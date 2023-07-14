Ирина Роднина: «Увидела на тренировке у Плющенко совершенно хамское поведение Трусовой. Он мне ответил: «Ну я что, буду ее переделывать?»
Ирина Роднина назвала «хамским» поведение Трусовой на тренировке в академии Плющенко.
– У Плющенко лучше в психологическом плане, чем у Тутберидзе?
– Нет. Я там тоже увидела совершенно, как мне показалось, хамское поведение со стороны Саши Трусовой. Еще и ему сказала, а как так? На что он мне ответил: «Ну я что, буду ее переделывать? У нас соревнования скоро».
– В каком смысле хамское?
– Когда тебе тренер дает задание, его нужно выполнять, а не делать, что тебе хочется.
– То есть «хочу прыгать – буду прыгать»?
– Да. «Хочу это, хочу то». По моим понятиям, это вопрос дисциплины. И дисциплина на тренировках потом сказывается на твоей дисциплине на соревнованиях и в ответственных моментах.
Где тонко – там и рвется ведь. Поэтому, когда возникла вся эта истерика, для меня не было ничего удивительного, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Вернется ли Трусова? В ее графике – шоу, модные вечеринки и фотосессии, но нет тренировок
и карма в данном случае сработала почти на все 100 - "у всех есть золото, а у меня нет"
и над землёй летееееть !
от них не убудет