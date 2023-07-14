Роднина о группе Тутберидзе: «Что-то в этой команде тренеров неладное. Там проблема с психологической обстановкой»

Ирина Роднина считает, что в группе Этери Тутберидзе проблемы с психологической обстановкой.

– была очень яркой девочкой в том сезоне. Но что-то в этой команде тренеров неладное.

– В каком плане?

– Ну в каком... Смотрите – 2014 год, . Где через год Липницкая? Девочку мы потеряли. Слава богу, что у нее сейчас семья, хорошо замуж вышла, ребенок. Отошла она мозгами. Я же видела ее – это просто был замученный ребенок.

Дальше, 2018 год – две девочки, которых мы столкнули лбами...

– А как иначе? Золото одно, кто его выигрывает – тот молодец. Кто проигрывает, тому, естественно, обидно.

– Я все же продолжу. Дальше у нас 2022 год — уже три девочки. И вот эта истерика на Олимпийских играх. Значит, что-то не совсем там ладно.

– Но что такого в этой реакции? Ну истерика, да. Девочка шла к этой медали, не получилось, ей обидно. Она живой человек с еще не окрепшей психикой.

– Тогда ей нечего делать на взрослых Олимпийских играх. Для этого есть юношеские Олимпийские игры.

– Хорошо, а что же не так в штабе ?

– Я считаю, что там проблема. Что-то с психологической обстановкой в самой группе. Это все очень сложно, я понимаю, как это бывает. Когда у Станислава Жука появился интерес, и я стала отходить на второй, скажем так, план, меня это дико бесило. Я эгоист.

Когда уходила от Жука, знала, что Елена Анатольевна Чайковская очень хочет (взять к себе), но я прикидывала – так, там ведь Пахомова – Горшков, Ковалев. Я что, третьим номером туда приду? Лучше пойду к тренеру, у которого буду иметь больше свободы и статус первого номера, – сказала .

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