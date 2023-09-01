Валиева о 1 сентября: «Сначала я была на линейке в школе, а потом меня ждал открытый урок Петра Толстого на тему «Журналистика и СМИ в современной России»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева посетила лекцию Петра Толстого на тему «Журналистика и СМИ в современной России».

«Ребят, всех с новым учебным годом!

Сегодня я была сначала на линейке в своей школе, а потом меня ждал открытый урок в школе 1363, где ученикам 11 классов Петр Толстой провел урок на тему «Журналистика и СМИ в современной России».

Скажу больше, сегодня такие открытые уроки по всем предметам были проведены по всей нашей стране.

К марафону «Поделись своим Знанием» присоединились артисты, спортсмены, государственные и общественные деятели и рассказали ребятам о культуре, спорте, инновациях, экономике и ответили на все интересующие их вопросы», – написала Валиева

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39 комментариев

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Craz1gor
Открытый урок о том, что в принципе отсутствует в сегодняшней России?
+62
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несахар
между петром толстым и журналистикой нет ничего общего.
он больше специалист по пропаганде, чем по журналистике.
+50
-7
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несахар
уже со школьной скамьи хотят готовить будущий лояльный электорат.
поэтому пропагандисты и в школах начали свои проповеди распространять.
чтобы об альтернативном мнении и на секунду подумать не могли.
+36
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+27
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Рус Киссенжер
"журналистика и СМИ в современной России",как пример незаморачивания: получил с утра методичку и достаточно.
+21
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Александр Скворцов
Пётр Толстой не журналист
Он депутат-пропагандист!
+20
-4
+16
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Александр Шульгин
Как вычурная реклама, прямо читать неприятно
+22
-7
+15
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Mira Val
Ответ grey9610212
неужели сам ,Толстой....в русской литературе их , по крайней мере, трое....который из потомков?
Праправнук Льва Толстого, депутат и пропаганд... ист
+13
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ДИОНИС
А я уже и совсем забыл, что Камиле ещё один год учиться в школе! С Днём Знаний, Камила! И всех остальных школьников поздравляю с этим праздником!
+11
-4
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Биатлонная зима
Всех с НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!🍁
+8
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janitor
Готовится стать депутаткой.
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shahmur
вот это кринжанула
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grey9610212
неужели сам ,Толстой....в русской литературе их , по крайней мере, трое....который из потомков?
+5
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Сергей Южин
Нашла кого слушать! На Петре Толстом, потомке великого писателя, природа явно отдохнула.
+5
-1
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Natalia Shkurina
Ответ Зиля Бадриева
Надо было взять Губерниева, вот бы наговорил молодёжи
Губернией был с Лавровым сегодня в лицее им. Примакова
+5
-1
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Алина Бель
Ответ плюшевая Ракета
В США уже Пулитцеровскую премию за фейковые "журналистские расследования" дают, предпоследний пример - "вмешательство России" в выборы в США в 2016 году
ага, везде фейки, везде враги, только Толстой на первом правду вещает. а вообще, конечно, легко быть плюшевым - за умного сойдешь))
+7
-3
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Регина
А в какой школе она учится в Самбо ?
+3
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Зиля Бадриева
Надо было взять Губерниева, вот бы наговорил молодёжи
+4
-2
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Peter Varfolomeyev
Валиева зря времени не теряет.
+10
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Кэп
Ответ Peter Varfolomeyev
Валиева зря времени не теряет.
Булошную чтоль открыла?))
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Алина Бель
Ответ Darth_Pershman
У вас очень знаковая дата регистрации аккаунта. У него журфак МГУ и около 20 лет на ТВ, кстати неплохим ведущим был, нынешний ведущий новостей на Первом канале не тянет.
тут людей с дипломом МГУ немало, кстати. А Толстой был отвратительным ведущим с низким рейтингом - поэтому и убрали. один взгляд отталкивает.
+6
-4
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плюшевая Ракета
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Владислава Крюкова
Пропагандистов с другой стороны. Эти считают, что там, за забором правда и свобода слова 😃
В США уже Пулитцеровскую премию за фейковые "журналистские расследования" дают, предпоследний пример - "вмешательство России" в выборы в США в 2016 году
+8
-7
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Кэп
Ответ Craz1gor
Открытый урок о том, что в принципе отсутствует в сегодняшней России?
Об этом не принято говорить сейчас, давайте смотреть в Линце юниоров, скоро самое интересное))
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Александр Шульгин
Ответ janitor
Готовится стать депутаткой.
100 процентов но это ещё не скоро
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-6
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Александр Шульгин
Ответ Регина
А в какой школе она учится в Самбо ?
Да
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-1
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Альф Третий
Ответ Сергей Южин
Нашла кого слушать! На Петре Толстом, потомке великого писателя, природа явно отдохнула.
Эй, парень, заметил твой комментарий! Конечно, Петр Толстой впечатляет своим происхождением, но я думаю, что природа не так уж и требовательна к нашим преподавателям. В конце концов, главное - это знания и умение их передать, не так ли? Надеюсь, что урок был интересным и информативным! 😄📚
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