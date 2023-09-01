Валиева о 1 сентября: «Сначала я была на линейке в школе, а потом меня ждал открытый урок Петра Толстого на тему «Журналистика и СМИ в современной России»
Камила Валиева посетила лекцию Петра Толстого на тему «Журналистика и СМИ в современной России».
«Ребят, всех с новым учебным годом!
Сегодня я была сначала на линейке в своей школе, а потом меня ждал открытый урок в школе 1363, где ученикам 11 классов Петр Толстой провел урок на тему «Журналистика и СМИ в современной России».
Скажу больше, сегодня такие открытые уроки по всем предметам были проведены по всей нашей стране.
К марафону «Поделись своим Знанием» присоединились артисты, спортсмены, государственные и общественные деятели и рассказали ребятам о культуре, спорте, инновациях, экономике и ответили на все интересующие их вопросы», – написала Валиева.
он больше специалист по пропаганде, чем по журналистике.
поэтому пропагандисты и в школах начали свои проповеди распространять.
чтобы об альтернативном мнении и на секунду подумать не могли.
Он депутат-пропагандист!