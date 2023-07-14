Роднина о группе Тутберидзе: «Что-то в этой команде тренеров неладное. Там проблема с психологической обстановкой»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что в группе Этери Тутберидзе проблемы с психологической обстановкой.

Валиева была очень яркой девочкой в том сезоне. Но что-то в этой команде тренеров неладное.

– В каком плане?

– Ну в каком... Смотрите – 2014 год, Липницкая. Где через год Липницкая? Девочку мы потеряли. Слава богу, что у нее сейчас семья, хорошо замуж вышла, ребенок. Отошла она мозгами. Я же видела ее – это просто был замученный ребенок.

Дальше, 2018 год – две девочки, которых мы столкнули лбами...

– А как иначе? Золото одно, кто его выигрывает – тот молодец. Кто проигрывает, тому, естественно, обидно.

– Я все же продолжу. Дальше у нас 2022 год — уже три девочки. И вот эта истерика на Олимпийских играх. Значит, что-то не совсем там ладно.

– Но что такого в этой реакции? Ну истерика, да. Девочка шла к этой медали, не получилось, ей обидно. Она живой человек с еще не окрепшей психикой.

– Тогда ей нечего делать на взрослых Олимпийских играх. Для этого есть юношеские Олимпийские игры.

– Хорошо, а что же не так в штабе Тутберидзе?

– Я считаю, что там проблема. Что-то с психологической обстановкой в самой группе. Это все очень сложно, я понимаю, как это бывает. Когда у Станислава Жука появился интерес, и я стала отходить на второй, скажем так, план, меня это дико бесило. Я эгоист.

Когда уходила от Жука, знала, что Елена Анатольевна Чайковская очень хочет (взять к себе), но я прикидывала – так, там ведь Пахомова – Горшков, Ковалев. Я что, третьим номером туда приду? Лучше пойду к тренеру, у которого буду иметь больше свободы и статус первого номера, – сказала Роднина

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

25 комментариев

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Анна Беляева
Учитывая, что у самой Родниной на тренерском поприще нулевые успехи, думаю, не ей рассуждать о методах работы ТШТ. Люди имеют результат, да не просто результат, а такой, который можно прогнозировать на годы вперед.
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Agura
Хамское поведение Трусовой она увидела в академии Плющенко. Но нездоровая психологическая обстановка - в ТШТ.
Непонятно как - то получается.
+24
-2
+22
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Lennuci
"Я эгоист". Вот в чем проблема.
У Родниной и у Трусовой тоже самое. Но Роднина 3 x ОИ чемпионка, a Сашe корона рано голову сдавила к сожалению.
+21
-5
+16
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Anna
Может ей самой начать тренировать и создать благоприятную психологическую обстановку с одной звездой, которая исключительно побеждает, катается до 30 лет и никогда не устраивает истерик? А то критиковать каждый может..
+13
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Алина Бель
биполярное аффективное расстройство, шизофрения и другие психозы - Ирина Константиновна, выбирайте для себя любой, не ошибетесь)
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Ирина Иванова
Что-то неладное с логикой у 3-кратной ОЧ, да и тренерская карьера не задалась. Приходится сейчас рассуждать о психологической обстановке в команде лидеров.
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Anna Stefan
Ответ Lennuci
"Я эгоист". Вот в чем проблема. У Родниной и у Трусовой тоже самое. Но Роднина 3 x ОИ чемпионка, a Сашe корона рано голову сдавила к сожалению.
Или к счастью)))
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Anna
Ответ Анна Беляева
Так она многие годы в США тренировала. Без успеха.
Возможно, в ее группе была проблема с психологической обстановкой)
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Алина Бель
биполярное аффективное расстройство, шизофрения и другие психозы - Ирина Константиновна, выбирайте для себя любой, не ошибетесь)
Учитывая гражданства Ирины Константиновны, то, скорее, первое. А свежие высказывания обусловлены тяжёлыми последствиями бурных празднеств 4-го июля🤓🦅
+5
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Анна Беляева
Ответ Anna
Может ей самой начать тренировать и создать благоприятную психологическую обстановку с одной звездой, которая исключительно побеждает, катается до 30 лет и никогда не устраивает истерик? А то критиковать каждый может..
Так она многие годы в США тренировала. Без успеха.
+7
-4
+3
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Tatiana Klm
«Что-то не так в этом ТШ» и тут же:
«А потом мы этих девочек лбами столкнули» - так при чем тут ТШ?
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Свет19
Ответ Agura
Хамское поведение Трусовой она увидела в академии Плющенко. Но нездоровая психологическая обстановка - в ТШТ. Непонятно как - то получается.
Ну, судя по интервью, Саша ж типа пришла к Плющенко вся такая избалованная. И он, уставши, вернул её обратно. А она там как давай всяко разно разлагать атмосфэру.
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Лакс
тоже как и Трусова на первом месте у Родниной было "я хочу". Другое дело что были заслуги и право на "хочу".
И тоже как Трусова ушла от тренера, который её сделал.
И тоже у ТАТ в некоторой степени сама себя и партнера тренеровала, но опять же при больших умениях в этом, чем Трусова.
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Ягун Ягунини
Как я понимаю, Роднина ни разу не была на тренировках у Тутберидзе и других тренеров этого штаба. По крайней мере, она ничего не говорит об этом, в отличие от своего присутствия на тренировках у Плющенко.
Но делает выводы, что в ТШТ есть проблемы с психологической обстановкой...
"А чё такова"))
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bona ulo
При этом Роднина не была в Хрустальном на тренировках, со спортсменами группы не общалась, на все конкретные вопросы "а что не так и что делать" отвечает "не знаю", но яро все осуждает. Слушайте, ну это банальнейшая женская ревность к другой успешной женщине, о которой говорят в разы больше.
И что же она может понимать о конкуренции внутри группы между лидерами, реальными топами своего вида спорта, как с этим быть, как выстраивать работу, если в свое время сама сбежала от такой конкуренции? Что она девчонкам предлагает - беготню по тренерам? Так они пробовали, не сработало.
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Agura
Ответ Gemma157
Значит, хамское поведение Трусовой выработалось в условиях нездоровой психологической обстановки в ТШТ. Она же там несколько лет тренировалась прежде, чем прийти к Плющенко. Вче сходится ☝
До прихода в ТШТ Трусова несколько лет тренировалась у других тренеров, да и находилась под бдительной опекой родителей. Скорее всего основы хамского поведения заложены именно в этой среде обитания.
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Беглый*
Ответ Gemma157
Значит, хамское поведение Трусовой выработалось в условиях нездоровой психологической обстановки в ТШТ. Она же там несколько лет тренировалась прежде, чем прийти к Плющенко. Вче сходится ☝
А где выработалось хамское поведение Титовой?
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Gemma157
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Ответ Agura
До прихода в ТШТ Трусова несколько лет тренировалась у других тренеров, да и находилась под бдительной опекой родителей. Скорее всего основы хамского поведения заложены именно в этой среде обитания.
А чего же в ТШТ не перевоспитали? Как-никак лучшие тренеры и педагоги мира 😄
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Irina037
Ответ Сáмсон Самсонов
Аня не могла не взять золото ои, начали с внутренних стартов, ручные судьи, убрали майю на всякий случай, потом по головам трёх ультрасишниц протащили на подиум чр, тоже чтобы наверняка, а Саша сама себе враг со своим акселем, оставалась камила, мы знаем что с ней сделали, внучка губернатора стала оч
А кто дедушка губернатор,огласите до конца
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oldparakhod
Бабушка опять возбудилась.
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Марина Сидорова
"Отошла она мозгами" - просто поэзия. В ГД, похоже, у некоторых мозги отходят регулярно и массово.
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Додик Аксель
Пустите Роднину на тренировки в ТШ, она всем быстро диагноз поставит...
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