там очень потакали, а это плохой пример для других спортсменов. Думаю, Саша сейчас уже более осмысленно подходит ко всему.
А что тогда в шоу взяли если такая капризная и не послушная
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna
Ответ Свет19
Судя по новости выше это намёк на то, что в группе Тутберидзе неправильная обстановка. Поэтому и спортсмены капризные, неправильные.
Совсем всех Тутберидзе распустила, никакой дисциплины)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бородатый грузин
А я хочу, как ветер петь
и над землёй летееееть !
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ Бильм@н
хе-хе, подождите, это ещё не всё, сейчас она и по вашим любимкам пройдемся. Это же Роднина.
у меня нет любимок, есть те, которые мне симпатичны, но и над ними, если будет реальный повод, я и сам постебусь
от них не убудет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Ответ udod
хе-хе, давно понятно, что Трусова и есть избалованое, капризное дитя - что хочу, то и делаю, никто не указ и карма в данном случае сработала почти на все 100 - "у всех есть золото, а у меня нет"
хе-хе, подождите, это ещё не всё, сейчас она и по вашим любимкам пройдемся. Это же Роднина.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rtun
Роднина лопнет от зависти походе скоро. Ещё бы, такой наглядный пример того, что не в количестве золотых медалей народная любовь измеряется. Помню, как её Жириновский приложил в думе в своё время, сидела - обтекала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gulnara Sadykova
Что-то ее слишком много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Дела давно минувших дней теперь конечно очень актуальны. Кто ещё нам выложит свои воспоминания о былом ?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий