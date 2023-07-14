Роднина о группе Тутберидзе: «Что-то в этой команде тренеров неладное. Там проблема с психологической обстановкой»
Ирина Роднина считает, что в группе Этери Тутберидзе проблемы с психологической обстановкой.
– Валиева была очень яркой девочкой в том сезоне. Но что-то в этой команде тренеров неладное.
– В каком плане?
– Ну в каком... Смотрите – 2014 год, Липницкая. Где через год Липницкая? Девочку мы потеряли. Слава богу, что у нее сейчас семья, хорошо замуж вышла, ребенок. Отошла она мозгами. Я же видела ее – это просто был замученный ребенок.
Дальше, 2018 год – две девочки, которых мы столкнули лбами...
– А как иначе? Золото одно, кто его выигрывает – тот молодец. Кто проигрывает, тому, естественно, обидно.
– Я все же продолжу. Дальше у нас 2022 год — уже три девочки. И вот эта истерика на Олимпийских играх. Значит, что-то не совсем там ладно.
– Но что такого в этой реакции? Ну истерика, да. Девочка шла к этой медали, не получилось, ей обидно. Она живой человек с еще не окрепшей психикой.
– Тогда ей нечего делать на взрослых Олимпийских играх. Для этого есть юношеские Олимпийские игры.
– Хорошо, а что же не так в штабе Тутберидзе?
– Я считаю, что там проблема. Что-то с психологической обстановкой в самой группе. Это все очень сложно, я понимаю, как это бывает. Когда у Станислава Жука появился интерес, и я стала отходить на второй, скажем так, план, меня это дико бесило. Я эгоист.
Когда уходила от Жука, знала, что Елена Анатольевна Чайковская очень хочет (взять к себе), но я прикидывала – так, там ведь Пахомова – Горшков, Ковалев. Я что, третьим номером туда приду? Лучше пойду к тренеру, у которого буду иметь больше свободы и статус первого номера, – сказала Роднина.
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Непонятно как - то получается.
У Родниной и у Трусовой тоже самое. Но Роднина 3 x ОИ чемпионка, a Сашe корона рано голову сдавила к сожалению.
«А потом мы этих девочек лбами столкнули» - так при чем тут ТШ?
И тоже как Трусова ушла от тренера, который её сделал.
И тоже у ТАТ в некоторой степени сама себя и партнера тренеровала, но опять же при больших умениях в этом, чем Трусова.
Но делает выводы, что в ТШТ есть проблемы с психологической обстановкой...
"А чё такова"))
И что же она может понимать о конкуренции внутри группы между лидерами, реальными топами своего вида спорта, как с этим быть, как выстраивать работу, если в свое время сама сбежала от такой конкуренции? Что она девчонкам предлагает - беготню по тренерам? Так они пробовали, не сработало.